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Война санкций ,  
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Помощник Блинкена пообещал «убить» российский проект «Арктик СПГ-2»

Госдеп: США добиваются прекращения существования проекта «Арктик СПГ-2»
Сюжет
Война санкций
Целью Вашингтона является прекращение работы российского проекта «Арктик СПГ-2», заявил помощник госсекретаря США Пайетт. Москва считает санкции незаконными
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

США добиваются прекращения существования российского проекта «Арктик СПГ-2», реализуемого компанией НОВАТЭК. Об этом заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт, выступая на заседании комитета Сената США по иностранным делам.

«На минувшей неделе мы приняли решение ввести новые санкции против проекта «Арктик СПГ-2» — одного из главных проектов НОВАТЭКа, — и структур, задействованных в нем. Наша цель — убить этот проект. И мы делаем это вводя санкции, работая с нашими партнерами по G7», — заявил помощник госсекретаря.

Пайетт также отметил, что именно США на сегодняшний день являются лидером по поставкам сжиженного природного газа и намерены наращивать свою долю на мировом рынке СПГ.

Россия осуждает западные санкции и считает их незаконными.

«Арктик СПГ-2» — второй крупный проект НОВАТЭКа по экспорту СПГ после завода «Ямал СПГ» мощностью 16,5 млн т в год, запущенного в 2017 году. Расположен рядом с северо-западным побережьем полуострова Гыданский в Тазовском районе Ямала. Всего планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 млн т каждая (в целом 19,8 млн т в год). Ранее сообщалось, что запуск первой линии запланирован на 2023 год, второй — на 2024, а третьей — на 2025.

Строительство ведет ООО «Арктик СПГ-2», которое 2 ноября попало в американский санкционный список. НОВАТЭК владеет 60% акций этой компании. Французская TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC и консорциум японских Mitsui и JOGMEC владеют по 10% акций. Ранее Минфин США установил 31 января 2024 года как крайний срок для завершения сделок с ООО «Арктик СПГ-2».

В России действуют только два крупнотоннажных СПГ-проекта: «Ямал СПГ» (проектной мощностью 16,5 млн т, принадлежит НОВАТЭКу) и «Сахалин-2» (9,6 млн т, 50% плюс одна акция у «Газпрома»). Из среднетоннажных проектов работают завод на компрессорной станции «Портовая» (1,5 млн т, принадлежит «Газпром СПГ Портовая») и «Криогаз-Высоцк» (660 тыс. т, «дочка» НОВАТЭКа). Также в России действуют 18 малотоннажных заводов общей установленной мощностью более 260 тыс. т.

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Глава Минэнерго Николай Шульгинов ранее говорил, что поставки СПГ из России в 2023 году останутся на уровне прошлого года. Минэкономразвития ранее отмечало, что запланированный экспорт в этом году составит 33,3 млн т, что незначительно выше уровня 2022-го — 32,9 млн т в 2022 году.

Президент Владимир Путин 2 ноября подписал законы, которые существенно упрощают поставки СПГ для «Роснефти» и НОВАТЭКа. Государство планирует увеличить производство СПГ до 102,5 млн т к 2030 году (из них до 64 млн т в Арктике) и до 140 млн т к 2035 году. Согласно заключению комитета Госдумы по энергетике, потенциальные запасы газа на полуостровах Ямал и Гыдань превышают 20 трлн куб. м. 

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