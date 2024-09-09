Еврокомиссия — что за орган, глава и постоянные участники, структура

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Что такое Еврокомиссия

Европейская комиссия (Еврокомиссия, ЕК) — это главный орган исполнительной власти Евросоюза. Она разрабатывает законы и следит за тем, чтобы все страны ЕС соблюдали нормы европейского права. Штаб-квартира ЕК расположена в Брюсселе в здании «Берлемон», офисы и департаменты находятся в Брюсселе и Люксембурге, а еженедельные заседания проходят в Брюсселе и Страсбурге (Франция). Иностранные представительства ЕК действуют в 139 странах мира.

История Еврокомиссии

Предшественником Еврокомиссии был основанный в 1951 году Высший руководящий орган Европейского объединения угля и стали, куда вошли Германия, Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург.

В 1958 году, после того как эти страны подписали Римские соглашения о создании Европейского экономического сообщества и Европейского сообщества по атомной энергии (Евратома), у каждого из этих сообществ появился собственный руководящий орган — их назвали комиссиями. В 1967 году их объединили в Единую комиссию Европейского сообщества. Ее возглавил бельгиец Жан Рей (1967–1970). В числе первых председателей ЕК были итальянец Франко Мальфатти (1970–1972), голландец Сикко Мансхольт (1972–1973), француз Франсуа–Ксавье Ортоли (1973-1977) и другие.

Дольше всех в истории должность занимал французский политик Жак Делор (1985–1995) — в годы его руководства Еврокомиссией возник Европейский союз (1993), была сформирована Европейская экономическая зона и впервые была выдвинута идея о создании единой валюты для европейских стран. Евро появился уже при преемнике Делора — Жаке Сантере (1995–1999). При нем же страны ЕС подписали Амстердамский договор, сокративший число еврокомиссаров: если прежде крупные страны направляли в ЕК двоих политиков, то по новым правилам в ЕК должно было входить по одному комиссару от каждого государства.

Первая комиссия в составе 25 членов (по числу стран ЕС на тот момент) должна была начать работу 1 ноября 2004 года, но с ее формированием возникли сложности. Ее главой выбрали португальца Жозе Мануэла Баррозу, который настаивал на том, чтобы в состав ЕК вошло больше женщин и представителей небольших стран, но Европарламент отклонил несколько предложенных кандидатур. В частности, много возражений вызвала кандидатура итальянца Рокко Бутильоне из-за его скандальных высказываний. Хотя позже Бутильоне заявил, что сожалеет о сказанном, Баррозу пришлось «перекраивать» изначальный состав Еврокомиссии. Она приступила к работе 22 ноября 2004 года.

В 2009 году Баррозу переизбрали на пост председателя, он руководил ЕК до 2014 года, когда ему на смену пришел люксембургский политик Жан-Клод Юнкер.

Какие задачи у Еврокомиссии

Формально Еврокомиссия относится к исполнительной ветви власти, но ее работа тесно связана с законодательной сферой. ЕК разрабатывает проекты законов, которые затем рассматривают законодательные органы: Европарламент и Совет ЕС.

Кроме того, комиссия следит за исполнением законов, правил и норм, которые распространяются на весь Евросоюз. Если какая-то страна недобросовестно их соблюдает, то комиссия может запустить против неё штрафную процедуру. Так было, например, с Польшей из-за судебной реформы 2017 года, которая предполагала наделение министра юстиции полномочиями напрямую влиять на служебные повышения судей. В Брюсселе сочли, что эти нововведения нарушают принцип независимости судебной власти. Штрафные санкции включали заморозку выплат Варшаве на €137 млрд. Сформированное в 2023 году новое правительство Польши во главе с экс-главой Евросовета Дональдом Туском изменило судебное законодательство, и в 2024 году ЕК заявила о прекращении штрафной процедуры.

Еще одна задача Еврокомиссии — формирование бюджета ЕС и определение приоритетных расходов. Комиссия предлагает бюджет, а Европарламент и Совет ЕС вносят правки и принимают его. Долгосрочный бюджет ЕС формируется на семь лет, последний был согласован в 2020 году в размере €2 трлн и рассчитан на период 2021–2027 годы.

ЕК также выполняет дипломатическую функцию. Она от имени Евросоюза подписывает международные соглашения и представляет объединение в международных организациях.

Что такое нормы европейского права

Европейское право, за соблюдением норм которого следит Еврокомиссия, — это система на стыке международного и национального права, которая сложилась в ходе интеграционных процессов в Европе и регулирует эти процессы, обеспечивает работу институтов ЕС и описывает подход Брюсселя к правам человека.

Основным актом европейского права считается принятая в 1950 году Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Кроме того, к европейскому праву относится интеграционное право — комплекс актов в разных сферах (торговля, экология, таможня), которые распространяются на все страны Евросоюза и имеют приоритет над национальным правом отдельных государств. По предложению Комиссии ЕС принимаются:

директивы (должны быть внедрены в национальное законодательство стран ЕС);

(должны быть внедрены в национальное законодательство стран ЕС); регламенты (законы с прямым действием);

(законы с прямым действием); индивидуально определенные решения (касаются отдельных стран-членов и институтов);

(касаются отдельных стран-членов и институтов); международные договоры.

Как часто проходят заседания Еврокомиссии

Заседания Еврокомиссии, как правило, проходят каждую среду в брюссельской штаб-квартире. 12 раз в год, когда в Страсбурге проходят пленарные заседания Европарламента, еженедельные встречи Еврокомиссии переносятся на вторник.

Повестка заседаний ЕК определяется годовым планом работы. Например, план на 2024 год посвящен таким проблемам, как маркировка органической продукции, снижение бюрократической нагрузки на бизнес и оценка недобросовестных торговых практик в сельскохозяйственном секторе.

Глава Еврокомиссии вправе созывать внеочередные заседания при необходимости, например, если происходит какое-то резонансное событие или нужно срочно принять решение по конкретному вопросу.

Структура и глава Еврокомиссии

Новый состав Еврокомиссии формируется каждые пять лет — после выборов в Европарламент. Сначала Евросовет предлагает кандидата в председатели Европейской комиссии, а Европарламент голосует за его утверждение. Одобрить кандидатуру необходимо абсолютным большинством голосов (половина общего числа членов Европарламента плюс один депутат) — если этого не получается достичь, то Евросовету дается месяц на выбор нового претендента. Чтобы не затягивать этот процесс, чаще всего кандидат в председатели ЕК сразу выдвигается от европартии, которая принадлежит к крупнейшей фракции в парламенте.

С декабря 2019 года Еврокомиссию возглавляет немецкий политик Урсула фон дер Ляйен — член крупнейшей в Европарламенте правоцентристской Европейской народной партии. Отец фон дер Ляйен, Эрнст Альбрехт, тоже работал в Еврокомиссии c ее основания в 1958 году, в 1967-1970 годы возглавлял там департамент по конкуренции.

Затем проходят выборы членов Еврокомиссии: Совет ЕС и председатель утверждают оставшихся 26 еврокомиссаров (по одному от каждой страны Евросоюза, кроме той, которую представляет председатель). Их кандидатуры выдвигают сами государства.

По структуре и задачам Еврокомиссия напоминает правительство, где роль министров играют еврокомиссары. Каждый из них отвечает за свою сферу: есть комиссар по вопросам торговли, по защите климата, по межинституциональным отношениям и так далее. Обязанности между комиссарами распределяет председатель, а семеро еврокомиссаров становятся его заместителями. Один еврокомиссар совмещает свою работу с должностью верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности (сейчас это Жозеп Боррель).

Решения в Еврокомиссии принимаются коллективно, и у отдельно взятого комиссара, как правило, нет полномочий что-то решать самостоятельно. Они вместе разрабатывают законодательные инициативы и другие предложения в соответствии с общим курсом, который определяет председатель. Обычно для того, чтобы утвердить какое-то решение, необходим всеобщий консенсус, но иногда проводятся и голосования простым большинством.

Постоянные участники Еврокомиссии

В Еврокомиссии всегда представлены все 27 стран Евросоюза: по одному еврокомиссару от каждой страны.

Кроме комиссаров, в ЕК есть рядовые сотрудники: эксперты, административный персонал, переводчики из разных стран Евросоюза. Они работают по контракту, который может быть бессрочным.

Еврокомиссия и Россия

Представительство Евросоюза в Москве действует с февраля 1991 года. Им, как и остальными дипучреждениями ЕС, руководит Еврокомиссия.

В 2014 года отношения России и Еврокомиссии осложнились из-за событий на востоке Украины и присоединения к России Крыма. Были заморожены ряд программ и механизмов сотрудничества, против России были разработаны и введены ряд санкций. После начала в 2022 году боевых действий на Украине Еврокомиссия приостановила практически все оставшиеся программы в России, разработала несколько пакетов санкций против Москвы и начала выделять Украине финансовую помощь.

В частности, ЕС заморозил собственность нескольких попавших под санкции российских бизнесменов, а также порядка $280 млрд (€260 млрд) активов Центробанка России. Российский Минфин в 2022 году оценивал объем этих средств примерно в $300 млрд (€276,7 млрд). В мае 2023 года послы ЕС согласовали использование доходов от этих активов на военные нужды Украины. Россия считает незаконными любые действия как с активами Центробанка, так и с доходами от них.