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Набиуллина исключила конфискацию валютных вкладов и запрет доллара

Российские власти не будут конфисковывать валютные вклады и запрещать иностранные валюты, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина
Фото: Dado Ruvic / Reuters
Фото: Dado Ruvic / Reuters

В России не будут конфисковывать валютные вклады и запрещать доллар, евро и другие иностранные валюты, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе сессии «Российская экономика: современные вызовы и точки опоры» в рамках ПМЭФ-2022.

Модератор сессии, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров спросил Набиуллину, будут в России проходить конфискация валютных вкладов.

«Нет», — ответила глава ЦБ.

Также она отрицательно ответила на вопросы о запрете доллара и евро в России. «У нас есть и другие валюты. Нет», — подчеркнула Набиуллина.

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ЦБ рассматривает возможность введения отрицательных ставок по валютным вкладам, ранее заявляла первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. Инициатива касается юрлиц, аналогичные меры в отношении обычных граждан не обсуждаются, уточняла она.

Позже Набиуллина подтвердила рассмотрение идеи об отрицательных ставках на валютные вклады юрлиц, отметив, что для этого необходимы изменения в законодательство. Она также исключила возможность принудительной конвертации валютных счетов физических лиц в рублевые.

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В конце мая Тинькофф Банк и Райффайзенбанк объявили о введении комиссии за обслуживание валютных счетов. Аналогичные планы рассматривает Росбанк. В ЦБ заявили, что введение таких комиссий в одностороннем порядке недопустимо и нарушает права потребителей.

На фоне западных санкций в марте ЦБ ввел ограничения на снятие наличной валюты в банках. Снять их можно было только в долларах с ранее открытых счетов и депозитов и на сумму не более $10 тыс. Также была ограничена покупка наличной валюты физлицами, сделать это можно было только в безналичной форме.

Уже в апреле ЦБ смягчил ограничения, разрешив продажу валюты физлицам через банковские кассы, а также позволив снимать с валютных счетов не только доллары, но и евро. В конце мая в Банке России заявили, что не планируют смягчать ограничения на продажу наличной валюты до сентября.

Авторы
Теги
Персоны
Кирилл Соколов
При участии
Юлия Кошкина
валютные вклады конфискация Евро Доллар Эльвира Набиуллина ПМЭФ

Эльвира Набиуллина

экономист, председатель Центробанка

29 октября 1963 года
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