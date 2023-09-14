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Война санкций ,  
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Под санкции США попали АвтоВАЗ и «Москвич»

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Война санкций
Помимо отечественных автопроизводителей в санкционном списке оказались десятки предпринимателей, включая основателя «Русской медной компании» Игоря Алтушкина и экс-президента «Трансмашхолдинга» Андрея Бокарева
Здание Минфина США
Здание Минфина США (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

США расширили санкции против России, в новый санкционный список попали более 20 человек и несколько десятков компаний.

В их числе оказались Росавтодор, «АвтоВАЗ», «Москвич», Трансмашхолдинг, НПО «Сатурн», автопроизводитель «Соллерс», банк «Ак Барс». Среди физлиц — экс-президент «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев, глава УГМК Искандар Махмудов, основатель «Русской медной компании» Игорь Алтушкин.

Также США ввели ограничения против 150 зарубежных компаний и частных лиц за помощь в обходе санкций в отношении России.

В список попали в том числе две финские компании Luminor и Siberica, а также их французские и эстонские корпоративные представители. По версии американских властей, они экспортировали в Россию электронику двойного назначения, включая камеры для беспилотников, высокопроизводительные оптические фильтры и литиевые батареи.

Согласно данным Import Genius trade, опубликованным The Wall Street Journal, в период с апреля по ноябрь Luminor поставила в Россию товаров на сумму более $1 млн, включая компьютерные чипы и оптические линзы из США, Великобритании и Германии.

Также в перечень попали турецкие компании:

  • Margiana Insaat Dis Ticaret и Demirci Bilisim Ticaret Sanayi за поставки товаров двойного назначения российским компаниям;
  • Denkar Ship Construction за предоставление услуг по ремонту судов, которые, по версии США, связаны с российским Минобороны;
  • судостроительное агентство ID Ship Agency и его владелец Илкер Догруйол;
  • CTL Limited, которая, по данным Вашингтона, является посредником, поставляющим электронные компоненты американского и европейского происхождения компаниям в России.
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Из санкционных списков исключили экс-члена правления Сбербанка Наталью Алымову и экс-члена совета директоров банка ФК Открытие Пола Голдфинча.

Материал дополняется.

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американские санкции