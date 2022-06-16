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Минэкономразвития уточнит макропрогноз до 2025 года «в лучшую сторону»

Максим Решетников
Максим Решетников (Фото: Михаил Терещенко / фотохост-агентство ТАСС)

Министерство экономического развития улучшит прогноз социально-экономического развития на период 2022–2025 годов, сообщил глава ведомства Максим Решетников на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Мы готовимся уточнять прогноз в лучшую сторону. Мы видим, что те меры, которые так интенсивно принимаются, дают свой результат», — сказал Решетников.

Он также отметил важность макроэкономической стабильности в текущей ситуации и призвал создавать устойчивые условия для российского бизнеса, который может занять ниши, оставленные зарубежными компаниями.

Минэкономразвития заложило в сценарий двухлетнюю рецессию
Экономика
Фото:Владислав Шатило / РБК

В мае Минэкономразвития составило сценарии развития экономики на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов с учетом «санкционной» реальности. Во-первых, в ведомстве ожидают, что в 2022 и 2023 годах экономика страны будет падать — на 7,8 и 0,7% соответственно — и только с 2024 года вернется к росту. В 2024 и 2025 годах министерство ждет роста ВВП на 3,2 и 2,6% соответственно.

Кроме того, Минэкономразвития прогнозирует снижение экспорта и импорта товаров. Так, импорт снизится в 2022 году на 27% по сравнению с 2021-м в физическом выражении из-за логистики и сжатия внутреннего спроса, а в стоимостном выражении — на 17% (с $304 млрд до $251,9 млрд) с учетом мировой инфляции и увеличения транспортных и логистических наценок.

В ведомстве также прогнозируют выход в рецессию (значительное снижение экономической активности, главный показатель — снижение ВВП два квартала подряд. — РБК) при высоком уровне цен на сырьевые товары, однако из нее планируется выйти за два года.

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Что касается инфляции, то в министерстве ожидают, что на конец года она составит 17,5%, в 2023-м замедлится до 6,1%, а затем вернется к целевому уровню 4%.

Теги
Минэкономразвития макропрогноз Максим Решетников
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