МВФ — что это за организация и какие страны в нее входят

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Что такое МВФ?

Международный валютный фонд — это одна из крупнейших международных финансовых организаций, призванная обеспечивать стабильность мировой экономики. В МВФ входит подавляющее большинство стран мира — 190 государств, в том числе и Россия.

Когда был создан МВФ?

МВФ можно назвать одним из последствий Второй мировой войны. В июле 1944 года, когда Красная Армия освобождала от нацистов Львов, а войска союзников продвигались в Нормандии, в американском городе Бреттон-Вудс (штат Нью-Гемпшир) собрались ведущие экономисты мира, которым предстояло определить, как и за чей счет восстанавливать целые страны. Итогом конференции, в которой участвовали представители 44 стран, стало учреждение МВФ и Международного банка реконструкции и развития (МБРР).

Официальной датой создания МВФ считается 27 декабря 1945 года, когда первые 29 стран ратифицировали Статьи соглашения новой организации. Фактически же Фонд как учреждение начал работать в марте 1947 года, его первым «клиентом» стала Франция.

Цели и задачи МВФ

Банк России лаконично сформулировал главную цель работы МВФ — поддержание мировой финансовой системы. Именно она определяет другие цели и задачи организации.

Цели МВФ

Развитие международного сотрудничества в сфере валюты и финансов;

Поддержка развития международной торговли;

Стабильность курсов валют;

Содействие устранению валютных ограничений в международных расчетах;

Помощь странам–членам в выравнивании диспропорций платежного баланса;

Задачи и функции МВФ

Мониторинг мировой финансовой системы;

Финансовая и техническая помощь странам–членам в предотвращении или разрешении кризисных ситуаций;

Подготовка рекомендаций по валютной и финансовой политике;

Проведение исследований, организация обмена опытом между странами;

Откуда появляются деньги в МВФ?

Главный источник, из которого Фонд черпает средства, — это взносы стран–участниц по специальным квотам. Чем крупнее экономика того или иного государства, тем больше оно обязуется отправлять в МВФ.

Главным донором МВФ выступают США, чьи отчисления обеспечивают 17,43% бюджета Фонда. За ними с большим отрывом следуют Япония и Китай, которые дают 6,47% и 6,4% соответственно. Крупнейшая экономика Евросоюза — Германия — имеет квоту в 5,59%. Россия обеспечивает 2,71% бюджета МВФ.

От квоты также зависит, сколько денег страна сможет получить от Фонда, если у нее возникнет необходимость, а также — количество голосов, которые есть у страны при принятии решений в МВФ. Квоты — непостоянные величины, так как страны могут покупать и продавать свои доли, а вместе с ними — и голоса. Действующие квоты были установлены в 2016 году.

Кроме взносов участников МВФ получает дополнительные средства от группы стран-кредиторов. Также под эгидой Фонда происходят двусторонние заимствования между странами.

У Фонда есть пять резервных валют, в которых он хранит деньги:

доллар США

японская иена

евро

фунт стерлингов

китайский юань

Большую роль здесь играют еще и специальные права заимствования (англ. Special Drawing Rights, или SDR). Это виртуальная валюта МВФ, которая была создана в 1969 году. Она не существует в виде банкнот или монет, но только как запись в бухгалтерских программах. SDR используется для расчетов между странами-членами Фонда, одна единица в июле 2024 года примерно равнялась 1,3 доллара США. Курс SDR зависит от стоимости пяти резервных валют МВФ.

На 15 декабря 2023 года совокупные финансовые ресурсы МВФ оценивались в 982 млрд SDR.

Помощь МВФ нуждающимся странам

Работа МВФ во многом похожа на деятельность обычного коммерческого банка: приходит клиент, подает заявку на кредит, менеджер ее рассматривает и решает, стоит ли давать взаймы или нет. Только в случае с МВФ за кредитами обращаются целые страны.

Главная задача Фонда — предотвращать валютные кризисы, не позволить стране оказаться в положении, когда она не сможет платить зарплаты и пенсии.

За помощью к МВФ чаще всего обращаются слаборазвитые и бедные страны. Однако развитые экономики также регулярно обращаются за его поддержкой, для них даже разработаны специальные инструменты. Более того, члену Евросоюза получить финансирование даже проще, чем государству с нестабильной политической ситуацией, поскольку МВФ требует от развивающихся стран детализированного плана, на что пойдут выделенные средства. Кроме помощи заемными средствами МВФ может и подсказать, как выбраться из кризиса, помочь разработать стратегию. С этой целью МВФ ведет активную аналитическую работу. Так, в опубликованном в 2024 году ежегодном докладе эксперты Фонда в качестве серьезной угрозы мировой экономике выделили рост госдолга США.

Иногда сам Фонд раздает деньги: например, в разгар пандемии COVID-19 в августе 2021 года помощь в размере 456 млрд SDR (или $650 млрд) получили практически все государства, из них РФ — 17,48 млрд SDR, а, скажем, Казахстан — 1,569 млрд. Всего в 1970-2024 годы Фонд распределил 204,2 млрд SDR (примерно $318 млрд).

Программы кредитования МВФ

Вид кредита Цель Кто имеет право запросить Срок погашения Особенности Инструмент ускоренного финансирования (РФИ) Скорая финансовая помощь находящимся на грани экономических потрясений странам, испытывающим неотложные потребности в поддержании платежного баланса. Все страны–члены МВФ В течение 3,25–5 лет От получателя кредита не требуется полномасштабная экономическая программа. Упрощенные условия выдачи займа. Кредит стенд-бай (СБА, англ. Stand-by Arrangements) Краткосрочное финансирование для поддержки мер национальных финансовых властей по стабилизации ситуации в экономике. Все страны-члены МВФ с фактическими или потенциальными потребностями в привлечении внешнего финансирования. Чаще используется развитыми странами. В течение 3,25-5 лет Заемщик обязуется проводить экономическую политику, направленную на решение проблем, из–за которых потребовалось внешнее финансирование. МВФ оценивает эти усилия с помощью контрольных показателей. Получение кредита можно согласовать заранее, а воспользоваться им, когда возникнет необходимость. Расширенный кредитный механизм (ЕКФ, англ. Extended Credit Facility) Помощь беднейшим странам мира в реализации экономических программ, которые призваны нормализовать ситуацию и привести то или иное государство к устойчивой макроэкономической стабильности. Страны, соответствующие критериям беднейших по оценке ООН. 10 лет Нулевая процентная ставка. Потенциальный заемщик должен предоставить МВФ собственную стратегию сокращения бедности. Представляет собой возобновляемую кредитную линию. Отсутствует максимальный лимит займа. Гибкая кредитная линия (ГКЛ) Финансовая поддержка развитых стран в период повышенных рисков. По сути это инструмент, который должен предотвратить сползание той или иной крупной национальной экономики в полноценный кризис. Страны с «прочными основными экономическими показателями и институциональными основами политики». От 3,25 до 5 лет Представляет собой возобновляемую кредитную линию. Отсутствует максимальный лимит займа. Линия превентивной поддержки и ликвидности (ЛПЛ) Финансовая поддержка для удовлетворения фактических или потенциальных потребностей в покрытии дефицита платежного баланса. Страны, для которых характерны факторы, не позволяющие им воспользоваться ГКЛ От 3,25 до 5 лет Страна может получить не более чем в 2,5 раза больше ее квоты в МВФ. В особо тяжелых случаях руководство Фонда допускает пятикратное превышение лимита.

МВФ и Россия

Советский Союз участвовал в Бреттон-Вудской конференции и подписал Статьи соглашения МВФ, но затем отказался от участия в Фонде. После 1991 года Россия, столкнувшись с необходимостью выплачивать долги СССР, предпочла рефинансировать многочисленные кредиты прежней власти именно в Фонде, так как его процентные ставки были ощутимо ниже тех, под которые занимал СССР у разных стран. Россия стала полноправным членом МВФ с 1 июня 1992 года. Но сотрудничество Москвы с Фондом не было безоблачным.

Во-первых, России одобрили кредитов в общей сложности на 21,5 млрд SDR или — примерно — чуть больше $30 млрд. Это было меньше половины совокупного долга СССР, который, по самым скромным подсчетам, составлял порядка $66 млрд.

Во–вторых, получила Москва еще меньше — около $15,6 млрд. Дело в том, что в 1990–е годы российским властям не всегда удавалось удерживать экономическую ситуацию на удовлетворительном уровне, и когда дефицит бюджета превышал оговоренные параметры, МВФ тормозил очередной транш. Дефолт 1998 года также не был одобрен Фондом, который в том же году заблокировал помощь России на $10 млрд. А к началу 2000-х годов РФ, начавшая выбираться из кризиса, сама отказалась от новых траншей. Полностью задолженность перед МВФ была погашена в 2005 году, с тех пор Москва не занимает у Фонда.

Сейчас РФ остается полноправным участником МВФ, ей принадлежит 2,59% голосов, она делегирует в руководство Фонда своего исполнительного директора.

За что критикуют МВФ?

Наиболее критикуемый период работы банка — долговой кризис 1980-х годов, когда МВФ совместно с Всемирным банком выступил инициатором программ «структурной перестройки экономики». Они предусматривали кредитование бедных стран при условии проведения ими непопулярных реформ, которые предполагали сокращение бюджетных расходов, приватизацию и либерализацию торгового и инвестиционного режима. Реформы сопровождались падением уровня жизни, упадком промышленности, ростом безработицы и социальной напряженности. Аналогичным образом была воспринята проводившаяся МВФ после Азиатского финансового кризиса 1997-1998 годов политика «жесткой экономии» (англ. austerity), предусматривавшая бюджетную консолидацию, девальвацию национальной валюты, либерализацию движения капиталов.

Поэтому чаще других МВФ критикуют представители развивающихся стран. Фонд обвиняют в игнорировании интересов глобального Юга, действиях в интересах развитых стран и неэффективных рекомендациях. Все руководители организации с момента ее основания были европейцами, а нынешняя директор–распорядитель Кристалина Георгиева из Болгарии — первая на этом посту представительница не Западной Европы.

Фонд нередко подвергается критике за слишком высокие требования, предъявляемые к потенциальным заемщикам, из-за которых развивающимся странам бывает трудно добиться финансирования. Например, в рамках специальной программы МВФ, которую запустили в 2022 году для поддержки борьбы развивающихся стран с изменениями климата, почти за два года лишь одна африканская страна — Руанда — смогла получить от Фонда финансирование.

В 2023 году президент Кении Уильям Руто в статье для The New York Times заявил, что МВФ как часть глобальной финансовой системы «устарел, нефункционален и несправедлив». По его словам такие институты, как МВФ, «слишком ограничены, чтобы выполнять свои цели», а сложившаяся мировая финансовая система «дискриминирует бедные страны».

Критикуют МВФ и за медлительность работы, причем не только при решении и выделении средств, но и при подготовке рекомендаций. Так, в 2021 году тогдашний первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов сравнил Фонд с «черепахой» после того, как ЦБ получил от МВФ устаревшие рекомендации, уже не отвечавшие ситуации в экономике.

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