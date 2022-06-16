«Росатом» увидел сокращение в 2 раза отставания по квантовым технологиям

По словам главы «Росатома» Алексея Лихачева, в 2019-2020 годах Россия отставала по квантовым технологиям от лидеров в этой области на 7-10 лет; сейчас отставание сократилось в два раза

Алексей Лихачев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Квантовые компьютеры придут на смену привычной технике, заявил в интервью РБК глава «Росатома» Алексей Лихачев.

«Это уже не гипотеза, что квантовая техника придет на смену нынешним обычным процессорам в силу того, что квантовые технологии быстрее, эффективнее, квантовая память объемнее», — считает он.

По словам Лихачева, в 2019-2020 годах, когда Россия начала заниматься программой развития квантовых технологий, она отставала от лидеров в этой области на 7-10 лет. «По квантовым технологиям, вообще по всем. Это сенсоры, это собственно вычислительная техника, то есть процессоры, это софт, то есть, соответственно, возможность обсчитывать что-то», — пояснил он. Сейчас, считает глава «Росатома», это отставание сократилось в два раза, до 3,5 — 5 лет.

«Мы в определенных квантовых направлениях, а именно сенсоры, многого достигли. И у нас появился софт. То есть у нас был сделан экспериментальный квантовый софт <...> для исследований процессов математического моделирования», — добавил он.

Лихачев также рассказал о разработке прототипа квантового процессора, который работает на кудитах (кудит — это кубит с тремя и более энергетическими уровнями; кубит — это минимальная единица информации квантового процессора, аналог классического бита. Бит может принимать только два значения — 0 или 1, а кубит — еще и оба одновременно, это позволяет обрабатывать данные гораздо быстрее, чем традиционному компьютеру. — РБК). «Кудит является более эффективным инструментом. Мы создали такой процессор на четырех кудитах. Конечно, это прототип. Но через облако в принципе пользователи могут что-то на нем посчитать», — отметил Лихачев.

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В ноябре 2020 года в России создали структуру для изобретения квантового компьютера. В задачи консорциума, который объединил структуры «Росатома», фонд «Сколково» и университеты, вошли экспорт квантовых технологий и развитие инфраструктуры для создания квантовых процессоров. Консорциум создали в рамках «дорожной карты» «Квантовые вычисления», написанной «Росатомом», ее общий бюджет до 2024 года составил 23,7 млрд руб.

В феврале текущего года Минэкономразвития представило Белую книгу — сводный отчет по развитию отдельных высокотехнологичных направлений. Его авторы оценили технологическое отставание России от мировых лидеров в области квантовых вычислений (США и Китая) в 7-10 лет. В 2025–2030 годах, когда будут массово внедряться квантовые компьютеры, «внеквантовое технологическое лидерство государства станет невозможным»

Как отметили авторы отчета, сейчас мировой рынок квантовых вычислений находится в стадии формирования, в ближайшие пять лет его объем достигнет $1–2 млрд, а в следующие 15–30 лет может вырасти до $450–850 млрд. В развитие этих технологий инвестируют как государства, так и крупнейшие корпорации, в первую очередь американские Google, IBM, Microsoft, Honeywell. В России их развитием занимаются «Росатом», Российский квантовый центр и различные вузы.