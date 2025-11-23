Депутат Рады сообщил о подготовке обвинения Умерову
Национальное антикоррупционное бюро Украины готовит обвинение секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-министру обороны Рустему Умерову, сообщил в телеграм-канале депутат Верховной рады и член партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
Как утверждает нардеп, главе СНБО вменяют хищение государственных средств. «Кроме этого, на Рустема Умерова записана часть «общака», выведенная в страны Персидского залива», — пишет он.
«Не буду называть «кличку» Умерова на записях. Сами догадаетесь», — добавил Гончаренко.
НАБУ в течение последних нескольких дней обнародовало данные о расследовании коррупционного дела в сфере энергетики, в том числе записи прослушки разговоров. В материалах фигуранты обозначены как Карлсон, Министр энергетики, Профессор, Рокет и Тенор. Бюро не уточняло, кто скрывается под этими прозвищами.
Главный фигурант — соратник президента Владимира Зеленского, совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич. По версии НАБУ и САП, он возглавлял преступную группировку, которая выстроила масштабную коррупционную схему на государственном предприятии «Энергоатом». По словам народного депутата Ярослава Железняка, он фигурирует в расследовании под кличкой Карлсон. Миндич покинул Украину, он объявлен в розыск.
Как заявили в НАБУ, Миндич «осуществлял влияние» на Умерова, когда тот руководил Минобороны (2023–2025) и мог получать при его содействии «как лично, так и подчиненными ему предприятиями значительные суммы денежных средств».
Секретарь СНБО признал, что встречался с Миндичем, но контракт на оборонные поставки, связанный с ним, был разорван. «Любая попытка связать мою работу в Минобороны с чьим-то «влиянием» безосновательна», — подчеркнул Умеров.
В разгар скандала Умеров находился в командировке в Турции и работал над обменом военнопленными с Россией. После этого он отправился в США и провел переговоры со спецпредставителем президента Стивом Уиткоффом, а затем вернулся на Украину. Сегодня, 23 ноября, он с украинской делегацией находится в Женеве, где пройдет встреча с представителями США, посвященная плану Вашингтона по урегулированию между Москвой и Киевом.
