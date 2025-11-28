Ермаку не сообщили о подозрении после обыска
Главе офиса украинского президента Андрею Ермаку не сообщили о подозрении после проведения у него обысков, рассказали источники «Интерфакс-Украина» в правоохранительных органах. Об этом также сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники.
«НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины. — РБК) и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура. — РБК) на основании постановления следственного судьи ВАКС (Высший антикоррупционный суд. — РБК) провели обыски у руководителя офиса президента Украины. О подозрении ни одному лицу не сообщали. Следственные действия продолжаются», — заявил собеседник «РБК-Украина».
В то же время «Зеркало недели» со ссылкой на свои источники пишет, что НАБУ готовит подозрение Ермаку из-за его связи с одним из домов ЖК «Династия» в поселке Козин под Киевом, строительство которого связывают с бывшим вице-премьером Алексеем Чернышовым. Последнего арестовали 18 ноября из-за причастности к коррупционному делу совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича. Оно касается коррупционных схем в операторе всех украинских АЭС — «Энергоатоме».
О том, что к Ермаку пришли с обысками около десяти сотрудников НАБУ и САП, утром 28 ноября сообщила «Украинская правда», опубликовав фотографии с места событий. В НАБУ и САП подтвердили проведение обысков у главы офиса президента Украины, пообещав предоставить детали позже. По данным Financial Times, с обысками пришли «незадолго до рассвета», они связаны с делом Миндича.
Сам Ермак заявил, что сотрудникам антикоррупционных органов в ходе обысков предоставили «полный доступ» к квартире, а он со своей стороны оказывает «полное содействие».
Нардеп от оппозиционной партии «Голос» Ярослав Железняк утверждал, что Ермак фигурирует на «пленках Миндича» под псевдонимом Али-Баба. После появления данных об упоминании главы офиса украинского лидера в материалах коррупционного дела на Украине призвали президента Владимира Зеленского отправить Ермака в отставку.
За это выступили в том числе лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, вице-премьер Михаил Федоров и глава ГУР Кирилл Буданов, говорил Железняк. Однако Зеленский отказался уволить Ермака.
Материал дополняется.
