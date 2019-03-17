Михельсон заявил о возможности продажи саудитам до 30% «Арктик СПГ-2»

НОВАТЭК готова рассмотреть продажу до 30% в проекте по производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ-2» национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. Об этом заявил глава компании Леонид Михельсон, передает ТАСС. В НОВАТЭКе рассчитывают на сотрудничество на выгодных условиях, отметил он. «Если все будет хорошо, будем рассматривать», — сказал Михельсон.
Этот вопрос глава НОВАТЭКа также обсудил на переговорах с министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халедом аль-Фалехом. В ближайшие месяцы стороны могут выйти на конкретные условия по участию Saudi Aramco в «Арктик СПГ-2», подчеркнул Михельсон.
В октябре 2018 года аль-Фалих заявлял, что «Арктик СПГ-2» станет частью газовой стратегии Saudi Aramco. В том же месяце глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял, что Саудовская Аравия может инвестировать в проект около $5 млрд. НОВАТЭК планирует оставить под своим контролем 60% в «Арктик СПГ-2», остальные 40% предложены иностранным инвесторам.