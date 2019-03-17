Михельсон заявил о возможности продажи саудитам до 30% «Арктик СПГ-2»

На такую долю в проекте претендует саудовская нефтяная компания Saudi Aramco. Ранее НОВАТЭК закрыла сделку по продаже французской компании Total 10% «Арктик СПГ-2» за $2,5 млрд

Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

НОВАТЭК готова рассмотреть продажу до 30% в проекте по производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ-2» национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. Об этом заявил глава компании Леонид Михельсон, передает ТАСС. В НОВАТЭКе рассчитывают на сотрудничество на выгодных условиях, отметил он. «Если все будет хорошо, будем рассматривать», — сказал Михельсон.

Этот вопрос глава НОВАТЭКа также обсудил на переговорах с министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халедом аль-Фалехом. В ближайшие месяцы стороны могут выйти на конкретные условия по участию Saudi Aramco в «Арктик СПГ-2», подчеркнул Михельсон.

В октябре 2018 года аль-Фалих заявлял, что «Арктик СПГ-2» станет частью газовой стратегии Saudi Aramco. В том же месяце глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял, что Саудовская Аравия может инвестировать в проект около $5 млрд. НОВАТЭК планирует оставить под своим контролем 60% в «Арктик СПГ-2», остальные 40% предложены иностранным инвесторам.

​ В начале марта НОВАТЭК закрыл сделку с французской Total по продаже 10% в этом проекте. Total приобрела 10%, исходя из оценки всего проекта в $25,5 млрд, то есть примерно за $2,55 млрд (договоренность об этом была достигнута в мае 2018 года в ходе Петербургского экономического форума). Но тогда Михельсон говорил, что это оценка на начальной стадии проекта. В январе 2019 года он оценивал его уже в $45 млрд.