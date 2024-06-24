Санкции против СПГ: в чем выгода Европы и что ждет НОВАТЭК

ЕС 24 июня ввел санкции, ограничивающие экспортные возможности российских производителей СПГ. Эксперты считают, что в результате больше объемов СПГ из России будет оставаться в ЕС, а НОВАТЭК активизирует перевалку «борт в борт»

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Санкции Евросоюза, затрагивающие рынок сжиженного природного газа (СПГ), вероятно, не снизят его экспорт из России, но объемы перераспределятся по-новому, считают опрошенные РБК эксперты: на европейском рынке будет оставаться больше российского СПГ, чем прежде, а для увеличения поставок на азиатский рынок НОВАТЭК, ключевой российский производитель СПГ, может активизировать перевалку «борт в борт».

ЕС 24 июня ввел новый пакет санкций против России, которые предусматривают в том числе запрет на любые операции по реэкспорту через территорию Евросоюза поставок СПГ в третьи страны. Запрет вступит в силу после переходного периода в девять месяцев. Кроме того, запрещаются любые новые инвестиции и предоставление товаров, технологий или услуг для завершения строящихся российских проектов по сжижению природного газа (таких как «Арктик СПГ-2» и «Мурманский СПГ»). Также ограничен импорт российского СПГ через терминалы, не подключенные к объединенной газотранспортной системе Евросоюза (речь может идти о трех небольших СПГ-терминалах в Финляндии и Швеции, которые не подключены к национальным ГТС, следует из отчета Совета европейских энергетических регуляторов — CEER). Кроме того, ряд специализированных судов, которые могут быть использованы «для развития энергетического сектора России, например, посредством транспортировки компонентов для СПГ или перевалки СПГ», включен в список подсанкционных организаций. Речь в том числе о плавучих хранилищах газа («Саам ПХГ» и «Коряк ПХГ»), которые НОВАТЭК планировал использовать для перевалки партий с арктических проектов с целью сокращения транспортного плеча.

ЕС, в отличие от США, впервые ввел санкции, которые затрагивают непосредственно поставки СПГ. Ранее ограничения касались только оборудования и технологий — еще в 2022 году Евросоюз запретил продажу, поставку, передачу или экспорт в Россию прямо или косвенно товаров и технологий, необходимых для сжижения газа, независимо от того, происходят такие товары или технологии из ЕС или нет. Несмотря на это, Россия сейчас является вторым по величине поставщиком сжиженного природного газа в Европу после США, следует из данных европейской аналитической компании Bruegel. При этом, по информации Kpler, за пять месяцев 2024 года Россия поставила в страны Евросоюза 7,26 млн т СПГ, или 80,8% всех отгрузок. Крупнейшими потребителями стали Франция (2,7 млн т), Бельгия (2,35 млн т) и Испания (1,76 млн т).

В 2023 году Евросоюз импортировал около 18 млрд куб. м (около 13 млн т) российского СПГ, в основном по долгосрочным контрактам, подписанным до 2022 года, согласно оценке надзорного органа ЕС по энергетике — Агентства по взаимодействию регуляторов в сфере энергетики (ACER). Из этого объема 16 млрд куб. м — поставки с «Ямал СПГ», остальное — с «Портовой СПГ» и «Криогаз-Высоцк». При этом как минимум 1 млрд куб. м, «но, возможно, больше» был реэкспортирован на рынки Азии. Эксперты отмечают, что оценить точный объем реэкспорта довольно сложно. Однако речь может идти о примерно 10% поставок НОВАТЭКа с «Ямал СПГ» (мощностью около 20 млн т), полагает аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. Перераспределить эти поставки с целью сохранения общего объема экспорта можно с помощью комбинации мер, полагает старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит, — например, можно продавать СПГ на спотовых условиях на европейском рынке, задействовать перевалку в открытом море, например в Мурманской области, и использовать обмены СПГ (свопы) из других источников, которые уже поставляются в Азию.

РБК направил запросы в НОВАТЭК, «Газпром», в компании — акционеры проектов «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ 2».

Рост поставок и спотовых продаж в Европе

Санкции не повлияют на общий объем экспорта российского СПГ, «хотя часть поставок в Азию может быть перенаправлена в Европу», считает Кауфман. Он согласен, что «такие объемы можно частично перенаправить на спотовый европейский рынок, а также использовать альтернативные конфигурации экспорта».

Перенастройка логистики «серьезно ударит по экспортерам СПГ», так как основные объемы для стран Азии, Китая и Индии идут как раз через ключевую европейскую инфраструктуру, полагает управляющий партнер «Экспертной группы Veta» Илья Жарский. «Безусловно, после введения запрета и его реализации на практике значительные объемы СПГ будут фактически заблокированы на европейском континенте. <...> Как вариант, больше газа будет реализовываться на спотовом рынке ЕС для дальнейшей перепродажи в те же третьи страны; это значит, что российские производители СПГ будут терять часть дохода из-за новой схемы, а потребители, скорее всего, платить больше», — говорит он.

ЕС от такой схемы, предположительно, выиграет, считают эксперты. «Европа старается весь объем, который приходил в европейские порты, оставить для внутреннего рынка, чтобы его невозможно было вывезти, и тем самым фактически лучше наполнить свой рынок», — утверждает Максим Малков, руководитель практики по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Kept.

Независимый эксперт по газу Александр Собко согласен, что «в теории» запрет на перевалку приведет к тому, что больше российского СПГ будет оставаться в Европе. «Рынок СПГ уже является достаточно гибким, а большинство покупателей СПГ с «Ямал СПГ» — крупные международные трейдеры, которым несложно соответствующим образом перегруппировать поставки из своих портфелей. На практике тут могут возникнут вопросы с обновлением контрактов; возможно, для этих целей в санкциях существует переходный период в девять месяцев. В период высоких цен на газ в 2022 году китайская CNPC осознанно продавала свои объемы с «Ямал СПГ» в Европе по более высоким ценам», — говорит он.

Директор по исследованиям Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев считает, что покупатели российского СПГ вряд ли будут объявлять о форс-мажорах по долгосрочным контрактам. «Тем более что часть перевалки, насколько я понимаю, использовалась для спотовых продаж. Скорее всего, они путем свопов перераспределят поставки внутри своих глобальных портфелей. Чем больше из непереваленного СПГ они смогут реализовать в самой Европе, тем меньше для них будет значимость этой меры», — заключает эксперт.

Что касается изолированных терминалов СПГ в Финляндии и Швеции, то объемы импорта российского сжиженного газа этими государствами сравнительно невелики, говорит директор по исследованиям компании «Имплемента» Мария Белова. «По итогам 2023 года они закупили 140 тыс. и 70 тыс. т соответственно, что суммарно составило менее 1,5% от объема российских поставок СПГ в европейском направлении», — подсчитывает она.

Альтернативные экспортные схемы

У российских экспортеров не возникнет необходимости избегать терминалы ЕС, поскольку новые ограничения не подразумевают отказ от закупок СПГ со стороны европейских стран, говорит аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. «Санкции в некотором роде усложняют жизнь с точки зрения перенаправления СПГ из европейских терминалов далее в Азию. <...> Однако конкретно сейчас, в летний период с июня по конец октября, Россия может транспортировать СПГ напрямую в Азию через восточную часть Северного морского пути. В зимний период, с ноября по июнь, можно перегружать СПГ с танкера ледового класса на обычный по принципу «борт в борт» — это уже «рабочая» система в санкционном режиме», — отмечает Пырьева.

НОВАТЭК проводит операции по перевалке «борт в борт» в Баренцевом море, вблизи острова Кильдин, а также нацелен на круглогодичную навигацию по Северному морскому пути, напоминает Белова. Возможность перевалки «борт в борт» НОВАТЭК организовал и на Камчатке.

Белогорьев согласен, что «развитие собственной перевалки в Мурманской области может стать стратегическим решением проблемы». «В принципе для перевалки необязательно даже строить или арендовать плавучее хранилище газа, технически можно осуществлять перевалку прямо с судна на судно — для этого достаточно обустроенной якорной стоянки. Поэтому теоретически ее можно перенести куда угодно, в том числе и в Северную Африку. Но чем ближе точка перевалки будет к арктическим заводам, тем больше рейсов до нее за год смогут совершить газовозы ледового класса Arc7. Поэтому, если и переносить перевалку из Бельгии и Франции, то в Баренцево море», — утверждает эксперт.

Серьезный ущерб при этом понесут операторы самих перевалочных терминалов, главным образом Fluxys SA, управляющая ключевым терминалом в Зебрюгге, считает Белогорьев. «Его специально расширяли под нужды «Ямал СПГ». Вполне возможно, что Fluxys объявит форс-мажор», — прогнозирует он.

РБК направил запрос в компанию Fluxys.

В целом объявленные санкции полностью соответствуют тому, что ранее анонсировали представители ЕС, говорит Кауфман. Поэтому в ГК «Финам» ждут «скорее позитивной реакции акций НОВАТЭКа на новости». «При этом уход неопределенности вместе с сильным падением акций перед введением санкций создают предпосылки для локального отскока», — заключает он.

Власти России считают введенные Западом санкции незаконными. В Кремле заявляли, что ограничения бьют в том числе по тем, кто их инициирует.