Глава АвтоВАЗа назвал планы по оптимизации и сокращениям

Максим Соколов считает, что сложившиеся условия приведут к оптимизации производства, в том числе у поставщиков компонентов, однако массовых сокращений на АвтоВАЗе не будет

Фото: Яков Князев / ТАСС

Руководство АвтоВАЗа не планирует массовых сокращений персонала в Тольятти, но готовится к реструктуризации производства, в том числе и на предприятиях производителей комплектующих. Об этом сообщил в интервью телеканалу РБК на ПМЭФ-2022 президент компании Максим Соколов.

Он напомнил, что завод АвтоВАЗа в Тольятти является одной из крупнейших производственных площадок в России, на нем работают около 32 тыс. человек.

«В наши планы входит, безусловно, оптимизация производства, но не входят какие-то массовые сокращения персонала. Мы рассчитываем, что все три нитки нашего конвейера [завода в Тольятти] будут запущены в обозримом будущем, плюс будет возобновлено производство на всех других площадках нашего автозавода, касающихся производства и коробок передач, и двигателей, ну и многих других автокомпонентов, которые инкорпорированы в систему АвтоВАЗа», — сказал Соколов.

По его словам, помимо этого, существует «большой кластер» компаний — производителей автокомпонентов, часть которых аффилирована с автозаводом, а часть является самостоятельным бизнесом и производством. «Мы несем ответственность в том числе и за эту часть автомобильной отрасли, поэтому мы, если будут реализованы все те планы в том графике, который я презентовал, не планируем сокращать существенно персонал. Возможно, будет некая оптимизация производства и производственных площадок, но это понятный процесс — он происходит всегда, и здесь ничего нового нет», — добавил глава АвтоВАЗа.

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23 марта французская Renault, которой принадлежали 68% АвтоВАЗа, сообщила, что приостанавливает деятельность в России. 16 мая в Минпромторге заявили, что российские активы группы Renault перешли в государственную собственность. 100% акций «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы; 67,69% автоконцерна «АвтоВАЗ» переходит в собственность ФГУП «НАМИ», а оставшийся пакет сохранит «Ростех», пояснили в министерстве.

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АвтоВАЗ объявил о приостановке производства 3 марта и в течение весны устанавливал режим простоя несколько раз. Тогда на заводе объяснили изменение графика «продолжающимся кризисом поставок электронных компонентов». Также предприятие сообщало, что с 6 июня переведет сотрудников на четырехдневную рабочую неделю.

8 июня АвтоВАЗ после простоя возобновил выпуск автомобилей, с конвейера сошли первые Lada Granta Classic 2022 модельного года, которые выпускаются в «импортонезависимой» комплектации — без ABS и подушек безопасности — и являются самыми доступными машинами на российском рынке. Тогда Соколов заявлял, что для обеспечения выпуска доступных моделей предприятие совместно с федеральными и региональными властями ведет «интенсивную работу по развитию компетенций российских поставщиков».

Президент АвтоВАЗа в интервью телеканалу РБК 16 июня сообщил, что в дополнение к Granta Classic предприятие с июля возобновит выпуск внедорожника Niva в «традиционной, много десятков лет производящейся» комплектации Legend. В беседе с ТАСС Соколов также сообщил, что в августе на заводе начнется сборка внедорожника Niva в комплектации Travel и до конца лета на АвтоВАЗе будет налажено постоянное производство этих трех моделей.