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Главное на ПМЭФ-2022. День первый

В Санкт-Петербурге открылся международный экономический форум. Его участники обсуждают параллельный импорт, рубль и перспективы экономики. Главное с первого дня форума — в материале РБК
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Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Кто приехал на форум

  • За неделю до старта «Росконгресс» сообщал, что участие в форуме подтвердили представители 127 стран и территорий. В нем также участвуют все регионы России, из них 81 — на уровне глав субъектов.
  • Страна-гость ПМЭФа — Египет. Свой стенд есть также у ДНР и ЛНР. На форуме ждут и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
  • Из Афганистана прибыли представители талибов (движение «Талибан» признано в России террористическим и запрещено), среди них — замглавы Торгово-промышленной палаты Афганистана Мохаммад Юнис Хоссейн и глава афганской дипмиссии Джамал Насир Гарвал. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сейчас речи о признании движения в России не идет и «давать какие-то прогнозы бесполезно».
  • Делегациям из Крыма пришлось добираться на форум на поезде, дорога заняла полтора дня, поделился один из участников с РБК. После начала спецоперации на юге России закрыли 11 аэропортов, один из них — симферопольский. Ограничения на работу этих авиаузлов неоднократно продлевались.

Как обычно, на площадке ПМЭФа развернулось соревнование стендов. Робот-кассир Дуняша и другие герои форума — в фоторепортаже РБК:

Робот Дуняша и говорящая сода: чем ПМЭФ встречает гостей. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Главные заявления в первый день форума

Виктория Абрамченко, вице-премьер

Из-за отказа ряда стран от российских энергоносителей на Западе начинаются «не очень зеленые» времена, заявила вице-премьер в интервью РБК в преддверии форума. «Если Великобритания всерьез задумалась о том, что нужно открывать шахты, закрытые Маргарет Тэтчер, и срочно искать, где обучить шахтеров непростому ремеслу, то, конечно, ни о какой зеленой повестке говорить не приходится», — отметила она.

Абрамченко — РБК: «В пандемию не было злости, а сейчас появилась злость»
Бизнес
Виктория Абрамченко

Максим Решетников, глава Минэкономразвития

Укрепляющийся рубль может вызвать проблемы для экономики, считает министр. По его словам, ситуация пока сдерживается крайне высокими экспортными ценами. «Источник крепкого курса — это слабый спрос в экономике. А это в первую очередь кредитование — учитывая то, что бюджет сейчас расходует деньги на максимуме, конечно, это кредиты, кредиты, кредиты», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

Казахстан не отказывается от союзнических обязательств перед Россией, но соблюдать международные ограничения будет, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» президент Казахстана. «Санкции есть санкции, мы не должны их нарушать, тем более мы получаем уведомления в отношении того, что в случае нарушения санкций последуют так называемые вторичные санкции со стороны Запада в отношении нашей экономики, — сказал он. — Идет очень сложная, деликатная работа, которую я мог бы назвать прохождением между Сциллой и Харибдой... Ситуация уникальная. Никто не мог ожидать, что мы будем жить именно в этой реальности».

Дмитрий Песков, спецпредставитель президента по технологическому развитию

Наиболее вероятным сценарием развития России на ближайшие 10–15 лет спецпредставитель президента в своей колонке для РБК назвал «островизацию» — разделение крупных технико-экономических блоков. «Перезагрузка глобальных технологических рынков, национализация техстандартов, релокализация производства критических товаров. То есть страны, все крупные техноэкономические блоки захотят производить еду, лекарства и все остальное на своей территории. Это то, что происходит прямо сейчас», — считает он.

Дмитрий Песков «Остров Россия». Спецпредставитель президента о новой цифровой стратегии
Мнение
Фото:Артем Голощапов для РБК

Сергей Чемезов, глава «Ростеха»

Россия должна оставаться частью глобального мира, а изоляция и попытки делать все своими силами — это «путь в никуда», отметил Чемезов в своей статье для РБК. «Предательство Запада не повод закрывать окна и двери. Нам не по пути с проводниками санкций, но у нас есть партнеры в других регионах мира, которые сегодня ведут себя последовательно и принципиально», — подчеркнул он.

Сергей Чемезов «Откуда пренебрежение к российскому?» Глава «Ростеха» об импортозамещении
Мнение
Сергей Чемезов

Андрей Костин, глава ВТБ

«Глобализация в прежнем виде закончилась», — написал глава ВТБ в своей статье для РБК в преддверии форума. Мир, вероятно, будет снова жестко поделен на «своих» и «чужих». Это «холодная война 2.0», считает он.

Андрей Костин «Начать с чистого листа». Глава ВТБ — о новых принципах финансового рынка
Мнение
Андрей Костин

Василий Осьмаков, замглавы Минпромторга

К осени Россия может перейти от параллельного импорта к заградительным пошлинам в тех областях, где получится наладить импортозамещение, заявил замминистра. «Пройти по этой грани и не свалиться в такой базар-вокзал а-ля девяностые — наша задача», — сказал он.

Анатолий Попов, зампред Сбербанка

К параллельному импорту можно привлечь самозанятых, считают в Сбербанке. Зампред Анатолий Попов заявил, что налоговый режим нужно расширить на тех, кто занимается торговлей и параллельным импортом, и заодно расширить список стран, граждане которых могут получить статус самозанятых в России. «Мы понимаем, что наша промышленность сейчас столкнется с такими ограничениями. Все помнят, как память для компьютеров оперативную возили в чемоданах из Сингапура — это точно востребованный механизм и востребованный сервис, очень нужный для предприятий, возможность легальной покупки таких товаров», — считает он.

Владимир Комлев, глава НСПК

В некоторых странах, прежде всего в Турции, карты «Мир» подсанкционных банков могут работать не во всех банкоматах и POS-терминалах, сообщил в интервью телеканалу РБК глава НСПК (оператор карт «Мир»). Он отметил, что это не массовая история. «Практически в любой стране, где принимаются сегодня карты «Мир», можно производить оплату картами любого российского банка», — сказал он.

Сергей Шишкарев, глава совета директоров ГК «Дело»

На фоне масштабной волны санкций нужно создать вторую крупнейшую «торговую артерию» Восточного полушария, Север — Юг, которая будет перпендикулярна наиболее «раскатанному» коридору Запад — Восток, написал в своей статье для РБК Сергей Шишкарев.

Сергей Шишкарев Логистика неуютного мира. Сергей Шишкарев — о новых торговых путях
Мнение
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Александр Акопов, основатель «Амедиатеки»

В Россию будет идти «достаточно приличный поток голливудской продукции», заявил Акопов. По его словам, поставлять контент будут не мейджоры, а независимые продюсерские компании.

Новости первого дня ПМЭФа

  • Сбербанк до введения санкций не успел стать акционером «Союзмультфильма». Также доля госбанка в дочерней компании киностудии перейдет инвестфонду, заявила в интервью телеканалу РБК глава совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.
  • Филипп Киркоров планирует реализовать свой первый инвестиционный проект в сфере коммерческой недвижимости. Компания «Строительные решения», где он соучредитель, подписала на ПМЭФе соглашение с правительством Ленобласти о строительстве торгово-развлекательного центра в Новосаратовке.
  • Афганистан хочет обсудить с Россией беспошлинную торговлю, чтобы экспортировать фрукты, сухофрукты и минералы. Об этом заявил замглавы Торговой палаты страны Мохаммад Юнис Хоссейн.

Что еще произошло в этот день

Компания IKEA сообщила о планах сократить масштабы бизнеса в России, уволить часть сотрудников и начать поиск новых владельцев для своих четырех заводов, находящихся в России — в Московской, Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. «Розничный бизнес ИКЕА в России остается на паузе. Это решение повлечет за собой оптимизацию, которая в том числе коснется многих сотрудников», — сказано в сообщении пресс-службы.

Магазины IKEA в России и Белоруссии приостановили работу в начале марта, объяснив это сбоями в цепочках поставок из-за ситуации на Украине.

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Анастасия Антипова Анастасия Антипова
ПМЭФ форум импорт экономика России Санкт-Петербург
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