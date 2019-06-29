Японский консорциум купил у НОВАТЭКа долю в «Арктик СПГ-2»

Консорциум японских Mitsui и JOGMEG подписал договор о покупке доли в «Арктик СПГ-2». Ранее по 10% получили китайские CNODC и CNOOC и акционер НОВАТЭКа французская Total

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Консорциум японских Mitsui&Co и Japan Oil, Gas and Metals National Corp. (JOGMEC) покупает долю во втором заводе НОВАТЭКа по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2», сообщается на сайте российской компании.

Указывается, что консорциум покупает 10% доли участия в «Арктик СПГ-2». Участие в проекте предусматривает приобретение Mitsui и JOGMEC около 2 млн т СПГ в год с завода на долгосрочной основе. Закрытие сделки ожидается в ближайшее время.

Подписание документов происходило в присутствии российского президента Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Ранее в проект уже были привлечены французская Total и китайские корпорации CNODC («дочка» CNPC) и CNOOC, каждая из них получила по 10%. В марте 2019 года НОВАТЭК получил прибыль от продажи доли 10% в проекте «Арктик СПГ-2» в размере 308,6 млрд руб.

В базовом сценарии НОВАТЭК планировал продать 40% компании, при этом его совладелец Леонид Михельсон допускал, что компания может снизить долю еще максимум на 9,9% (до 50,1%). Тогда около 5% может приобрести Total (вместе с 10% «Арктик СПГ-2» она получила опцион еще на 5%), а новым инвесторам будет предложено до 15% проекта.