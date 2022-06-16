Власти решили субсидировать экспорт металла

Экспорт металлургической продукции будет субсидироваться, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Спрос на сталь на российском рынке упал, а часть экспортных продаж из-за «излишне крепкого рубля» убыточна, отметил он

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Российские власти будут субсидировать экспорт металлопродукции. Об этом в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

В 2020 году был запущен механизм поддержки экспорта российской промышленности: на корпоративные программы повышения конкурентоспособности, которые предполагали субсидирование из бюджета банковских кредитов, экспортерам из бюджета было выделено 2 млрд руб. «Мы возвращаем решение по субсидированию экспорта металлургической продукции, — сообщил Евтухов. — В прошлом году в этом не было никакого смысла, продукция шла на экспорт, были высокие цены, и наша продукция улетала с колес. Сегодня есть проблема, поэтому эту субсидию мы будем возвращать».

По словам чиновника, еще одна важная мера — субсидирование импорта критического сырья и материалов. «И, безусловно, все инструменты Фонда развития промышленности мы коллегам активно предлагаем. Ими надо пользоваться: кредитные ресурсы под 1–3% [годовых] сегодня найти очень, очень сложно», — добавил он.

Зачем металлургам нужна поддержка

Евтухов напомнил, что внутренний спрос на сталь упал, а «излишне крепкий рубль» явно не играет на экспортный потенциал металлургов, поэтому часть продукции иногда приходится поставлять с нулевой наценкой, а в некоторых случаях даже в убыток.

В марте 2022 года в ответ на начало военной операции на Украине ЕС ввел запрет на импорт широкой номенклатуры стальной продукции из России. Вскоре после этого металлурги заявили, что должны будут переориентировать на восточное направление около 4 млн т стальной продукции в год. Но им пришлось делать большие скидки — до 25% и выше.

В мае ассоциация «Русская сталь» (объединяет крупнейшие российские компании черной металлургии, в том числе «Северсталь», ММК, НЛМК и Evraz) предупредила правительство об убытках отрасли и сокращении производства, в случае если власти не снизят налоги и не ослабят рубль. РБК направил запрос в «Русскую сталь», ММК, НЛМК, Северсталь и Evraz.