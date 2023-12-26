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Война санкций ,  
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Sankei сообщила об отзыве Mitsui всех своих сотрудников из «Арктик СПГ-2»

Sankei: Mitsui отозвала всех своих сотрудников из «Арктик СПГ-2»
Сюжет
Война санкций
Решение Mitsui направлено на защиту сотрудников от санкций США. Отзыв работников не означает, что Mitsui и JOGMEC, владеющие 10% в «Арктик СПГ-2» через J-Arc, немедленно выйдут из проекта, пишет газета
Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости

Японская компания Mitsui & Co. отозвала всех своих сотрудников из проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2» по производству сжиженного природного газа, попавшего под американские санкции, пишет газета Sankei со ссылкой на источники.

Японские Mitsui и JOGMEC, а также французская TotalEnergies и китайские CNPC и CNOOC владеют по 10% в «Арктик СПГ-2». Остальные 60% принадлежат НОВАТЭКу.

По словам собеседников, решение Mitsui направлено на защиту сотрудников от санкций США. Отзыв работников не означает, что компании, владеющие долей в «Арктик СПГ-2» через J-Arc, немедленно выйдут из проекта, пишет Sankei.

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Фото:arcticspg.ru

На прошлой неделе агентство Reuters со ссылкой на четыре источника сообщило, что НОВАТЭК уведомил покупателей о форс-мажоре в отношении будущих поставок СПГ в рамках проекта «Арктик СПГ-2». По словам одного из собеседников, уведомления получили китайские Shenergy Group и Zheijang Energy и испанская Repsol.

Накануне газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в российском правительстве писала, что иностранные акционеры «Арктик СПГ-2»: TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC, а также японские Mitsui и JOGMEC — из-за ограничений объявили форс-мажор по своим договорам в проекте. Из-за этого «Арктик СПГ-2» может лишиться долгосрочных контрактов на вывоз СПГ, а НОВАТЭК будет самостоятельно финансировать проект, указывает издание.

Проект «Арктик СПГ-2» предполагает строительство трех технологических линий мощностью 6,6 млн т каждая. Запуск первой линии планируется в конце этого года, а отгрузки по ней хотят начать в январе следующего. Вторую линию планируют запустить в 2024 году, третью — в 2025-м. В апреле глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон допускал, что сроки могут уточнить. Месяцем позже он заявил, что, несмотря на санкции, сроки пока не меняются и строительство первой линии почти завершено.

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Теги
Елена Чернышова
Mitsui &amp; Co. Арктик СПГ-2 НОВАТЭК
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