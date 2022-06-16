МИД заявил, что вопрос о выходе России из ВТО не обсуждается

14 членов торговой организации потребовали выхода России из-за ситуации на Украине. По словам замглавы российского МИДа, вопрос о выходе России из ВТО не обсуждается, а легально исключить ее из этой организации невозможно

Александр Панкин (Фото: Валентин Егоршин / фотохост-агентство ТАСС)

Россия не собирается самостоятельно выходить из ВТО, а процедурно исключить ее из этой организации невозможно. Об этом, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил замглавы МИД России Александр Панкин.

«Не обсуждается. Мы не пойдем на эти шаги, потому что, как бы сложно ни было в ВТО, мы вступили в организацию осознанно на основе тех выгод, на которые рассчитывали и получали. Хлопать дверью не собираемся», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о возможном выходе России из ВТО (цитата по «РИА Новости»).

При этом Панкин подчеркнул, что «процедурно, легально вывести Россию из ВТО нельзя».

Россия вступила в ВТО в 2012 году. На фоне военной операции на Украине в середине марта организация получила заявление от 14 членов о лишении России режима наибольшего благоприятствования в торговле. В ответ российское представительство в ВТО предупредило об опасностях для многосторонней торговой системы из-за «агрессивных и политически мотивированных» торговых ограничений. Миссия также обвинила страны Запада в попытках подорвать экономику России с помощью санкций.

21 марта депутаты «Справедливой России — За правду» внесли в Госдуму законопроект о выходе России из ВТО. Как указали его авторы, из-за ухудшения отношений с Евросоюзом, США и другими странами с 2014 года преимущества России в организации стали сокращаться. «В целях защиты национальных интересов Российской Федерации, необходимости проведения протекционистской политики, в качестве ответных мер на санкционное давление и в качестве самозащиты [стране следует покинуть ВТО]», — подчеркивали депутаты.

В то же время директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский подчеркивал, что выход России из Всемирной торговой организации (ВТО) стал бы плохим сигналом для мирового сообщества и «подарком недругам». В Минэкономразвития называли ВТО «единственной площадкой, на которой можно защитить интересы России».