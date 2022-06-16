Набиуллина заявила об изменившихся «навсегда» условиях для экономики

Россия потеряла участие в международном разделении труда, экономике нужно переориентироваться с экспорта на внутренний рынок, считает глава ЦБ. По ее словам, «по-прежнему» уже не будет, поэтому нужно переосмысливать все процессы

Эльвира Набиуллина (Фото: Станислав Красильников / фотохост-агентство ТАСС)

Внешние условия, в которых работает российская экономика, изменились, и, вероятно, изменились навсегда, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Об этом она заявила на сессии ПМЭФ «Российская экономика: современные вызовы и точки опоры», передает корреспондент РБК.

«Мне кажется, всем очевидно, что по-прежнему не будет. Мы уже это повторяем как банальную фразу <…> — внешние условия действительно изменились надолго, если не навсегда, и значимо изменились. Мы как страна на текущий момент теряем участие в международном разделении труда, потому что экспорт у нас с дисконтом, импорт — с премией. И в этих условиях, конечно, на мой взгляд, нужно переосмыслить <…> выгоды от экспорта», — сказала Набиуллина.

Она отметила, что экспорт ранее рассматривался как «такая наша самоценность», потому что благодаря ему поступает валютная выручка в страну. Однако, по ее словам, если на валютную выручку от экспорта не покупаются импортные товары, и если ее накопление стало рискованным (валютные накопления компаний и банков, попадающих под западные санкции, могут быть заморожены. — РБК), то нужно думать именно о том, что значительная часть производства должна работать на внутренний рынок.

«ВВП — хороший показатель, но когда мы хотим мерить и говорить о благосостоянии людей, это, конечно, не объемный показатель. Мы все это понимаем. Ну, хотя бы ВВП на душу населения [надо использовать]. Второе, что очень важно, это распределение этого благосостояния и богатства среди людей. Проблема неравенства — это не только социально-экономическая проблема. Если есть неравенство доступа к образованию — это все отражается на производительности труда», — указала глава ЦБ.

О том, что в мире происходят не краткосрочные, а глубинные изменения, говорил на ПМЭФ также помощник президента России Максим Орешкин.

«То, что сейчас происходит в мире, — это на самом деле не какая-то краткосрочная история, это очень глубинные изменения, глубинные изменения в геополитике», — сказал он.

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Орешкин также упомянул выступление президента России в Давосе в январе 2021 года, где Владимир Путин говорил о стремлении мира к однополярности, проблемах социального неравенства и макроэкономической политики.

«Все, что сейчас происходит — одно из звеньев этой большой цепи… Как прежде уже не будет», — сказал Орешкин.