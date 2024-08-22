«Арктик СПГ-2» сдвинул сроки строительства третьей линии завода, которое началось в 2023 году, узнал РБК. Активные работы приостановлены, как минимум, до конца 2025 года, а запуск теперь ожидается в 2028 году.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

«Арктик СПГ-2» (проект НОВАТЭКа и его иностранных партнеров) перенес сроки строительства третьей линии завода, сообщили РБК два источника, знакомые с ходом реализации проекта. Возведение линии мощностью 6,6 млн тонн сжиженного природного газа в год началось в октябре 2023 года, а ее запуск в эксплуатацию ожидался в 2026 году.

В настоящее время принято решение свести работы в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений (в Мурманской области, где строится линия и изготавливается часть модулей верхних строений) «до минимально необходимых», в таком режиме ЦСКМС будет функционировать до конца 2025 года — начала 2026 года, а затем «вернется к полномасштабной деятельности», рассказал один из собеседников. На сегодняшний день ожидается, что третья линия будет полностью готова и введена в эксплуатацию в 2028 году вместо планировавшегося ранее 2026 года, уточнил он.

Второй источник также сообщил, что принято решение приостановить активную фазу работ по строительству третьей линии «Арктик СПГ-2» и модулей на ЦСКМС минимум на год, то есть примерно до конца 2025 года. Он подтвердил, что запуск третьей линии теперь сдвинется, как ожидается, на 2028 год.

Оба собеседника при этом уверены, что сейчас речи о полной остановке и отказе от третьей линии не идет. «Линию достроят, это точно», — уверен один из них. Другой уточнил, что работы на ЦСКМС не планируется останавливать полностью, речь идет «о замедлении плановой активности». «То есть на минимуме там содержится какое-то количество подрядчиков, которыми производятся определенные операции», — пояснил он. По словам собеседников РБК, высвободившиеся рабочие будут перенаправлены на другие строительные площадки, в том числе непосредственно на Гыдан (там расположено месторождение Утреннее, основное место производства СПГ), а также судвервь «Звезда», которая строит танкеры arc7 для «Арктик СПГ-2».

В качестве причин пересмотра сроков строительства третьей линии (ОГТ-3) источники РБК указывают на сложности с доступом к необходимому оборудованию, а также нехватку в настоящий момент достаточного количества танкеров усиленного ледового класса arc7, способных обеспечить вывоз СПГ с проекта не только в теплый сезон.

РБК направил запрос в НОВАТЭК.

Завод «Арктик СПГ-2» «Арктик СПГ-2» — второй крупнотоннажный проект НОВАТЭКа по производству сжиженного природного газа. Ресурсной базой завода является месторождение Утреннее, расположенное на полуострове Гыдан в ЯНАО, примерно в 70 км от проекта «Ямал СПГ» через Обскую губу. Проект предполагает строительство трех линий сжижения по 6,6 млн т в год (общей мощностью 19,8 млн т). НОВАТЭКу в «Арктик СПГ-2» принадлежит 60%, французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму японских Mitsui и JOGMEC — по 10%. Изначально объем капзатрат в проект оценивался в $21,3 млрд, но из-за изменения схемы энергоснабжения эта оценка выросла до более $22 млрд.

С какими сложностями столкнулся проект

В апреле 2022 года Евросоюз впервые ввел масштабные санкции против российской газовой отрасли, запретив поставку оборудования для производства СПГ. Но строительство «Арктик СПГ-2» продолжилось. В октябре того же года глава и совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон говорил, что санкции ЕС повлияли на проекты компании, однако она успела получить от иностранных поставщиков основное оборудование по всем трем линиям своего второго крупнотоннажного завода, при этом некоторые решения были переконфигурированы.

Новая волна санкций, повлиявших на проект, пришлась на 2023 год. Фактически возможности завода, первую линию для которого отгрузили на Гыдан летом 2023 года, были серьезно ограничены уже в сентябре, когда американский Минфин включил в SDN-list ООО «Арктическая перевалка». Компания управляла двумя плавучими хранилищами СПГ в Мурманске и на Камчатке (суда «Саам ПХГ» и «Коряк ПХГ»), которые уже были готовы к использованию и должны были существенно упростить логистику поставок с «Арктик СПГ-2» и «Ямала СПГ» в условиях ограниченного количества танкеров arc7.

Затем в ноябре 2023 года Минфин США наложил санкции и на компанию-оператора проекта — ООО «Арктик СПГ-2». После этого НОВАТЭК направил клиентам уведомление о форс-мажоре по поставкам с гыданского завода, получившего в декабре первый СПГ. Также поступили и другие иностранные партнеры. Вместе с тем, санкции против проекта стали препятствием для получения новых танкеров arc7, строившихся в интересах «Арктик СПГ-2» в Южной Корее. Верфь Hanwha Ocean должна построить шесть танкеров усиленного ледового класса для флота завода. Остальные 15 танкеров заказаны на российской судверфи «Звезда» (также попала в SDN-list), но их сдача неоднократно переносилась.

В феврале глава французской TotalEnergies Патрик Пуянне сообщил, что, «по его мнению», строительство третьей линии проекта приостановлено, в то время как вторая будет запущена. Как следует из данных систем отслеживания судов, вторую линию завода достроили и доставили на Гыдан ранее в августе. При этом в апреле агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли заявило, что из-за нехватки судов ледового класса НОВАТЭК допускает сокращение проекта «Арктик СПГ-2» до двух линий, в то время как третья может быть использована для следующего проекта — «Мурманского СПГ». Однако один из источников РБК сообщает, что такой вариант сейчас не рассматривается, поскольку работа оборудования третьей линии заточена под другие температурные режимы. Таким образом, она также будет отправлена на Гыданский полуостров.

Последней негативной новостью для «Арктик СПГ-2» стало объявление китайской Wison New Energies о выходе из всех российских проектов. Компания сообщила об этом в июне. Wison выступала одним из изготовителей модулей для технологических линий завода.

Официально о начале отгрузок с первой линии «Арктик СПГ-2» пока не сообщалось. При этом западные СМИ, в частности агентство Bloomberg, ранее в августе со ссылкой на спутниковые снимки писали, что, вероятно, такие операции уже начались.

Что означает перенос сроков по третьей линии

После введения санкций против «Арктик СПГ-2» большинство аналитиков исключили третью линию из своего базового сценария, прокомментировал РБК аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. Предполагалось, что наработки по ней будут использованы на проекте «Мурманский СПГ», который не требует дефицитных танкеров ледового класса, отметил он.

«Если НОВАТЭК все же решит реализовать и третью линию (хотя и с задержкой), то это может быть позитивно воспринято рынком, так как сейчас такая вероятность явно не закладывается в цену акций. При этом в районе 2028-го как раз будет заканчиваться ожидаемый трех-четырехлетний период активного наращивания мощностей в сфере СПГ со стороны США, Катара и ряда менее крупных производителей, в связи с чем конкуренция на рынке в этот период будет высокая», — говорит Кауфман.

Старший аналитик инвестиционного банка «Синара» Кирилл Бахтин считает новость о переносе сроков третьей линии «Арктик СПГ-2» «незначительно негативной» как для проекта, так и для стоимости акций НОВАТЭКа. «В настоящее время вижу гораздо больше позитива в том, что, согласно сообщениям СМИ, проект начал коммерческие отгрузки с первой очереди, и строительство второй линии наверняка завершится в этом году», — говорит он. При этом Бахтин также считает, что сдвиг с 2026 года, на который приходится большая волна ввода новых проектов СПГ в мире, может позволить третьей линии «попасть в более удачное «окно возможностей» с точки зрения цен».

Сколько газовозов может быть построено к 2028 году на судверфи «Звезда» — сказать сложно, говорит глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев. Он напомнил, что французская компания GTT, владеющая технологией строительства судового криогенного оборудования, заявляла о завершении комплектации только двух судов. «Привлекаемые суда низких ледовых классов, безусловно, обеспечат сезонный вывоз продукции «Арктик СПГ-2», но не смогут обеспечить устойчивую круглогодичную схему транспортировки, тем более, как планировалось, в восточном направлении по Севморпути на стратегически важный рынок восточной Азии», — рассуждает он.

При этом решения о размещении заказов на строительство газовозов в дружественных странах должны учитывать необходимость разработки «по сути с нуля» конструкторской и строительной документации, а также поиск вариантов использования криогенных технологий, предупреждает Григорьев. «Очевидно, что возникает естественная пауза, связанная с оценкой возможностей реализации проекта «Арктик СПГ-2» и иных проектов производства СПГ — как с опорой на дружественные страны, список которых КНР отнюдь не ограничивается, так и, что самое главное, на поиск долгосрочных решений обеспечения технологического суверенитета страны», — заключает он.