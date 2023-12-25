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«Ъ» сообщил о «заморозке» участия иностранных акционеров в «Арктик СПГ-2»

«Ъ»: иностранные акционеры приостановили участие в «Арктик СПГ-2»
Иностранные акционеры приостановили участие в проекте «Арктик СПГ-2», пишет «Коммерсантъ». Reuters сообщал, что НОВАТЭК уведомил о форс-мажоре в отношении будущих поставок, а инвесторы из Китая попросили исключения из санкций США
НОВАТЭК NVTK ₽1 489,8 +0,78% Купить
Фото: Алексей Бабушкин / РИА Новости
Фото: Алексей Бабушкин / РИА Новости

Иностранные акционеры проекта «Арктик СПГ-2» объявили форс-мажор по своим договорам, сообщили источники «Коммерсанта» в правительстве. Это означает, что они отказываются от обязанностей по финансированию проекта и выполнению offtake-контрактов на поставки сжиженного природного газа.

Речь идет о французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциуме японских Mitsui и JOGMEC — они владеют по 10% в «Арктик СПГ-2». Остальные 60% принадлежат НОВАТЭКу.

В JOGMEC сообщили изданию, что продолжают анализировать влияние санкций на «Арктик СПГ-2». CNOOC была недоступна для комментариев, остальные акционеры не ответили на запрос газеты.

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Проект «Арктик СПГ-2» предполагает строительство трех технологических линий мощностью 6,6 млн т каждая. Запуск первой линии планируется в конце этого года, а отгрузки по ней начать в январе следующего. Вторую линию планируют запустить в 2024 году, третью — в 2025-м. В апреле глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон допускал, что сроки могут уточнить. Месяцем позже он заявил, что, несмотря на санкции, сроки пока не меняются и строительство первой линии почти завершено.

В ноябре США ввели санкции против «Арктик СПГ-2», которая ведет строительство. Минфин США установил 31 января 2024 года как крайний срок для завершения сделок с ООО «Арктик СПГ-2».

21 декабря Reuters сообщил, что НОВАТЭК отправил покупателям уведомления о форс-мажоре в отношении будущих поставок сжиженного природного газа по проекту «Артик СПГ-2». В частности, послания получили испанская Repsol и китайские Shenergy Group и Zheijang Energy, рассказал источник агентства в отрасли.

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На следующий день китайские CNPC и CNOOC попросили правительство США предоставить им исключение из санкций против «Арктик СПГ-2», писал Reuters.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
«Арктик СПГ-2» иностранные инвесторы НОВАТЭК
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