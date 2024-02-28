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«Коммерсантъ» сообщил о риске для отгрузок с «Арктик СПГ-2»

«Коммерсантъ» сообщил о риске для отгрузок с «Арктик СПГ-2» из-за танкеров
У «Арктик СПГ-2» возникли проблемы с получением танкеров для отгрузки топлива: в частности, передача трех судов, строящихся по заказу японской Mitsui, задерживается из-за нехватки рабочей силы на верфи в Южной Корее
Фото: Oriental Image via Reuters
Фото: Oriental Image via Reuters

НОВАТЭК может не получить шесть СПГ-танкеров для «Арктик СПГ-2», которые строит южнокорейская верфь Hanwha Ocean: три из них заказали структуры попавшего под санкции «Совкомфлота», сдача еще троих задерживается, передает Trade Winds. На публикацию обратил внимание «Коммерсантъ».

«Петр Капица», «Лев Ландау» и «Жорес Алферов» строились изначально по заказу «Совкомфлота», в 2022 году верфь расторгла этот контракт. После этого танкеры строили в рамках заказа от кипрских компаний Elixon Shipping, Azoria Shipping и Glorina Shipping, однако они вошли в санкционный SDN-список США 23 февраля как дочерние структуры «Совкомфлота».

Еще три танкера ледового класса Arc7 строились по заказу японской Mitsui OSK Lines — по данным Clarksons Shipping Intelligence Network, «Илья Мечников», «Николай Семенов» и «Николай Басов» подлежали передаче в марте 2024 года и в 2026 году. Эти суда не попали под санкции, однако их строительство задерживается — южнокорейской верфи не хватает рабочих рук, заявил представитель Mitsui, передает Trade Winds.

Представитель Mitsui рассказал, что сроки поставки отложены, но новые даты не раскрыл, отметив, что с нехваткой рабочей силы сталкиваются все верфи Южной Кореи. «Мы не видим немедленного эффекта для трех судов от недавно объявленных санкций», — сказал представитель компании.

Trade Winds пишет, что президент и главный исполнительный директор Mitsui Такеси Хасимото в феврале заявил, что, согласно контрактным обязательствам, японская компания должна продать судно проекту «Арктик СПГ-2», если не может предоставить услугу. Однако проект в ноябре прошлого года попал под санкции США, так что с продажей тоже «немного сложно», добавил он.

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Бизнес
Фото:Павел Львов / РИА Новости

Судоверфь «Звезда», которая строит для «Арктик СПГ-2» еще 15 танкеров, также попала в последний санкционный список США. Первые пять танкеров уже должны были быть переданы НОВАТЭКу, но, как писал «Коммерсантъ» 8 февраля, до конца года их поставка не ожидается. По информации газеты, НОВАТЭК не сможет начать отгрузку топлива в рамках «Арктик СПГ-2», пока проект не получит хотя бы один танкер.

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В декабре Reuters сообщил, что НОВАТЭК (владеет 60% проекта) отправил покупателям уведомления о форс-мажоре в отношении будущих поставок сжиженного природного газа по проекту «Арктик СПГ-2». После этого, по данным источника «Коммерсанта» в правительстве, иностранные акционеры — французская TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC и консорциум японских Mitsui и JOGMEC (по 10%) — заморозили участие в проекте.

Проект «Арктик СПГ-2» предполагает строительство трех технологических линий мощностью 6,6 млн т каждая. В августе прошлого года на полуострове Гыдан установили первую линию, отгрузки по ней планировали начать в январе. Вторую линию планируют запустить в 2024 году, третью — в 2025-м. В апреле 2023 года глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон допускал, что сроки могут уточнить. Месяцем позже он заявил, что, несмотря на санкции, сроки пока не меняются и строительство первой линии почти завершено.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
«Арктик СПГ-2» Южная Корея Верфь танкеры Mitsui
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