НОВАТЭК опроверг сообщения о создании теневого флота

НОВАТЭК сообщил, что не занимается формированием «теневого флота» для попавшего под санкции США проекта «Арктик СПГ-2». В компании заявили, что сообщения об этом не соответствуют действительности

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НОВАТЭК не занимается формированием «теневого флота» для проекта «Арктик СПГ-2», а предположения СМИ на этот счет не соответствуют действительности, заявили в компании. В НОВАТЭКе подчеркнули, что вся деятельность проекта, включая операционную и коммерческую, находится «исключительно под управлением руководства «Арктик СПГ-2».

«НОВАТЭК» является одним из участников ООО «Арктик СПГ 2», при этом сотрудники компании не являются сотрудниками проекта <...> Сделанные в СМИ предположения и заявления о том, что якобы компания занимается формированием теневого флота, его управлением и отгрузками с проекта «Арктик СПГ-2», не соответствуют действительности», — заявили в НОВАТЭКе.

Одновременно с заявлением выступил другой проект, основным акционером которого также является компания НОВАТЭК. «Ямал СПГ» сообщил, что в последнее время в СМИ появились публикации, в которых утверждается, что зафрахтованные проектом газовозы «используются, в том числе, и для отгрузки продукции с проекта «Арктик СПГ 2».

«Данные утверждения являются грубой ошибкой или сознательной инсинуацией СМИ и привлекаемых ими так называемых «экспертов», — говорится в сообщении «Ямала СПГ».

Завод «Арктик СПГ-2» «Арктик СПГ-2» — второй крупнотоннажный проект НОВАТЭКа и его иностранных партнеров по производству сжиженного природного газа. Ресурсной базой завода является месторождение Утреннее, расположенное на полуострове Гыдан в ЯНАО, примерно в 70 км от проекта «Ямал СПГ» через Обскую губу. Проект предполагает строительство трех линий сжижения по 6,6 млн т в год (общей мощностью 19,8 млн т). НОВАТЭКу в «Арктик СПГ-2» принадлежит 60%, французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму японских Mitsui и JOGMEC — по 10%. Изначально объем капзатрат в проект оценивался в $21,3 млрд, но из-за изменения схемы энергоснабжения эта оценка выросла до более $22 млрд.

О каком теневом флоте идет речь

В ноябре 2023 года Минфин США наложил санкции на компанию-оператора проекта — ООО «Арктик СПГ-2». Агентство Reuters сообщало, что после этого НОВАТЭК направил клиентам уведомление о форс-мажоре по поставкам с гыданского завода, получившего в декабре первый СПГ. Также поступили и другие иностранные партнеры. Вместе с тем санкции против проекта стали препятствием для получения новых танкеров arc7, строившихся в интересах «Арктик СПГ-2» в Южной Корее. Верфь Hanwha Ocean должна построить шесть танкеров усиленного ледового класса для флота завода. Остальные 15 танкеров заказаны на российской судверфи «Звезда» (также попала в SDN-list), но их сдача неоднократно переносилась.

Официально о начале отгрузок с первой линии «Арктик СПГ-2» пока не сообщалось. При этом западные СМИ, в частности агентство Bloomberg, в августе со ссылкой на спутниковые снимки писали, что, вероятно, такие операции уже начались.

Для отгрузок СПГ с подсанкционного проекта был сформирован «теневой» флот, также писало агентство Bloomberg и ряд других СМИ. При этом в материале Bloomberg отмечалось, что «установить прямую связь судов с российскими крупными предприятиями не удалось», однако подобные действия «поразительно напоминают маневры по созданию теневого нефтяного флота страны [России]».

В итоге, в конце августа США ввели санкции против предполагаемого флота «Арктик СПГ-2», а также трейдингового подразделение НОВАТЭКа в Китае. Под ограничения попали Novatek China Holdings Co Ltd, отвечающий за сбыт российского СПГ в стране, в том числе с «Ямала СПГ», который не включен в санкции США и ЕС. Также санкции были наложены на дубайскую компанию и четыре танкера Arc4, которыми она управляет. В Минфине США заявили, что эти танкеры использовались для перевалки СПГ с «Ямала СПГ», «несмотря на то, что изначально предназначались для проекта «Арктик СПГ 2».

В начале сентября США ввели санкции против еще двух судоходных компаний, а также двух танкеров, которых сочли связанными с попытками экспортировать сжиженный природный газ с «Арктик СПГ-2».