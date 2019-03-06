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МТС ₽300 (+17,12%) прогноз Атон к 04.03.20 Купить
Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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НОВАТЭК закрыл сделку по продаже доли в «Арктик СПГ-2» французской Total

НОВАТЭК закрыл сделку по продаже французской компании Total 10-процентной доли в проекте «Арктик СПГ-2». Об этом сообщается на сайте компании.

Таким образом, доля участия НОВАТЭКа в проекте снизилась до 90%. Отмечается, что параметры сделки соответствуют соглашению, заключенному на Петербургском международном экономическом форуме в мае 2018 года.

НОВАТЭК отказался от комментариев. Представитель Total не ответил на звонки.

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В конце февраля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказалась самостоятельно согласовать сделку по продаже Total доли в проекте НОВАТЭКа. Представителя ФАС Ирина Кашунина отмечала, что необходимо подать ходатайство в правительственную комиссию. При этом она добавила, что кабмин «в принципе поддерживает эту сделку». 5 марта НОВАТЭК и Total подписали договор.

По соглашению, заключенному на Петербургском экономическом форуме, Total также имеет право приобрести дополнительно долю в проекте в размере 5%, если НОВАТЭК решит уменьшить свою долю ниже планируемых 60%.

Теги: НОВАТЭК, Total, «Арктик СПГ-2»
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