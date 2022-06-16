В Минэнерго обсудили схему «налога» для майнеров

В Минэнерго обсуждают схему регулирования деятельности майнеров: предприниматели-майнеры являются потребителями электроэнергии, и они должны платить налоги за это как бизнес-деятельность

Фото: Евгений Козырев / РИА Новости

В Минэнерго прорабатывается концепция регулирования работы майнеров, рассказал РБК министр энергетики Николай Шульгинов в кулуарах ПМЭФ-2022. По его словам, министерство не будет вмешиваться в регулирование криптовалют, но считает важным регулирование их деятельности как потребителей электроэнергии.

«Такие предприниматели при работе пользуются дешевыми льготными потребительскими энергетическими тарифами, что неправильно, — объясняет министр. — Цель регулирования — введение ОКВЭДа для майнинга как вида деятельности и определение налоговой базы для этого».

Обсуждение такого формата регулирования уже проходит с участием представителей бизнеса, курирует этот вопрос в ведомстве замминистра энергетики Павел Сниккарс. По словам замминистра, представители бизнеса и региональных властей, где активно развит майнинг криптовалют, сейчас обсуждают различные варианты регулирования. Подход к налогообложению обсуждался, в частности, 9 июня в министерстве с участием представителей бизнеса («Россети», «Интер РАО», «Росатом», ЛУКОЙЛ, «Русгидро», Российская ассоциация криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна).

На этой встрече, в частности, был представлен проект поправок в Налоговый кодекс (изменения в части первую и вторую Налогового кодекса в части введения сбора за потребление электрической энергии для осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности с использованием информационных систем на основе распределенного реестра), разработанный депутатами заксобрания Красноярского края. Как рассказал РБК депутат заксобрания Красноярского края Денис Терехов, принимавший участие в обсуждении законопроекта, потенциальные дополнительные налоговые поступления только Красноярского края от майнинга могут составить 30 млрд руб. в год (почти 10% всех налоговых поступлений региона), по всей стране — до 1,5 трлн руб. По его словам, Красноярский край и Иркутская область — это 90% от всего объема российского майнинга.

По версии авторов инициативы, в российском законодательстве пока нет специальных норм, касающихся налогообложения майнинга и оборота криптовалют. Уплата налога на прибыль, НДФЛ в отношении доходов, полученных при совершении операций с криптовалютой, производится на общих основаниях, однако «отсутствие специальных норм не позволяет прозрачно и корректно исчислять такие доходы и, соответственно, уплачивать налоги», указано в пояснительных документах к законопроекту депутатов. При этом в криптокошельках россиян (они есть более чем у 10 млн человек) находится 10 трлн руб. (предполагаемый объем).

Суть подхода, обсуждаемого в Минэнерго:

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плательщиками налога признаются организации и индивидуальные предприниматели, потребляющие электрическую энергию для майнинга. К соответствующим видам предпринимательской деятельности предлагается отнести «деятельность по предоставлению услуг по размещению технических средств, обеспечивающих обработку информации в информационных системах на основе распределенного реестра («майнинговая площадка»), а также предоставление самих технических средств для обеспечения обработки такой информации («майнер»)»;

объектом налогообложения является потребленная плательщиком сбора электрическая энергия. Периодом обложения сбором признается календарный месяц;

ставка сбора устанавливаются за 1 кВт·ч потребленной электрической энергии за отчетный календарный месяц;

регулятором майнинговой деятельности выступит уполномоченный

орган исполнительной власти.

По результатам проведенного совещания в министерстве компании должны будут представить предложения, на основании которых ведомство подготовит доклад в правительство, это произойдет в течение ближайшего месяца, уточнил Сниккарс.