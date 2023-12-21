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Reuters узнал, что НОВАТЭК предупредил о форс-мажоре с поставками СПГ

Reuters: НОВАТЭК предупредил о форс-мажоре с поставками по «Арктик СПГ-2»
НОВАТЭК уведомил покупателей о форс-мажоре в отношении будущих поставок по «Арктик СПГ-2», пишет Reuters. В ноябре компания, занимающаяся строительством проекта, попала под санкции США
НОВАТЭК NVTK ₽1 462,8 -4,48% Купить
Фото: arcticspg.ru
Фото: arcticspg.ru

НОВАТЭК направил покупателям уведомления о форс-мажоре в отношении будущих поставок сжиженного природного газа (СПГ) по проекту «Артик СПГ-2», сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника в отрасли.

«Крупнейший российский производитель СПГ, НОВАТЭК, отправил своим клиентам уведомления о форс-мажоре в отношении будущих поставок СПГ с проекта «Арктик СПГ-2», — говорится в сообщении.

Один из собеседников агентства уточнил, что уведомления получили испанская Repsol и китайские Shenergy Group и Zheijang Energy. Reuters не получил от них комментариев.

Отмечается, что продавец товаров или услуг может объявить о форс-мажорных обстоятельствах в том случае, если он не может их предоставить по независящим от него обстоятельствам. В таком случае он должен уведомить другую сторону и предоставить объяснение.

РБК отправил запрос в НОВАТЭК.

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Фото: Наиль Фаттахов / ТАСС

Проект «Арктик СПГ-2» предполагает строительство трех технологических линий мощностью 6,6 млн т каждая. Запуск первой линии планируется в конце этого года, а отгрузки по ней начать в январе следующего. Вторую линию планируют запустить в 2024 году, третью — в 2025-м.

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В апреле глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон допускал, что сроки могут уточнить. Месяцем позже он заявил, что, несмотря на санкции, сроки пока не меняются и строительство первой линии почти завершено.

В ноябре США ввели санкции против «Арктик СПГ-2», которая ведет строительство. Минфин США установил 31 января 2024 года как крайний срок для завершения сделок с ООО «Арктик СПГ-2».

НОВАТЭК владеет в проекте 60%, еще по 10% принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму японских Mitsui и JOGMEC.

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