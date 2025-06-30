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Bloomberg узнал о рекордной добыче газа на российском «Арктик СПГ 2»

Bloomberg: попавший под санкции «Арктик СПГ 2» рекордно увеличил добычу
«Арктик СПГ 2», несмотря на санкции, рекордно увеличил добычу природного газа: с 8,9 млн до 14 млн кубометров в сутки, сообщает Bloomberg. В прошлом месяце агентство сообщило о запуске второй производственной линии на заводе
&laquo;Арктик СПГ 2&raquo;
«Арктик СПГ 2» (Фото: novatek_ru / VK)

Российский завод по производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ 2» (проект НОВАТЭКа) в Мурманской области увеличил добычу природного газа до рекордного уровня, пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

Добыча газа на «Арктик СПГ 2» составляла в среднем 8,9 млн кубометров в сутки в течение большей части июня и 9,4 млн кубометров в сутки в мае. 28 и 29 июня добыча природного газа составила в среднем 14 млн кубометров в день, говорится в материале.

По информации агентства, на увеличение добычи «Арктик СПГ 2» также указывает уровень осадки танкера, на который погрузили добытый газ. Речь идет о танкере Iris, ранее известном как North Sky, внесенном в черный список США, ЕС и Великобритании.

Накануне Bloomberg писал со ссылкой на данные отслеживания судов и спутниковые снимки, что судно для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) — танкер-газовоз Iris — впервые с октября пришвартовалось около «Арктик СПГ 2». Сейчас танкер направился в арктический порт Мурманск. Прибытие ожидается 2 июля.

Bloomberg узнал о запуске второй линии «Арктик СПГ-2»
Бизнес
Фото:Лев Федосеев / ТАСС

Агентство пишет, что Россия собрала для обслуживания «Арктик СПГ 2» целый теневой флот по меньшей мере из 13 судов, в том числе ледового класса. Сейчас она ищет покупателей для СПГ, вероятным кандидатом является Китай. Bloomberg подчеркивает, что у России «есть все необходимое для значительного увеличения экспорта СПГ по мере расширения своего теневого флота».

«Арктик СПГ 2» находится под санкциями США с ноября 2023 года. Как заявил бывший тогда помощником госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт, цель Вашингтона — «убить этот проект». Пайетт подчеркнул лидерство США на мировом рынке СПГ и намерение страны увеличивать свою долю.

В мае 2024 года Госдеп объявил о санкциях против четырех компаний, в том числе двух зарубежных, и 16 судов, которые связаны с проектом «Арктик СПГ 2». Ровно через год, в мае 2025 года Bloomberg узнал, что завод запустил вторую производственную линию.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя введение санкций против «Арктик СПГ 2», говорил, что ограничения создают дополнительные проблемы, но российские компании научились защищаться от рисков и адаптировались к санкциям.

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Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
«Арктик СПГ-2» природный газ США Россия газодобыча
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