Набиуллина предложила не искать «виноватых» среди прогнозистов

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В ситуации быстрого изменения экономической реальности нельзя искать «виноватых» среди тех, кто делал экономические прогнозы, считает глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Об этом она заявила на сессии ПМЭФ «Российская экономика: современные вызовы и точки опоры», передает корреспондент РБК.

«Искать виноватых в прогнозистах — это последнее дело, на мой взгляд. В условиях неопределенности, в которых мы оказались, считать, что они враги или неверующие, мне кажется, это просто абсолютно неправильно», — сказала Набиуллина.

По ее словам, важно не говорить о том, кто ошибся в прогнозах, а «проявлять гибкость». «Ситуация быстро меняется, и нужно иметь возможность, умения быстро на нее реагировать — это, на мой взгляд, главное», — считает глава регулятора.

Реплика Набиуллиной о прогнозистах относилась к словам помощника президента Максима Орешкина. Незадолго до выступления Набиуллиной он критично высказался об экономических прогнозах относительно положения дел в российской экономике.

Модератор сессии, глава комитета Думы по бюджету и налогам Андрей Макаров спросил Орешкина, чем объяснить значительную разницу в экономических прогнозах по падению ВВП, которые давал глава Счетной палаты Алексей Кудрин и сам Орешкин — более 10% ВВП по версии Кудрина и не более 5% к концу года по прогнозу Орешкина.

По словам Орешкина, такой прогноз давал не только Кудрин. «Много каких экспертов говорили ожидания, что у ВВП двузначное падение будет, курс будет трехзначный», — отметил помощник президента.

«У меня иногда складывается ощущение, что у кого-то либо желание навредить стране — сказать, что все, катастрофа, закрываемся, уезжаем, — либо на самом деле просто такое вот неверие в собственную страну, неверие в собственные силы... И события, который сейчас происходят — как реагирует государство, как реагирует бизнес, как реагируют люди на происходящую в экономике ситуацию — говорит просто о том, что мы справились. Мы сильная страна, мы сильные люди, мы умеем решать задачи. Мы умеем достигать результата. Верить надо в себя просто», — считает Орешкин.

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Министр экономического развития России Максим Решетников, который также присутствовал на этой сессии, в свою очередь сказал, что ведомство будет пересматривать свой прогноз.

«Наша задача также купить время, чтобы за это время произошла кардинальная перестройка [экономики]», — сказал Решетников. «В последний месяц пошла волна улучшения оценок, волна улучшения прогнозов. Вот недавно Центральный банк уточнил свой прогноз в лучшую сторону. Мы тоже готовимся уточнить свой прогноз в лучшую сторону, [так как] видим, что те меры, которые принимаются, они дают результат», — сказал Решетников.

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