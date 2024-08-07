МВФ — что это за организация и какие страны в нее входят
Содержание:
- Что такое МВФ?
- Когда был создан МВФ?
- Цели и задачи МВФ
- Откуда появляются деньги у МВФ?
- Помощь МВФ нуждающимся странам
- Программы кредитования МВФ
- МВФ и Россия
- За что критикуют МВФ?
- МВФ сейчас
Что такое МВФ?
Международный валютный фонд — это одна из крупнейших международных финансовых организаций, призванная обеспечивать стабильность мировой экономики. В МВФ входит подавляющее большинство стран мира — 190 государств, в том числе и Россия.
Когда был создан МВФ?
МВФ можно назвать одним из последствий Второй мировой войны. В июле 1944 года, когда Красная Армия освобождала от нацистов Львов, а войска союзников продвигались в Нормандии, в американском городе Бреттон-Вудс (штат Нью-Гемпшир) собрались ведущие экономисты мира, которым предстояло определить, как и за чей счет восстанавливать целые страны. Итогом конференции, в которой участвовали представители 44 стран, стало учреждение МВФ и Международного банка реконструкции и развития (МБРР).
Официальной датой создания МВФ считается 27 декабря 1945 года, когда первые 29 стран ратифицировали Статьи соглашения новой организации. Фактически же Фонд как учреждение начал работать в марте 1947 года, его первым «клиентом» стала Франция.
Цели и задачи МВФ
Банк России лаконично сформулировал главную цель работы МВФ — поддержание мировой финансовой системы. Именно она определяет другие цели и задачи организации.
Цели МВФ
- Развитие международного сотрудничества в сфере валюты и финансов;
- Поддержка развития международной торговли;
- Стабильность курсов валют;
- Содействие устранению валютных ограничений в международных расчетах;
- Помощь странам–членам в выравнивании диспропорций платежного баланса;
Задачи и функции МВФ
- Мониторинг мировой финансовой системы;
- Финансовая и техническая помощь странам–членам в предотвращении или разрешении кризисных ситуаций;
- Подготовка рекомендаций по валютной и финансовой политике;
- Проведение исследований, организация обмена опытом между странами;
Откуда появляются деньги в МВФ?
Главный источник, из которого Фонд черпает средства, — это взносы стран–участниц по специальным квотам. Чем крупнее экономика того или иного государства, тем больше оно обязуется отправлять в МВФ.
Главным донором МВФ выступают США, чьи отчисления обеспечивают 17,43% бюджета Фонда. За ними с большим отрывом следуют Япония и Китай, которые дают 6,47% и 6,4% соответственно. Крупнейшая экономика Евросоюза — Германия — имеет квоту в 5,59%. Россия обеспечивает 2,71% бюджета МВФ.
От квоты также зависит, сколько денег страна сможет получить от Фонда, если у нее возникнет необходимость, а также — количество голосов, которые есть у страны при принятии решений в МВФ. Квоты — непостоянные величины, так как страны могут покупать и продавать свои доли, а вместе с ними — и голоса. Действующие квоты были установлены в 2016 году.
Кроме взносов участников МВФ получает дополнительные средства от группы стран-кредиторов. Также под эгидой Фонда происходят двусторонние заимствования между странами.
У Фонда есть пять резервных валют, в которых он хранит деньги:
- доллар США
- японская иена
- евро
- фунт стерлингов
- китайский юань
Большую роль здесь играют еще и специальные права заимствования (англ. Special Drawing Rights, или SDR). Это виртуальная валюта МВФ, которая была создана в 1969 году. Она не существует в виде банкнот или монет, но только как запись в бухгалтерских программах. SDR используется для расчетов между странами-членами Фонда, одна единица в июле 2024 года примерно равнялась 1,3 доллара США. Курс SDR зависит от стоимости пяти резервных валют МВФ.
На 15 декабря 2023 года совокупные финансовые ресурсы МВФ оценивались в 982 млрд SDR.
Помощь МВФ нуждающимся странам
Работа МВФ во многом похожа на деятельность обычного коммерческого банка: приходит клиент, подает заявку на кредит, менеджер ее рассматривает и решает, стоит ли давать взаймы или нет. Только в случае с МВФ за кредитами обращаются целые страны.
Главная задача Фонда — предотвращать валютные кризисы, не позволить стране оказаться в положении, когда она не сможет платить зарплаты и пенсии.
За помощью к МВФ чаще всего обращаются слаборазвитые и бедные страны. Однако развитые экономики также регулярно обращаются за его поддержкой, для них даже разработаны специальные инструменты. Более того, члену Евросоюза получить финансирование даже проще, чем государству с нестабильной политической ситуацией, поскольку МВФ требует от развивающихся стран детализированного плана, на что пойдут выделенные средства. Кроме помощи заемными средствами МВФ может и подсказать, как выбраться из кризиса, помочь разработать стратегию. С этой целью МВФ ведет активную аналитическую работу. Так, в опубликованном в 2024 году ежегодном докладе эксперты Фонда в качестве серьезной угрозы мировой экономике выделили рост госдолга США.
Иногда сам Фонд раздает деньги: например, в разгар пандемии COVID-19 в августе 2021 года помощь в размере 456 млрд SDR (или $650 млрд) получили практически все государства, из них РФ — 17,48 млрд SDR, а, скажем, Казахстан — 1,569 млрд. Всего в 1970-2024 годы Фонд распределил 204,2 млрд SDR (примерно $318 млрд).
Программы кредитования МВФ
|Вид кредита
|Цель
|Кто имеет право запросить
|Срок погашения
|Особенности
|Инструмент ускоренного финансирования (РФИ)
|Скорая финансовая помощь находящимся на грани экономических потрясений странам, испытывающим неотложные потребности в поддержании платежного баланса.
|Все страны–члены МВФ
|В течение 3,25–5 лет
|От получателя кредита не требуется полномасштабная экономическая программа. Упрощенные условия выдачи займа.
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|Кредит стенд-бай (СБА, англ. Stand-by Arrangements)
|Краткосрочное финансирование для поддержки мер национальных финансовых властей по стабилизации ситуации в экономике.
|Все страны-члены МВФ с фактическими или потенциальными потребностями в привлечении внешнего финансирования. Чаще используется развитыми странами.
|В течение 3,25-5 лет
|Заемщик обязуется проводить экономическую политику, направленную на решение проблем, из–за которых потребовалось внешнее финансирование. МВФ оценивает эти усилия с помощью контрольных показателей. Получение кредита можно согласовать заранее, а воспользоваться им, когда возникнет необходимость.
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|Расширенный кредитный механизм (ЕКФ, англ. Extended Credit Facility)
|Помощь беднейшим странам мира в реализации экономических программ, которые призваны нормализовать ситуацию и привести то или иное государство к устойчивой макроэкономической стабильности.
|Страны, соответствующие критериям беднейших по оценке ООН.
|10 лет
|Нулевая процентная ставка. Потенциальный заемщик должен предоставить МВФ собственную стратегию сокращения бедности. Представляет собой возобновляемую кредитную линию. Отсутствует максимальный лимит займа.
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|Гибкая кредитная линия (ГКЛ)
|Финансовая поддержка развитых стран в период повышенных рисков. По сути это инструмент, который должен предотвратить сползание той или иной крупной национальной экономики в полноценный кризис.
|Страны с «прочными основными экономическими показателями и институциональными основами политики».
|От 3,25 до 5 лет
|Представляет собой возобновляемую кредитную линию. Отсутствует максимальный лимит займа.
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|Линия превентивной поддержки и ликвидности (ЛПЛ)
|Финансовая поддержка для удовлетворения фактических или потенциальных потребностей в покрытии дефицита платежного баланса.
|Страны, для которых характерны факторы, не позволяющие им воспользоваться ГКЛ
|От 3,25 до 5 лет
|Страна может получить не более чем в 2,5 раза больше ее квоты в МВФ. В особо тяжелых случаях руководство Фонда допускает пятикратное превышение лимита.
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МВФ и Россия
Советский Союз участвовал в Бреттон-Вудской конференции и подписал Статьи соглашения МВФ, но затем отказался от участия в Фонде. После 1991 года Россия, столкнувшись с необходимостью выплачивать долги СССР, предпочла рефинансировать многочисленные кредиты прежней власти именно в Фонде, так как его процентные ставки были ощутимо ниже тех, под которые занимал СССР у разных стран. Россия стала полноправным членом МВФ с 1 июня 1992 года. Но сотрудничество Москвы с Фондом не было безоблачным.
Во-первых, России одобрили кредитов в общей сложности на 21,5 млрд SDR или — примерно — чуть больше $30 млрд. Это было меньше половины совокупного долга СССР, который, по самым скромным подсчетам, составлял порядка $66 млрд.
Во–вторых, получила Москва еще меньше — около $15,6 млрд. Дело в том, что в 1990–е годы российским властям не всегда удавалось удерживать экономическую ситуацию на удовлетворительном уровне, и когда дефицит бюджета превышал оговоренные параметры, МВФ тормозил очередной транш. Дефолт 1998 года также не был одобрен Фондом, который в том же году заблокировал помощь России на $10 млрд. А к началу 2000-х годов РФ, начавшая выбираться из кризиса, сама отказалась от новых траншей. Полностью задолженность перед МВФ была погашена в 2005 году, с тех пор Москва не занимает у Фонда.
Сейчас РФ остается полноправным участником МВФ, ей принадлежит 2,59% голосов, она делегирует в руководство Фонда своего исполнительного директора.
За что критикуют МВФ?
Наиболее критикуемый период работы банка — долговой кризис 1980-х годов, когда МВФ совместно с Всемирным банком выступил инициатором программ «структурной перестройки экономики». Они предусматривали кредитование бедных стран при условии проведения ими непопулярных реформ, которые предполагали сокращение бюджетных расходов, приватизацию и либерализацию торгового и инвестиционного режима. Реформы сопровождались падением уровня жизни, упадком промышленности, ростом безработицы и социальной напряженности. Аналогичным образом была воспринята проводившаяся МВФ после Азиатского финансового кризиса 1997-1998 годов политика «жесткой экономии» (англ. austerity), предусматривавшая бюджетную консолидацию, девальвацию национальной валюты, либерализацию движения капиталов.
Поэтому чаще других МВФ критикуют представители развивающихся стран. Фонд обвиняют в игнорировании интересов глобального Юга, действиях в интересах развитых стран и неэффективных рекомендациях. Все руководители организации с момента ее основания были европейцами, а нынешняя директор–распорядитель Кристалина Георгиева из Болгарии — первая на этом посту представительница не Западной Европы.
Фонд нередко подвергается критике за слишком высокие требования, предъявляемые к потенциальным заемщикам, из-за которых развивающимся странам бывает трудно добиться финансирования. Например, в рамках специальной программы МВФ, которую запустили в 2022 году для поддержки борьбы развивающихся стран с изменениями климата, почти за два года лишь одна африканская страна — Руанда — смогла получить от Фонда финансирование.
В 2023 году президент Кении Уильям Руто в статье для The New York Times заявил, что МВФ как часть глобальной финансовой системы «устарел, нефункционален и несправедлив». По его словам такие институты, как МВФ, «слишком ограничены, чтобы выполнять свои цели», а сложившаяся мировая финансовая система «дискриминирует бедные страны».
Критикуют МВФ и за медлительность работы, причем не только при решении и выделении средств, но и при подготовке рекомендаций. Так, в 2021 году тогдашний первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов сравнил Фонд с «черепахой» после того, как ЦБ получил от МВФ устаревшие рекомендации, уже не отвечавшие ситуации в экономике.
МВФ сейчас
- Крупнейшим должником МВФ является Аргентина. По данным МВФ на июль 2024 года его долг в пересчете на доллары США составлял 41,6 млрд. В 2018 году страна получила кредит на сумму $44 млрд, надеясь выйти из затяжного экономического кризиса. Это не помогло улучшить ситуацию в экономике: спустя пять лет в стране сохранялась трехзначная инфляция, достигавшая 300% в годовом выражении, а 57,4% населения проживало за чертой бедности. Тем не менее в мае 2024 года МВФ пошел на пересмотр соглашения о рефинансирования кредита и может выделить Буэнос-Айресу еще $800 млн. Аналитики Фонда положительно оценили «шоковую терапию», которую проводит вступивший в должность президента Аргентины в декабре 2023 года Хавьер Милей. Он выступает за радикальные рыночные реформы, в том числе провел девальвацию песо. В первом квартале 2024 года инфляцию удалось замедлить.
- Второй крупнейший должник МВФ — Египет, который занимает у Фонда с 1962 года. В 2010-2023 годы долг страны перед МВФ вырос более чем в 4 раза и к июлю 2024 года составлял около $13,5 млрд. Значительная часть этих средств ушла на финансирование больших инфраструктурных проектов сомнительной рентабельности. В то же время ситуация в экономике существенно усложнилась в 2022-2023 годы из-за последствий пандемии COVID-19, роста цен на хлеб и политической обстановки в регионе, которая обострилась в октябре 2023 года после начала войны Израиля и ХАМАС и морских нападений йеменских хуситов (они поставили под угрозу судоходство на Красном море). В результате страна страдает от высокой инфляции, безработицы и дефицита иностранной валюты. В марте 2024 года власти Египта договорились с МВФ о новом кредите на $8 млрд.
- С 1995 года Фонд активно помогает Украине. Долг этой страны на июль 2024 года составлял примерно $11,6 млрд. 29 июня 2024 было объявлено о выделении Киеву нового транша в $2,2 млрд. Это часть четырехлетней кредитной программы на 15,6 млрд. При этом Украина должна обслуживать ранее выданные займы: в 2024 году страна должна заплатить Фонду 2,19 млрд СДР ($2,9 млрд). В марте 2024 года, когда подходил срок первого платежа, МВФ одобрил Киеву дополнительный транш в 880 млн долларов, который и пошел на погашение долгов по старым займам. Ради получения кредитов МВФ украинские власти принимали непопулярные решения, например, в 2020 году разрешили продажу земель сельскохозяйственного назначения.
- Эквадор является клиентом МВФ с 1961 года, за это время южноамериканской республике открывали кредитные линии больше 20 раз. На июль 2024 года его долг составлял $8,5 млрд. Будучи не самой богатой страной региона с высоким внешним долгом и дефицитом бюджета, Эквадор испытывает проблемы из-за наркотрафика, на борьбу с которым, а также на обеспечение безопасности тратятся большие средства. 25 апреля 2024 года было объявлено об очередном кредите МВФ для Эквадора.
- Пакистан — еще один крупный клиент МВФ, страна берет взаймы у Фонда с 1958 года. Общий размер долга на июль 2024 года составлял $8,3 млрд. В 2023 году МВФ одобрил Пакистану кредит на $3 млрд, который помог стране избежать дефолта: страна должна была погасить долги по внешним займам, сумма которых почти в семь раз превышала ее валютные резервы. После этого Исламабад продолжил переговоры с Фондом для продолжения финансирования, но условиями новых кредитов являются такие непопулярные у населения меры, как повышение базовой ставки ЦБ, ряда налогов, а также цен на электроэнергию и газ.
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