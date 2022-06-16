Минэкономразвития уточнит макропрогноз до 2025 года «в лучшую сторону»

Максим Решетников (Фото: Михаил Терещенко / фотохост-агентство ТАСС)

Министерство экономического развития улучшит прогноз социально-экономического развития на период 2022–2025 годов, сообщил глава ведомства Максим Решетников на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Мы готовимся уточнять прогноз в лучшую сторону. Мы видим, что те меры, которые так интенсивно принимаются, дают свой результат», — сказал Решетников.

Он также отметил важность макроэкономической стабильности в текущей ситуации и призвал создавать устойчивые условия для российского бизнеса, который может занять ниши, оставленные зарубежными компаниями.

В мае Минэкономразвития составило сценарии развития экономики на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов с учетом «санкционной» реальности. Во-первых, в ведомстве ожидают, что в 2022 и 2023 годах экономика страны будет падать — на 7,8 и 0,7% соответственно — и только с 2024 года вернется к росту. В 2024 и 2025 годах министерство ждет роста ВВП на 3,2 и 2,6% соответственно.

Кроме того, Минэкономразвития прогнозирует снижение экспорта и импорта товаров. Так, импорт снизится в 2022 году на 27% по сравнению с 2021-м в физическом выражении из-за логистики и сжатия внутреннего спроса, а в стоимостном выражении — на 17% (с $304 млрд до $251,9 млрд) с учетом мировой инфляции и увеличения транспортных и логистических наценок.

В ведомстве также прогнозируют выход в рецессию (значительное снижение экономической активности, главный показатель — снижение ВВП два квартала подряд. — РБК) при высоком уровне цен на сырьевые товары, однако из нее планируется выйти за два года.

Читайте на РБК Pro Pro Параллельный импорт: какие товары можно ввозить из Турции в обход санкций Параллельный импорт: какие товары можно ввозить из Турции в обход санкций Статьи Pro Как вдохновить креативную команду на работу в кризис: 5 советов Как вдохновить креативную команду на работу в кризис: 5 советов Инструкции Pro Очаровал всех, создал секту и заработал $1 млрд: история создателя WeWork Очаровал всех, создал секту и заработал $1 млрд: история создателя WeWork Статьи Pro Почему украинский кризис увеличит инфляцию и бедность в Европе Почему украинский кризис увеличит инфляцию и бедность в Европе Статьи Pro Как заключить сделку в условиях санкций и не навлечь проблемы Как заключить сделку в условиях санкций и не навлечь проблемы Инструкции Pro Как ухаживать за кожей после 35 лет: 5 важных правил Как ухаживать за кожей после 35 лет: 5 важных правил Инструкции Pro Сколько должен стоить товар, чтобы его поставила на полку крупная сеть Сколько должен стоить товар, чтобы его поставила на полку крупная сеть Инструкции Pro Ежовые китайские рукавицы: почему чиновники мешают IPO «дочек» Xiaomi Ежовые китайские рукавицы: почему чиновники мешают IPO «дочек» Xiaomi Статьи

Что касается инфляции, то в министерстве ожидают, что на конец года она составит 17,5%, в 2023-м замедлится до 6,1%, а затем вернется к целевому уровню 4%.