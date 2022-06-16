Набиуллина исключила конфискацию валютных вкладов и запрет доллара

Российские власти не будут конфисковывать валютные вклады и запрещать иностранные валюты, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина

Фото: Dado Ruvic / Reuters

В России не будут конфисковывать валютные вклады и запрещать доллар, евро и другие иностранные валюты, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе сессии «Российская экономика: современные вызовы и точки опоры» в рамках ПМЭФ-2022.

Модератор сессии, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров спросил Набиуллину, будут в России проходить конфискация валютных вкладов.

«Нет», — ответила глава ЦБ.

Также она отрицательно ответила на вопросы о запрете доллара и евро в России. «У нас есть и другие валюты. Нет», — подчеркнула Набиуллина.

ЦБ рассматривает возможность введения отрицательных ставок по валютным вкладам, ранее заявляла первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. Инициатива касается юрлиц, аналогичные меры в отношении обычных граждан не обсуждаются, уточняла она.

Позже Набиуллина подтвердила рассмотрение идеи об отрицательных ставках на валютные вклады юрлиц, отметив, что для этого необходимы изменения в законодательство. Она также исключила возможность принудительной конвертации валютных счетов физических лиц в рублевые.

Читайте на РБК Pro Pro Как ретейлерам сохранить привычный для россиян ассортимент Как ретейлерам сохранить привычный для россиян ассортимент Инструкции Pro Цена продукции «ФосАгро» на историческом пике. Что ждать от акций гиганта Цена продукции «ФосАгро» на историческом пике. Что ждать от акций гиганта Статьи Pro Запах реальности: как стартапы пытаются «ароматизировать» метавселенную Запах реальности: как стартапы пытаются «ароматизировать» метавселенную Статьи Pro Какие финансовые меры защиты использовать в договоре Какие финансовые меры защиты использовать в договоре Инструкции Pro Очки, линзы, операция: какой способ коррекции зрения выбрать Очки, линзы, операция: какой способ коррекции зрения выбрать Статьи Pro Правда ли музыка помогает расслабиться и сосредоточиться Правда ли музыка помогает расслабиться и сосредоточиться Статьи Pro Как работать меньше и повысить продуктивность: 4 совета Как работать меньше и повысить продуктивность: 4 совета Статьи Pro Рынок США достиг справедливой оценки. Об этом говорит «Правило 20» Рынок США достиг справедливой оценки. Об этом говорит «Правило 20» Статьи

В конце мая Тинькофф Банк и Райффайзенбанк объявили о введении комиссии за обслуживание валютных счетов. Аналогичные планы рассматривает Росбанк. В ЦБ заявили, что введение таких комиссий в одностороннем порядке недопустимо и нарушает права потребителей.

На фоне западных санкций в марте ЦБ ввел ограничения на снятие наличной валюты в банках. Снять их можно было только в долларах с ранее открытых счетов и депозитов и на сумму не более $10 тыс. Также была ограничена покупка наличной валюты физлицами, сделать это можно было только в безналичной форме.

Уже в апреле ЦБ смягчил ограничения, разрешив продажу валюты физлицам через банковские кассы, а также позволив снимать с валютных счетов не только доллары, но и евро. В конце мая в Банке России заявили, что не планируют смягчать ограничения на продажу наличной валюты до сентября.