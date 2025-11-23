 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело Тимура Миндича⁠,
0

Депутат Рады сообщил о подготовке обвинения Умерову

Сюжет
Дело Тимура Миндича
Имя Умерова фигурирует в деле о коррупции в «Энергоатоме». Нардеп Гончаренко утверждает, что секретарю СНБО вменяют хищение госсредств. Сейчас тот находится в Женеве, где пройдут переговоры о мирном плане США
Рустем Умеров
Рустем Умеров (Фото: Руслан Канюка / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Национальное антикоррупционное бюро Украины готовит обвинение секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-министру обороны Рустему Умерову, сообщил в телеграм-канале депутат Верховной рады и член партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Как утверждает нардеп, главе СНБО вменяют хищение государственных средств. «Кроме этого, на Рустема Умерова записана часть «общака», выведенная в страны Персидского залива», — пишет он.

«Не буду называть «кличку» Умерова на записях. Сами догадаетесь», — добавил Гончаренко.

В деле Миндича появились имена Зеленского и Умерова
Политика
Владимир Зеленский и Рустем&nbsp;Умеров

НАБУ в течение последних нескольких дней обнародовало данные о расследовании коррупционного дела в сфере энергетики, в том числе записи прослушки разговоров. В материалах фигуранты обозначены как Карлсон, Министр энергетики, Профессор, Рокет и Тенор. Бюро не уточняло, кто скрывается под этими прозвищами.

Главный фигурант — соратник президента Владимира Зеленского, совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич. По версии НАБУ и САП, он возглавлял преступную группировку, которая выстроила масштабную коррупционную схему на государственном предприятии «Энергоатом». По словам народного депутата Ярослава Железняка, он фигурирует в расследовании под кличкой Карлсон. Миндич покинул Украину, он объявлен в розыск.

Че Гевара в банде Карлсона: главный коррупционный скандал Украины в лицах
Политика
Тимур Миндич

Как заявили в НАБУ, Миндич «осуществлял влияние» на Умерова, когда тот руководил Минобороны (2023–2025) и мог получать при его содействии «как лично, так и подчиненными ему предприятиями значительные суммы денежных средств».

Секретарь СНБО признал, что встречался с Миндичем, но контракт на оборонные поставки, связанный с ним, был разорван. «Любая попытка связать мою работу в Минобороны с чьим-то «влиянием» безосновательна», — подчеркнул Умеров.

В разгар скандала Умеров находился в командировке в Турции и работал над обменом военнопленными с Россией. После этого он отправился в США и провел переговоры со спецпредставителем президента Стивом Уиткоффом, а затем вернулся на Украину. Сегодня, 23 ноября, он с украинской делегацией находится в Женеве, где пройдет встреча с представителями США, посвященная плану Вашингтона по урегулированию между Москвой и Киевом.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Рустем Умеров Алексей Гончаренко хищение Энергоатом Тимур Миндич
Рустем Умеров фото
Рустем Умеров
политик, Глава СНБО Украины
19 апреля 1982 года
Материалы по теме
WP узнала, что Умеров допустил компромисс в вопросе территорий
Политика
Умеров вернулся на Украину на фоне коррупционного скандала
Политика
«УП» рассказала о роли Миндича в «коррупционном айсберге» на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 13:36 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 13:36
Уиткофф и Рубио прибыли в Женеву для переговоров по мирному плану США Политика, 13:40
Как формируется компонентная база индустрии красоты Дискуссионный клуб, 13:38
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 13:37
От «умной кнопки» до инвестиций: как технологии меняют жизнь Недвижимость, 13:35
Качественный рост: как государство помогает развиваться малому бизнесу Национальные проекты, 13:32
Воробьев созвал оперштаб после удара ВСУ по Шатурской ГРЭС Политика, 13:31
Российская гимнастка выиграла золото юниорского чемпионата мира Спорт, 13:29
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 13:23
Инструмент выживания: что стало драйвером внедрения инноваций Дискуссионный клуб, 13:21
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:17
В МЧС предупредили о ледяном дожде в Москве Общество, 13:15
Кто влюблен в море: как «Русский Краб» формирует новое поколение рыбаков Отрасли, 13:10
Результаты двух лидеров «Формулы-1» на Гран-при Лас-Вегаса аннулировали Спорт, 13:10
Меньше проверок: как развивается контрольно-надзорная деятельность Дискуссионный клуб, 13:09