НОВАТЭК договорился о продаже 20% «Арктик СПГ 2» китайским компаниям

Соглашения о вхождении китайских CNODC и CNOOC в проект подписаны в рамках форума «Один пояс, один путь». Ранее CNODC приобрела 20% в другом проекте НОВАТЭКа — «Ямал СПГ»

Фото: Владислав Шатило / РБК

В проект «Арктик СПГ 2» войдут сразу две компании из КНР — Китайская национальная компания по разведке и разработке нефти и газа (CNODC), «дочка» ​Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) и Китайская национальная шельфовая нефтяная корпорация (China National Offshore Oil Corporation, CNOOC), сообщает НОВАТЭК.

В соответствии с обязывающими соглашениями, которые НОВАТЭК подписал с CNODC и CNOOC (третья по величине нефтяная компания Китая после CNPC и Sinopec) в ходе Международного форума «Один пояс, один путь», каждая из китайских компаний получит в проекте «Арктик СПГ 2» по 10%. Суммы сделок не разглашаются, однако ранее председатель правления и совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон говорил, что французская компания Total (в марте 2018 года закрыла сделку по покупке 10% в «Арктик СПГ 2») входит в капитал проекта, исходя из его общей оценки в $25,5 млрд.

РБК направил запрос в пресс-службу НОВАТЭКа об условиях вхождения в проект китайских партнеров.

После завершения этих сделок доля НОВАТЭКа в «Арктик СПГ-2» снизится до 70%. Ранее Михельсон говорил, что НОВАТЭК планирует сохранить в этом проекте 60%.

​«Подписание соглашения является важным шагом в реализации нашего проекта «Арктик СПГ 2» и продолжением успешного сотрудничества с CNPC», — прокомментировал в четверг Михельсон заключение соглашения с CNODC, напомнив о том, что компании уже сотрудничают в рамках другого проекта — «Ямал СПГ» (в 2014 году CNODC приобрела в нем долю в 20%).