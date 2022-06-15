Главное на ПМЭФ-2022. День первый

В Санкт-Петербурге открылся международный экономический форум. Его участники обсуждают параллельный импорт, рубль и перспективы экономики. Главное с первого дня форума — в материале РБК

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Кто приехал на форум

За неделю до старта «Росконгресс» сообщал, что участие в форуме подтвердили представители 127 стран и территорий. В нем также участвуют все регионы России, из них 81 — на уровне глав субъектов.

Страна-гость ПМЭФа — Египет. Свой стенд есть также у ДНР и ЛНР. На форуме ждут и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Из Афганистана прибыли представители талибов (движение «Талибан» признано в России террористическим и запрещено), среди них — замглавы Торгово-промышленной палаты Афганистана Мохаммад Юнис Хоссейн и глава афганской дипмиссии Джамал Насир Гарвал. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сейчас речи о признании движения в России не идет и «давать какие-то прогнозы бесполезно».

Делегациям из Крыма пришлось добираться на форум на поезде, дорога заняла полтора дня, поделился один из участников с РБК. После начала спецоперации на юге России закрыли 11 аэропортов, один из них — симферопольский. Ограничения на работу этих авиаузлов неоднократно продлевались.

Как обычно, на площадке ПМЭФа развернулось соревнование стендов. Робот-кассир Дуняша и другие герои форума — в фоторепортаже РБК:

Главные заявления в первый день форума

Виктория Абрамченко, вице-премьер

Из-за отказа ряда стран от российских энергоносителей на Западе начинаются «не очень зеленые» времена, заявила вице-премьер в интервью РБК в преддверии форума. «Если Великобритания всерьез задумалась о том, что нужно открывать шахты, закрытые Маргарет Тэтчер, и срочно искать, где обучить шахтеров непростому ремеслу, то, конечно, ни о какой зеленой повестке говорить не приходится», — отметила она.

Максим Решетников, глава Минэкономразвития

Укрепляющийся рубль может вызвать проблемы для экономики, считает министр. По его словам, ситуация пока сдерживается крайне высокими экспортными ценами. «Источник крепкого курса — это слабый спрос в экономике. А это в первую очередь кредитование — учитывая то, что бюджет сейчас расходует деньги на максимуме, конечно, это кредиты, кредиты, кредиты», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

Казахстан не отказывается от союзнических обязательств перед Россией, но соблюдать международные ограничения будет, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» президент Казахстана. «Санкции есть санкции, мы не должны их нарушать, тем более мы получаем уведомления в отношении того, что в случае нарушения санкций последуют так называемые вторичные санкции со стороны Запада в отношении нашей экономики, — сказал он. — Идет очень сложная, деликатная работа, которую я мог бы назвать прохождением между Сциллой и Харибдой... Ситуация уникальная. Никто не мог ожидать, что мы будем жить именно в этой реальности».

Дмитрий Песков, спецпредставитель президента по технологическому развитию

Наиболее вероятным сценарием развития России на ближайшие 10–15 лет спецпредставитель президента в своей колонке для РБК назвал «островизацию» — разделение крупных технико-экономических блоков. «Перезагрузка глобальных технологических рынков, национализация техстандартов, релокализация производства критических товаров. То есть страны, все крупные техноэкономические блоки захотят производить еду, лекарства и все остальное на своей территории. Это то, что происходит прямо сейчас», — считает он.

Сергей Чемезов, глава «Ростеха»

Россия должна оставаться частью глобального мира, а изоляция и попытки делать все своими силами — это «путь в никуда», отметил Чемезов в своей статье для РБК. «Предательство Запада не повод закрывать окна и двери. Нам не по пути с проводниками санкций, но у нас есть партнеры в других регионах мира, которые сегодня ведут себя последовательно и принципиально», — подчеркнул он.

Андрей Костин, глава ВТБ

«Глобализация в прежнем виде закончилась», — написал глава ВТБ в своей статье для РБК в преддверии форума. Мир, вероятно, будет снова жестко поделен на «своих» и «чужих». Это «холодная война 2.0», считает он.

Василий Осьмаков, замглавы Минпромторга

К осени Россия может перейти от параллельного импорта к заградительным пошлинам в тех областях, где получится наладить импортозамещение, заявил замминистра. «Пройти по этой грани и не свалиться в такой базар-вокзал а-ля девяностые — наша задача», — сказал он.

Анатолий Попов, зампред Сбербанка

К параллельному импорту можно привлечь самозанятых, считают в Сбербанке. Зампред Анатолий Попов заявил, что налоговый режим нужно расширить на тех, кто занимается торговлей и параллельным импортом, и заодно расширить список стран, граждане которых могут получить статус самозанятых в России. «Мы понимаем, что наша промышленность сейчас столкнется с такими ограничениями. Все помнят, как память для компьютеров оперативную возили в чемоданах из Сингапура — это точно востребованный механизм и востребованный сервис, очень нужный для предприятий, возможность легальной покупки таких товаров», — считает он.

Владимир Комлев, глава НСПК

В некоторых странах, прежде всего в Турции, карты «Мир» подсанкционных банков могут работать не во всех банкоматах и POS-терминалах, сообщил в интервью телеканалу РБК глава НСПК (оператор карт «Мир»). Он отметил, что это не массовая история. «Практически в любой стране, где принимаются сегодня карты «Мир», можно производить оплату картами любого российского банка», — сказал он.

Сергей Шишкарев, глава совета директоров ГК «Дело»

На фоне масштабной волны санкций нужно создать вторую крупнейшую «торговую артерию» Восточного полушария, Север — Юг, которая будет перпендикулярна наиболее «раскатанному» коридору Запад — Восток, написал в своей статье для РБК Сергей Шишкарев.

Александр Акопов, основатель «Амедиатеки»

В Россию будет идти «достаточно приличный поток голливудской продукции», заявил Акопов. По его словам, поставлять контент будут не мейджоры, а независимые продюсерские компании.

Новости первого дня ПМЭФа

Сбербанк до введения санкций не успел стать акционером «Союзмультфильма». Также доля госбанка в дочерней компании киностудии перейдет инвестфонду, заявила в интервью телеканалу РБК глава совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

Филипп Киркоров планирует реализовать свой первый инвестиционный проект в сфере коммерческой недвижимости. Компания «Строительные решения», где он соучредитель, подписала на ПМЭФе соглашение с правительством Ленобласти о строительстве торгово-развлекательного центра в Новосаратовке.

Афганистан хочет обсудить с Россией беспошлинную торговлю, чтобы экспортировать фрукты, сухофрукты и минералы. Об этом заявил замглавы Торговой палаты страны Мохаммад Юнис Хоссейн.