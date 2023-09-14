Под санкции США попали АвтоВАЗ и «Москвич»
США расширили санкции против России, в новый санкционный список попали более 20 человек и несколько десятков компаний.
В их числе оказались Росавтодор, «АвтоВАЗ», «Москвич», Трансмашхолдинг, НПО «Сатурн», автопроизводитель «Соллерс», банк «Ак Барс». Среди физлиц — экс-президент «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев, глава УГМК Искандар Махмудов, основатель «Русской медной компании» Игорь Алтушкин.
Также США ввели ограничения против 150 зарубежных компаний и частных лиц за помощь в обходе санкций в отношении России.
В список попали в том числе две финские компании Luminor и Siberica, а также их французские и эстонские корпоративные представители. По версии американских властей, они экспортировали в Россию электронику двойного назначения, включая камеры для беспилотников, высокопроизводительные оптические фильтры и литиевые батареи.
Согласно данным Import Genius trade, опубликованным The Wall Street Journal, в период с апреля по ноябрь Luminor поставила в Россию товаров на сумму более $1 млн, включая компьютерные чипы и оптические линзы из США, Великобритании и Германии.
Также в перечень попали турецкие компании:
- Margiana Insaat Dis Ticaret и Demirci Bilisim Ticaret Sanayi за поставки товаров двойного назначения российским компаниям;
- Denkar Ship Construction за предоставление услуг по ремонту судов, которые, по версии США, связаны с российским Минобороны;
- судостроительное агентство ID Ship Agency и его владелец Илкер Догруйол;
- CTL Limited, которая, по данным Вашингтона, является посредником, поставляющим электронные компоненты американского и европейского происхождения компаниям в России.
Из санкционных списков исключили экс-члена правления Сбербанка Наталью Алымову и экс-члена совета директоров банка ФК Открытие Пола Голдфинча.
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