Набиуллина исключила конфискацию валютных вкладов и запрет доллара
В России не будут конфисковывать валютные вклады и запрещать доллар, евро и другие иностранные валюты, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе сессии «Российская экономика: современные вызовы и точки опоры» в рамках ПМЭФ-2022.
Модератор сессии, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров спросил Набиуллину, будут в России проходить конфискация валютных вкладов.
«Нет», — ответила глава ЦБ.
Также она отрицательно ответила на вопросы о запрете доллара и евро в России. «У нас есть и другие валюты. Нет», — подчеркнула Набиуллина.
ЦБ рассматривает возможность введения отрицательных ставок по валютным вкладам, ранее заявляла первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. Инициатива касается юрлиц, аналогичные меры в отношении обычных граждан не обсуждаются, уточняла она.
Позже Набиуллина подтвердила рассмотрение идеи об отрицательных ставках на валютные вклады юрлиц, отметив, что для этого необходимы изменения в законодательство. Она также исключила возможность принудительной конвертации валютных счетов физических лиц в рублевые.
В конце мая Тинькофф Банк и Райффайзенбанк объявили о введении комиссии за обслуживание валютных счетов. Аналогичные планы рассматривает Росбанк. В ЦБ заявили, что введение таких комиссий в одностороннем порядке недопустимо и нарушает права потребителей.
На фоне западных санкций в марте ЦБ ввел ограничения на снятие наличной валюты в банках. Снять их можно было только в долларах с ранее открытых счетов и депозитов и на сумму не более $10 тыс. Также была ограничена покупка наличной валюты физлицами, сделать это можно было только в безналичной форме.
Уже в апреле ЦБ смягчил ограничения, разрешив продажу валюты физлицам через банковские кассы, а также позволив снимать с валютных счетов не только доллары, но и евро. В конце мая в Банке России заявили, что не планируют смягчать ограничения на продажу наличной валюты до сентября.