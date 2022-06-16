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ПМЭФ-2022 ,  
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Новак заявил об идущей от регионов инициативе по налогам для майнеров

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Предложения по регулированию работы майнеров, рассматриваемые в Минэнерго и Минфине, являются правильными, они идут от субъектов России, заявил в интервью телеканалу РБК на ПМЭФ вице-премьер Александр Новак.

«Я считаю, что это правильное направление, чтобы легально платились налоги с того объема электроэнергии, который потребляется для производства и для майнинга криптовалюты. Но детали будут обсуждены также отдельно в правительстве, потому что сейчас идет выработка предложений. Очень много разных предложений, поэтому нужно собрать все мнения и выбрать соответственно консолидированную позицию», — сказал он.

По словам Новака, инициатива идет от субъектов, в том числе от предпринимателей, которые занимаются майнингом. «Предприятия хотят, чтобы их деятельность была легализована. Субъекты России в этом заинтересованы, потому что у них идет резкое потребление энергии там, где это есть, например. И им это тоже никак не облагается налогами, при этом изношенность сетевого комплекса электроэнергетического комплекса значительно ухудшается», — пояснил он.

В Минэнерго обсудили схему «налога» для майнеров
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Фото:Евгений Козырев / РИА Новости

Ранее министр энергетики Николай Шульгинов в кулуарах ПМЭФ сообщил РБК, что в его ведомстве прорабатывается концепция регулирования работы майнеров. По его словам, их деятельность как потребителей электроэнергии нуждается в регулировании, необходимо ввести Общероссийский классификатор видов экономической деятельности для майнинга.

На встрече в ведомстве 9 июня был представлен проект соответствующих поправок в Налоговый кодекс. В Минэнерго обсуждают подход, согласно которому плательщиками признаются организации и индивидуальные предприниматели, потребляющие электрическую энергию для майнинга.

Материал дополняется. 

 

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