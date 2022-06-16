Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июня
EUR ЦБ: 59,12 (-0,13) Инвестиции, 02:21
Курс доллара на 16 июня
USD ЦБ: 56,66 (-0,43) Инвестиции, 02:21
СПБ Биржа запустит торги акциями Гонконгской фондовой биржи Партнерский материал, 11:27
На крупнейшем в России газовом месторождении в ЯНАО произошел пожар Бизнес, 11:27
Без права на зарплату: на что живут россияне, ухаживающие за инвалидами Партнерский проект, 11:19
Набиуллина предложила не искать «виноватых» среди прогнозистов Экономика, 11:17
«Эвалар» — о том, что стимулирует и сдерживает отечественный фармрынок РБК+, 11:15
Разработчик крупнейшего месторождения меди решил перенести запуск фабрики Бизнес, 11:13
В НХЛ сообщили о подготовке к проведению Кубка мира 2024 года Спорт, 11:12
Изобретаем велосипед: как санкции осложнили создание цифровых продуктов Pro, 11:10
Чему кризисы последних лет научили российских девелоперов РБК+, 11:10
Набиуллина исключила конфискацию валютных вкладов и запрет доллара Финансы, 11:07
Что оживит спрос: эксперты ждут снижения ставки по льготной ипотеке Недвижимость, 11:00
Тренер фигуриста Нэйтана Чена заявил о табу в США на слова «лишний вес» Спорт, 10:55
15 млрд устройств: почему интернет вещей сложно увидеть РБК и МегаФон, 10:55
Силуанов заявил о проявившемся в глобализации принципе свой-чужой Экономика, 10:55

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Экономика ,  
0 

Набиуллина предложила не искать «виноватых» среди прогнозистов

Фото: Shuji Kajiyama / AP
Фото: Shuji Kajiyama / AP

В ситуации быстрого изменения экономической реальности нельзя искать «виноватых» среди тех, кто делал экономические прогнозы, считает глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Об этом она заявила на сессии ПМЭФ «Российская экономика: современные вызовы и точки опоры», передает корреспондент РБК.

«Искать виноватых в прогнозистах — это последнее дело, на мой взгляд. В условиях неопределенности, в которых мы оказались, считать, что они враги или неверующие, мне кажется, это просто абсолютно неправильно», — сказала Набиуллина.

По ее словам, важно не говорить о том, кто ошибся в прогнозах, а «проявлять гибкость». «Ситуация быстро меняется, и нужно иметь возможность, умения быстро на нее реагировать — это, на мой взгляд, главное», — считает глава регулятора.

Реплика Набиуллиной о прогнозистах относилась к словам помощника президента Максима Орешкина. Незадолго до выступления Набиуллиной он критично высказался об экономических прогнозах относительно положения дел в российской экономике.

Модератор сессии, глава комитета Думы по бюджету и налогам Андрей Макаров спросил Орешкина, чем объяснить значительную разницу в экономических прогнозах по падению ВВП, которые давал глава Счетной палаты Алексей Кудрин и сам Орешкин — более 10% ВВП по версии Кудрина и не более 5% к концу года по прогнозу Орешкина.

По словам Орешкина, такой прогноз давал не только Кудрин. «Много каких экспертов говорили ожидания, что у ВВП двузначное падение будет, курс будет трехзначный», — отметил помощник президента.

«У меня иногда складывается ощущение, что у кого-то либо желание навредить стране — сказать, что все, катастрофа, закрываемся, уезжаем, — либо на самом деле просто такое вот неверие в собственную страну, неверие в собственные силы... И события, который сейчас происходят — как реагирует государство, как реагирует бизнес, как реагируют люди на происходящую в экономике ситуацию — говорит просто о том, что мы справились. Мы сильная страна, мы сильные люди, мы умеем решать задачи. Мы умеем достигать результата. Верить надо в себя просто», — считает Орешкин.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Как акции стоимости спасают инвесторов при падении рынка
Статьи
Pro
Фото: Scott Halleran / Getty Images «Потеря нервов и времени»: хотят ли сотрудники быть начальниками — опрос
Исследования
Pro
Фото: Joe Raedle / Getty Images Успех по Фрейду: как ларек с хот-догами стал фастфуд-империей McDonald's
Статьи
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Музыка, танцы, скороговорки: что поможет улучшить работу мозга
Статьи
Pro
Прорвемся: три залога успеха в стратегическом планировании
Статьи
Pro
Фото: Alex Knight / Unsplash Когда айтишника можно заменить программным роботом и сэкономить
Статьи
Pro
Новый железный занавес — цифровой: почему ИТ-компании уходят из России
Статьи
Pro
Фото: Tim P. Whitby / Getty Images Запах реальности: как стартапы пытаются «ароматизировать» метавселенную
Статьи

Министр экономического развития России Максим Решетников, который также присутствовал на этой сессии, в свою очередь сказал, что ведомство будет пересматривать свой прогноз.

«Наша задача также купить время, чтобы за это время произошла кардинальная перестройка [экономики]», — сказал Решетников. «В последний месяц пошла волна улучшения оценок, волна улучшения прогнозов. Вот недавно Центральный банк уточнил свой прогноз в лучшую сторону. Мы тоже готовимся уточнить свой прогноз в лучшую сторону, [так как] видим, что те меры, которые принимаются, они дают результат», — сказал Решетников.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Антон Фейнберг Антон Фейнберг, Наталья Демченко Наталья Демченко
Эльвира Набиуллина Максим Орешкин

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter