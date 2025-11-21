 Перейти к основному контенту
Что такое НАБУ и чем занимается

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Содержание:

Что такое НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ, расшифровка на укр. — Національне антикорупційне бюро України) — это орган исполнительной власти со специальным статусом, созданный для противодействия коррупции на высшем уровне государственного управления. Бюро было создано отдельным законом в 2014 году, но начало работу в 2015-м. Расследует коррупционные преступления с участием высокопоставленных чиновников. Надзор за ведомством осуществляет Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Дела НАБУ и САП рассматривает Высший антикоррупционный суд.

История создания и причины появления НАБУ

Закон об учреждении НАБУ был принят в октябре 2014 года, вскоре после событий Евромайдана, которые привели к свержению президента Виктора Януковича. Главной целью и задачей НАБУ является противодействие коррупционным преступлениям, которые совершили высшие должностные лица страны. Создание ведомства было одним из требований Международного валютного фонда (МВФ) и Еврокомиссии для либерализации визового режима и членства Украины в ЕС. Фактически бюро начало работу в апреле 2015 года, когда президент Петр Порошенко подписал соответствующий указ и назначил первого директора ведомства — Артема Сытника.

Структура НАБУ

НАБУ состоит из центрального аппарата, который находится в Киеве, и трех территориальных управлений — во Львове, Одессе и Харькове. Предельная численность бюро с момента основания составляла 700 человек, с 2026 года она увеличится до 1 тыс. сотрудников.

Руководит ведомством директор, который назначается кабинетом министров на семь лет по результатам открытого конкурса. Первым эту должность занимал Артем Сытник (2015–2022). С апреля 2022 года обязанности директора исполнял первый заместитель директора Гизо Углава, а в марте 2023-го на должность был назначен Семен Кривонос. Директор может назначить до четырех заместителей, каждый из которых курирует определенные направления деятельности.

В структуре бюро функционируют различные управления: детективов, аналитики и обработки информации, коммуникаций, информационных технологий, специальных операций и другие. Детективы НАБУ совмещают функции оперативника и следователя, то есть проводят оперативно-разыскные мероприятия и ведут досудебное расследование. Их штатная численность — 246 человек.

Функции и полномочия НАБУ

В компетенцию бюро входит проведение оперативно-разыскных мероприятий и досудебное расследование по уголовным делам, которые отнесены к его подследственности. Для реализации этих функций за ведомством закреплен широкий перечень полномочий. Так, НАБУ наделено правом инициировать расследования и запрашивать материалы уголовных дел у иных правоохранительных структур, имеет возможность работать с государственными реестрами и автоматизированными базами данных, запрашивает сведения в банках, финансовых учреждениях и депозитариях, взаимодействует с зарубежными контролирующими органами, применяет специальное оборудование, в том числе для перехвата данных из телекоммуникационных систем, прослушки (например, в операции «Мидас») и др.

Категории дел, которые расследует НАБУ

К подследственности НАБУ отнесены более десяти коррупционных преступлений: присвоение и растрата имущества, легализация (отмывание) денег, дача и получение взятки, злоупотребление влиянием и другие. Также определен круг лиц, подследственных ведомству. К ним относятся высокопоставленные украинские чиновники, включая президента, депутатов парламента и областных советов, премьер-министра и других членов правительства, судей, главу Нацбанка, высших военных чиновников, генерального прокурора и других должностных лиц.

Ключевые громкие дела НАБУ

За годы своей работы НАБУ провело несколько резонансных расследований, включая дела:

  • против главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка, который, по версии следствия, возглавил преступную организацию, принимавшую «заказные» решения и пытавшуюся захватить государственную власть, взяв под контроль высшие судебные инстанции Украины;

  • о завладении имуществом и средствами нефте- и газодобывающей компании «Укрнафта» более чем на 13 млрд грн;

  • против бывшего главы Фонда госимущества Украины Дмитрия Сенниченко за завладение средствами госпредприятий на около 500 млн грн и легализацию доходов, полученных преступным путем, на более 10 млрд грн.

В 2025 году ведомство расследовало дела о коррупции при закупке беспилотников, а также против бывшего вице-премьера Алексея Чернышова о коррупции в строительной сделке с оцененным ущербом государству в 1 млрд грн. Самым громким стало дело бизнесмена Тимура Миндича — соратника украинского президента Владимира Зеленского и совладельца студии «Квартал 95». По версии следствия, Миндич организовал преступную схему вокруг оператора украинских атомных электростанций (АЭС) госкомпании «Энергоатом». В результате высокопоставленные чиновники и члены ближайшего окружения Зеленского получили «откатов» на общую сумму около $100 млн. Из-за скандала были уволены министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук. Несколько человек, включая экс-вице-премьера Чернышова, арестованы. В деле фигурирует сам Зеленский. Миндич покинул страну незадолго до обысков.

Эффективность работы НАБУ

По данным НАБУ, в 2024 году экономический эффект от ее деятельности и САП составил почти 4,5 млрд грн (около $107 млн). Из них 614 млн грн были возмещены государству. Ведомство публикует полугодовые отчеты, в которых приводит данные о своей работе. На конец июля 2025-го Высший антикоррупционный суд Украины вынес 289 приговоров по делам НАБУ и САП, из которых 263 — обвинительные.

Контроль за деятельностью бюро осуществляет антикоррупционный комитет Верховной рады. В 2024 году МВФ потребовал от Украины провести первый внешний аудит НАБУ. По его итогам работа ведомства была оценена как «умеренно эффективная». Летом 2025-го у детективов НАБУ прошли обыски. Следственные мероприятия были связаны с подозрениями в адрес сотрудников бюро в госизмене, связях с Россией и коррупции. НАБУ заявило, что обыски проходили без решения суда.

Место НАБУ в антикоррупционной системе Украины

НАБУ является частью антикоррупционной системы Украины, созданной после 2014 года. Бюро работает в связке со Специализированной антикоррупционной прокуратурой, которая была создана 22 сентября 2015 года как самостоятельное подразделение Генпрокуратуры. Если НАБУ занимается расследованием преступлений, САП выполняет надзорные функции в части соблюдения законности и выступает стороной обвинения в судебных процессах. Рассмотрение дел НАБУ происходит в Высшем антикоррупционном суде, который был создан в апреле 2019 года специально для рассмотрения коррупционных преступлений высшего уровня. Еще один орган — Национальное агентство по предупреждению коррупции — выполняет превентивные функции. Он был создан в 2015 году. В его компетенцию входит надзор за декларированием госслужащими своих доходов, мониторинг финансовых потоков политических партий и формирование стратегии противодействия коррупции.

В июле 2025 года украинский парламент принял законодательные изменения, которые ограничили автономию НАБУ и САП и подчинили их генпрокурору. Это вызвало массовые протесты и резкую критику со стороны Европейского союза, для которого работа антикоррупционных органов является ключевым требованием в рамках финансовой поддержки Украины. В результате Верховная рада в конце месяца одобрила новый закон, вернувший антикоррупционным органам независимость.

