Saudi Aramco прекратила переговоры об участии в проекте НОВАТЭКа

Накануне Saudi Aramco договорилась о поставках сжиженного газа из США. В марте Леонид Михельсон говорил, что саудовская госкомпания претендует на 30% в проекте «Арктик СПГ-2»

Фото: Simon Dawson / Bloomberg

Переговоры о вхождении Saudi Aramco в СПГ-проект НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2» прекращены, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к разным сторонам сделки.

«Сделки больше нет, потому что НОВАТЭК отдал ее [долю] Китаю», — сказал собеседник газеты. Другой источник добавил, что саудовскую компанию не устроили предлагаемые условия сделки, а также беспокоили санкционные риски.

Источник РБК, близкий к одной из сторон cделки, подтвердил, что переговоры с Saudi Aramco больше не ведутся. Главный претендент на оставшиеся 10%, по его словам, — японские инвесторы.

«НОВАТЭК не комментирует ход конкретных переговоров. Как мы говорили ранее, мы ведем обсуждения с потенциальными партнерами, которые завершатся в первом полугодии 2019 года», — заявили РБК в компании.