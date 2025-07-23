Что такое «Арктик СПГ 2» и зачем он нужен российской энергетике

Фото: Алексей Бабушкин / РИА Новости

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Что такое «Арктик СПГ 2»

«Арктик СПГ 2» — это крупнотоннажный проект российской компании НОВАТЭК по добыче природного газа и производству сжиженного природного газа (СПГ) в Арктическом регионе. Его оператором является ООО «Арктик СПГ 2». Ресурсной базой завода является месторождение Утреннее, расположенное на полуострове Гыдан в ЯНАО, примерно в 70 км от проекта «Ямал СПГ» через Обскую губу. Проект предполагает строительство трех линий сжижения по 6,6 млн т в год (общей мощностью 19,8 млн т). Он направлен на укрепление позиций России на мировом рынке СПГ и обеспечение поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона через Северный морской путь (СМП).

Разработка проекта завершилась в 2018 году. После этого началась работа по инженерной подготовке территории, сооружению важнейших энергообъектов, бурению рабочих скважин и созданию причальных сооружений. Первоначально, в 2019 году, инвестиции в проект оценивались в $21,3 млрд, однако из-за корректировки схемы энергообеспечения необходимые вложения превысили $22 млрд. На июль 2025 года строительство объекта завершено частично.

Местоположение и инфраструктура

«Арктик СПГ 2» расположен на Гыданском полуострове в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). На расстоянии около 70 км от завода находится другой проекта НОВАТЭКа — «Ямал СПГ». В качестве источника сырья для проекта используется Утреннее газовое месторождение. Согласно информации на конец 2020 года, подтвержденные и вероятные резервы месторождения достигают 1434 млрд куб. м природного газа, а также 90 млн т жидких углеводородов. Регион отличается суровыми климатическими условиями: температура зимой может опускаться ниже -50 градусов, а ледовый покров затрудняет транспортировку.

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Для реализации проекта создана соответствующая инфраструктура:

крупнотоннажный завод по производству, хранению и отгрузке СПГ, а также стабильного газового конденсата (СГК), состоящий из трех технологических линий;

терминал «Утренний» в морском порту Сабетта — комплекс, состоящий из акватории, надежно защищенной от природных явлений, причалов, необходимой инженерной инфраструктуры, а также береговой зоны с административными и служебными зданиями;

круглогодичный аэропорт Утренний для перевозки вахтового персонала;

жилые и производственные комплексы.

Особенность строительства объекта заключается в применении модульной технологии: основные компоненты производственного комплекса монтируются на специальных плавучих платформах и затем транспортируются морским путем на Гыданский полуостров. Сборка ведется в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС), который расположен рядом с селом Белокаменка Мурманской области. Такой подход позволяет свести к минимуму негативное воздействие на окружающую среду.

Технические характеристики и производственные мощности

Общая мощность завода составит 19,8 млн т СПГ в год. Она будет достигнута за счет возведения трех технологических линий сжижения, на каждой из которых планируется производить по 6,6 млн т энергоресурса ежегодно. Дополнительно планируется производство до 1,6 млн т СГК в год. Каждая линия «Арктик СПГ 2» представляет собой независимый производственный модуль, что позволяет поэтапно наращивать мощности. Изначально их запуск предполагался в 2023-м, 2024-м и 2026-м.

Фото: Алексей Бабушкин / РИА Новости

Из-за климатических условий для транспортировки продукции планировалось создание специального флота из 21 арктического газовоза ледового класса Arc7. Они способны выдерживать температуру до -52 градусов и двигаться без помощи ледокола во льдах толщиной до 2,1м.

В апреле 2023 года компания НОВАТЭК получила патент на усовершенствованную технологию сжижения природного газа под названием «Арктический каскад модифицированный». Разработка ориентирована на масштабные проекты в арктических условиях. Базовая версия этой технологии уже была внедрена на четвертой линии проекта «Ямал СПГ». Ее суть заключается в использовании арктического климата для сжижения природного газа. Вместо стандартных двух контуров охлаждения используется один, так как предварительное охлаждение газа достигается за счет низких температур окружающей среды. Такой подход позволяет сократить издержки СПГ-проектов, обеспечивая при этом высокую эффективность производства.

Кто реализует проект: акционеры и участники

Совладелец и председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон в конце 2017 года заявил, что в планах привлечь партнеров в «Арктик СПГ 2», которые получат от 30 до 49% в проекте при сохранении контроля у российской компании. В марте 2019 года НОВАТЭК закрыл сделку по продаже десятипроцентной доли в проекте французской компании Total. В апреле того же года по 10% получили две китайские нефтяные корпорации — Китайская национальная компания по разведке и разработке нефти и газа (CNODC), «дочка» Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC), и Китайская национальная шельфовая нефтяная корпорация (China National Offshore Oil Corporation, CNOOC). Последним, в июне 2019-го, десятипроцентную долю в «Арктик СПГ 2» купил японский консорциум Japan Arctic LNG, в который входят Mitsui&Co и Japan Oil, Gas and Metals National Corp. (JOGMEC).

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

НОВАТЭК также обсуждала возможности сотрудничества с Saudi Aramco, национальной нефтяной компанией Саудовской Аравии. В частности, в октябре 2018-го глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о планах Эр-Рияда вложить в «Арктик СПГ-2» $5 млрд, что было эквивалентно 20-процентной доле. В марте 2019 года Михельсон выразил открытость к продаже саудовской компании доли в проекте до 30%. Однако в мае того же года переговоры прекратились. По словам источника, знакомого с ходом сделки, причиной послужила продажа доли Saudi Aramco китайским компаниям. Кроме того, как отметил другой источник, саудовского нефтегиганта не удовлетворили предложенные условия, компанию также беспокоили потенциальные риски, связанные с санкциями.

В результате доли в проекте оказались распределены следующим образом.

Компания Страна Доля в проекте НОВАТЭК Россия 60% TotalEnegies Франция 10% Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) Китай 10% Китайская национальная шельфовая нефтяная корпорация (CNOOC) Китай 10% Japan Arctic LNG (консорциум японских компаний Mitsui и JOGMEC) Япония 10%

Однако в декабре 2023 года зарубежные акционеры проекта заявили о наступлении форс-мажорных обстоятельств в рамках заключенных соглашений, приостановили свое участие и начали отзывать сотрудников. Это произошло после введения американских санкций против ООО «Арктик СПГ-2» за месяц до этого, в ноябре.

Как санкции повлияли на реализацию

С апреля 2022 года проект столкнулся с растущим санкционным давлением, начавшимся с запрета ЕС на экспорт в Россию оборудования, необходимого для производства СПГ. В сентябре 2023 года ситуация усугубилась, когда Соединенные Штаты ввели санкции против ООО «Арктическая перевалка», компании, ответственной за управление двумя плавучими терминалами по перевалке СПГ в Мурманске и на Камчатке, что создало дополнительные логистические трудности. В ноябре того же года под американские ограничения попала и сама компания — оператор проекта, ООО «Арктик СПГ 2», с которой все транзакции должны были быть завершены до конца января 2024 года. Тогда в Госдепартаменте США целью санкций назвали «убийство этого проекта». В мае 2024 года американское внешнеполитическое ведомство ввело санкции в отношении четырех компаний и 16 морских судов, имеющих отношение к «Арктик СПГ 2». Вслед за этим, в июне, Европейский союз наложил запрет на инвестиции и поставки продукции, необходимой для завершения проекта.

В октябре 2022 года Михельсон отметил, что «санкции, конечно, повлияли» на реализацию проекта. Однако он подчеркнул, что компания смогла закупить ключевое оборудование для всех трех производственных линий у зарубежных поставщиков. Несмотря на это, как сообщило агентство Reuters, в конце декабря 2023 года оператор проекта «Арктик СПГ 2» из-за введенных санкций был вынужден уведомить о форс-мажоре в отношении поставок сжиженного природного газа своим клиентам, включая испанскую Repsol и китайские предприятия. Кроме того, запуск третьей очереди производственного комплекса, строительство которой стартовало в 2023 году, был отложен с 2026 на 2028 год. В октябре 2024 года Bloomberg сообщал о приостановке работы завода, так как хранилища СПГ были переполнены из-за трудностей в транспортировке и продаже энергоресурса.

Санкции также создали сложности в приобретении новых газовозов Arc7, строившихся в Южной Корее. Компания Hanwha Ocean должна была изготовить шесть таких судов для обеспечения перевозок завода. Оставшиеся пятнадцать танкеров для проекта по заказу «Совкомфлота» строит российская верфь «Звезда» (которая также оказалась под санкциями), однако сроки их сдачи неоднократно сдвигались. По данным Bloomberg, для обеспечения функционирования российского проекта потребовалось сформировать так называемый «теневой флот», состоящий как минимум из 13 судов, включая модели ледового класса. В НОВАТЭКе опровергали сообщения о создании «теневого флота».

Актуальный статус проекта в 2025 году

Владимир Путин на церемонии отправки первой технологической линии сжижения природного газа на основаниях гравитационного типа в рамках проекта «Арктик СПГ-2» (Фото: Константин Завражин / РИА Новости)

В сентябре 2022 года Михельсон сообщил о планах запустить первую очередь завода «Арктик СПГ 2» в декабре 2023 года. По данным НОВАТЭКа, тогда была пущена первая линия производства, однако об отгрузках с нее официально не сообщалось. По данным систем отслеживания судов первая партия СПГ была отправлена летом 2024-го. Согласно информации Bloomberg, на начальном этапе добыча составляла в среднем 13,7 млн куб. м газа ежедневно. В мае 2025 года агентство сообщило о вводе в эксплуатацию второй линии. Запуск третьей, заключительной очереди, чье строительство стартовало осенью 2023-го, был отложен с 2026 на 2028 год.

По данным Bloomberg, в конце июня 2025 года проект «Арктик СПГ 2» продемонстрировал максимальную производительность за время работы. Уровень добычи газа достиг 14 млн куб. м в сутки в период с 28 по 29 июня. Среднемесячный показатель в июне составил 8,9 млн куб. м в день, что несколько ниже майского — 9,4 млн куб. м. Агентство отметило, что у России имеются необходимые ресурсы для наращивания экспорта СПГ параллельно с увеличением «теневого» танкерного флота.

В июне 2025 года генеральный директор «Совкомфлота» Игорь Тонковидов сообщил, что первый построенный на российском заводе «Звезда» арктический газовоз «Алексей Косыгин» планируется к вводу в эксплуатацию во второй половине 2025 года в рамках проекта «Арктик СПГ-2». Финальный, третий, этап испытаний этого судна начался в конце июня.