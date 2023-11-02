США ввели санкции против Почта Банка, АФК «Система» и «Хоум Кредита»

В черном списке оказались ряд банков, «Арктик СПГ-2», МГТУ им. Баумана, а также новый гендиректор «дочки» Danone в России

Фото: Алена Кондюрина для РБК

США ввели санкции против десятков физических и юридических лиц из России, сообщается на сайте Минфина.

Под ограничения попали АФК «Система», «Арктик СПГ-2», ряд банков, например, «Русский стандарт», «Хоум Кредит», Почта Банк, Абсолют Банк, Всероссийский банк развития регионов, СПБ Биржа. Также санкции ввели против МГТУ им. Баумана и структур «Газпромнефти»: омской «Газпромнефть каталитические системы» и петербургской «Газпромнефть научно-технологический центр».

Среди физических лиц в черном списке оказался замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, российский конструктор Александр Захаров, участвовавший в разработке беспилотников «Ланцет», и члены его семьи. Под ограничения попали Якуб Закриев, возглавивший АО «Данон Россия» (российскую «дочку» французской Danone) после передачи долей в компании Росимуществу, и его отец Салман Закриев, первый заместитель председателя парламента Чечни.

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