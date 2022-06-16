Белоусов заявил о кризисе доверия и мире без правил из-за санкций

Такой мир — это война, уверен вице-премьер. «Ответственные политики» должны договориться о новых правилах, иначе страны начнут хаотично формировать коалиции, а система сдержек и противовесов будет утеряна

Андрей Белоусов (Фото: Станислав Красильников / фотохост-агентство ТАСС)

Самый сильный удар, который санкции нанесли по всем странам без исключения — это сложившийся из-за них «кризис доверия» в мире, заявил на ПМЭе первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Они показали, что никаких правил не существует. Вообще никаких правил. У кого кольт, тот и сильнее», — утверждает он.

И многополярный мир, и однополярный базируются на определенных правилах, пояснил Белоусов, а эти правила базируются на доверии: «Если фундамент доверия выбивается, то начинается мир без правил. А мир без правил — это что? Это война. По сути это война — экономическая война, политическая война, какая угодно». Он не исключил сценария, при котором каждая из стран будет «играть сама за себя»: США, «подорвав доверие», подорвали и основу, на которой держалась система сдержек и противовесов.

Эта ситуация, по словам замглавы правительства, наложилась на «череду глобальных кризисов». В их числе Белоусов назвал пандемию, энергетический кризис в Европе (пусть он и «в значительной мере был рукотворный»), отчкести ставший его следствием кризис продовольственный, а также климатический кризис, «который никуда не делся».

Чтобы разрешить сложившуюся ситуацию, Белоусов предложил вырабатывать правила. «Но в каком формате? В каких масштабах? <...> Кому договариваться?» — задался он вопросами. Настоящее он назвал «временем ответственных политиков», которые должны договориться о новых правилах. «Если этого не произойдет в течение ближайших двух-трех лет, то тогда, скорее всего, другой сценарий — это сценарий стихийного формирования коалиций, групп и так далее», — предположил он.

По мнению вице-премьера, наступил период переосмысления и выстраивания новых коммуникаций со стратегическими партнерами, укрепления суверенитета и пересмотра его основ.

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