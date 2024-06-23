НОВАТЭК отправил первую в этом году партию СПГ по Севморпути

НОВАТЭК отправил первый СПГ на восток по Севморпути из Сабетты, следует из данных системы отслеживания судов. Летняя навигация по СМП может открыть путь поставкам с «Арктик СПГ-2», попавшего под санкции США

Танкер-газовоз ледового класса «Эдуард Толль» (Eduard Toll) (Фото: Виталий Аньков / РИА Новости)

НОВАТЭК открыл летнюю навигацию по Северному морскому пути (СМП), отправив по арктическому маршруту первую в этом году партию сжиженного природного газа, следует из данных систем отслеживания судов.

Перевозку первой летней партии СПГ осуществляет танкер ледового класса Arc7 Eduard Toll, который входит в состав флота проекта «Ямал СПГ». По данным системы, танкер вышел из порта Сабетта 21 июня. На момент публикации материала газовоз приближался к проливу Вилькицкого (между полуостровом Таймыр и островом Большевик).

Рынок ожидал начала летней навигации по СМП, поскольку это может открыть НОВАТЭКу путь для начала поставок с проекта «Арктик СПГ-2», расположенного вблизи от «Ямала СПГ», но на Гыданском полуострове. Отправка гыданского СПГ планировалась в первом квартале 2024 года, однако это так и не произошло на фоне введения против проекта санкций США.

РБК направил запрос в пресс-службу НОВАТЭКа.

США последовательно вводят санкции против строящихся и планируемых в России проектов по сжижению природного газа, включая «Арктик СПГ-2». Фактически возможности гыданского завода были ограничены уже в сентябре 2023 года, когда американский Минфин включил в SDN-list ООО «Арктическая перевалка». Компания управляла двумя плавучими хранилищами СПГ в Мурманске и на Камчатке (суда «Саам ПХГ» и «Коряк ПХГ»), которые уже были готовы к использованию и должны были существенно упростить логистику поставок с «Арктик СПГ-2» и «Ямала СПГ» в условиях ограниченного количества танкеров.

Затем в ноябре 2023 года Минфин США наложил санкции и на компанию-оператора проекта — ООО «Арктик СПГ-2». После этого НОВАТЭК направил клиентам уведомление о форс-мажоре по поставкам СПГ с гыданского завода.

«Арктик СПГ-2» — второй крупнотоннажный проект СПГ НОВАТЭКа. Ресурсной базой завода является месторождение Утреннее, расположенное на полуострове Гыдан в ЯНАО, примерно в 70 км от проекта «Ямал СПГ» через Обскую губу. Проект предполагает строительство трех линий сжижения по 6,6 млн т в год (общей мощностью 19,8 млн т), первая из которых была запущена в декабре 2023 года, об отгрузках с нее официально не сообщалось. Вторая линия проекта должна быть построена в 2024 году, третья — в 2026 году.

Изначально объем капзатрат в проект оценивался в $21,3 млрд, но из-за изменения схемы энергоснабжения эта оценка выросла до более $22 млрд.

НОВАТЭКу в «Арктик СПГ-2» принадлежит 60%, французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму японских Mitsui и JOGMEC — по 10%.