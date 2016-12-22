Глава РФПИ заявил о планах саудовцев вложить $5 млрд в «Арктик СПГ-2»

Министр энергетики Саудовской Аравии объявил о готовности Эр-Рияда инвестировать порядка $5 млрд в «Арктик СПГ-2», сообщил Кирилл Дмитриев. Ранее 10% в проекте договорилась купить французская Total

Халед аль-Фалех (Фото: Simon Dawson / Bloomberg)

Присутствующий на Ближневосточном инвестиционном форуме в Эр-Рияде глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех в рамках этого мероприятия заявил о готовности Эр-Рияда инвестировать в проект «Арктик СПГ-2» около $5 млрд. Об этом Дмитриев сообщил в эфире телеканала «Россия 24». Других подробностей о таком решении Эр-Рияда он не привел.

Накануне о том, что саудовский нефтяной гигант Saudi Aramco собирается войти в «Арктик СПГ-2» и «стать вторым по величине инвестором в проекте после НОВАТЭКа, аль-Фалех говорил в интервью ТАСС. Однако о какой именно доле участия в «Арктик СПГ-2» идет речь, министр не пояснял. Председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон ранее говорил, что стоимость проекта эквивалентна $25,5 млрд; таким образом, доля в проекте, на которую рассчитывает саудовская сторона, составляет 20%.

РБК направил запрос в НОВАТЭК. «Арктик СПГ-2» — проект именно этой компании по добыче природного газа и по производству сжиженного природного газа на Гыданском полуострове в Сибири. Его запуск должен состояться в 2023 году, мощность составит около 19,8 млн т СПГ в год.

В мае стало известно о том, что соглашение о вхождении в «Арктик СПГ-2» с НОВАТЭКом подписала французская Total. Договоренность предусматривала приобретение Total 10% доли участия в «Арктик СПГ-2», а также право приобретения до 5% дополнительно при принятии НОВАТЭКом решения об уменьшении своей доли участия в проекте ниже планируемых 60%. Однако председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон подчеркивал, что его компания в любом случае сохранит контрольный пакет.

Стоимость приобретения пакета представитель Total в беседе с РБК не раскрыл. Сделка должна быть закрыта не позднее 31 марта следующего года.