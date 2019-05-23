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Бизнес ,  
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Saudi Aramco прекратила переговоры об участии в проекте НОВАТЭКа
Накануне Saudi Aramco договорилась о поставках сжиженного газа из США. В марте Леонид Михельсон говорил, что саудовская госкомпания претендует на 30% в проекте «Арктик СПГ-2»
Фото: Simon Dawson / Bloomberg

Переговоры о вхождении Saudi Aramco в СПГ-проект НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2» прекращены, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к разным сторонам сделки.

«Сделки больше нет, потому что НОВАТЭК отдал ее [долю] Китаю», — сказал собеседник газеты. Другой источник добавил, что саудовскую компанию не устроили предлагаемые условия сделки, а также беспокоили санкционные риски.

Источник РБК, близкий к одной из сторон cделки, подтвердил, что переговоры с Saudi Aramco больше не ведутся. Главный претендент на оставшиеся 10%, по его словам, — японские инвесторы.

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«НОВАТЭК не комментирует ход конкретных переговоров. Как мы говорили ранее, мы ведем обсуждения с потенциальными партнерами, которые завершатся в первом полугодии 2019 года», — заявили РБК в компании.

Накануне стало известно, что Saudi Aramco договорилась с американской Sempra Energy о поставках СПГ и получит долю в проекте развития терминала Port Arthur в штате Техас.

В конце апреля НОВАТЭК договорился о вхождении в проект сразу с двумя компаниями из Китая — Китайской национальной компанией по разведке и разработке нефти и газа (CNODC) и Китайской национальной шельфовой нефтяной корпорацией (CNOOC). Каждая компания получит по 10%. Весной года НОВАТЭК закрыл сделку о вхождении в «Арктик СПГ-2» французской Total.

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О сделанном Saudi Aramco предложении стать инвестором «Арктик СПГ-2» министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Халид аль-Фалих сообщил в феврале 2018 года. Тогда он говорил, что проект станет частью газовой стратегии компании. Осенью глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев указывал, что аль-Фалих заявил о готовности инвестировать в «Арктик СПГ-2» около $5 млрд. Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон указывал, что компания готова рассмотреть продажу Саудовской Аравии до 30% в проекте.

Авторы: Алина Фадеева, Юлия Выродова
Теги: «Арктик СПГ-2», Saudi Aramco
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