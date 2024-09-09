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Еврокомиссия — что за орган, глава и постоянные участники, структура

Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Что такое Еврокомиссия

Европейская комиссия (Еврокомиссия, ЕК) — это главный орган исполнительной власти Евросоюза. Она разрабатывает законы и следит за тем, чтобы все страны ЕС соблюдали нормы европейского права. Штаб-квартира ЕК расположена в Брюсселе в здании «Берлемон», офисы и департаменты находятся в Брюсселе и Люксембурге, а еженедельные заседания проходят в Брюсселе и Страсбурге (Франция). Иностранные представительства ЕК действуют в 139 странах мира.

История Еврокомиссии

Предшественником Еврокомиссии был основанный в 1951 году Высший руководящий орган Европейского объединения угля и стали, куда вошли Германия, Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург.

В 1958 году, после того как эти страны подписали Римские соглашения о создании Европейского экономического сообщества и Европейского сообщества по атомной энергии (Евратома), у каждого из этих сообществ появился собственный руководящий орган — их назвали комиссиями. В 1967 году их объединили в Единую комиссию Европейского сообщества. Ее возглавил бельгиец Жан Рей (1967–1970). В числе первых председателей ЕК были итальянец Франко Мальфатти (1970–1972), голландец Сикко Мансхольт (1972–1973), француз Франсуа–Ксавье Ортоли (1973-1977) и другие.

Дольше всех в истории должность занимал французский политик Жак Делор (1985–1995) — в годы его руководства Еврокомиссией возник Европейский союз (1993), была сформирована Европейская экономическая зона и впервые была выдвинута идея о создании единой валюты для европейских стран. Евро появился уже при преемнике Делора — Жаке Сантере (1995–1999). При нем же страны ЕС подписали Амстердамский договор, сокративший число еврокомиссаров: если прежде крупные страны направляли в ЕК двоих политиков, то по новым правилам в ЕК должно было входить по одному комиссару от каждого государства.

Первая комиссия в составе 25 членов (по числу стран ЕС на тот момент) должна была начать работу 1 ноября 2004 года, но с ее формированием возникли сложности. Ее главой выбрали португальца Жозе Мануэла Баррозу, который настаивал на том, чтобы в состав ЕК вошло больше женщин и представителей небольших стран, но Европарламент отклонил несколько предложенных кандидатур. В частности, много возражений вызвала кандидатура итальянца Рокко Бутильоне из-за его скандальных высказываний. Хотя позже Бутильоне заявил, что сожалеет о сказанном, Баррозу пришлось «перекраивать» изначальный состав Еврокомиссии. Она приступила к работе 22 ноября 2004 года.

В 2009 году Баррозу переизбрали на пост председателя, он руководил ЕК до 2014 года, когда ему на смену пришел люксембургский политик Жан-Клод Юнкер.

Какие задачи у Еврокомиссии

Формально Еврокомиссия относится к исполнительной ветви власти, но ее работа тесно связана с законодательной сферой. ЕК разрабатывает проекты законов, которые затем рассматривают законодательные органы: Европарламент и Совет ЕС.

Кроме того, комиссия следит за исполнением законов, правил и норм, которые распространяются на весь Евросоюз. Если какая-то страна недобросовестно их соблюдает, то комиссия может запустить против неё штрафную процедуру. Так было, например, с Польшей из-за судебной реформы 2017 года, которая предполагала наделение министра юстиции полномочиями напрямую влиять на служебные повышения судей. В Брюсселе сочли, что эти нововведения нарушают принцип независимости судебной власти. Штрафные санкции включали заморозку выплат Варшаве на €137 млрд. Сформированное в 2023 году новое правительство Польши во главе с экс-главой Евросовета Дональдом Туском изменило судебное законодательство, и в 2024 году ЕК заявила о прекращении штрафной процедуры.

Еще одна задача Еврокомиссии — формирование бюджета ЕС и определение приоритетных расходов. Комиссия предлагает бюджет, а Европарламент и Совет ЕС вносят правки и принимают его. Долгосрочный бюджет ЕС формируется на семь лет, последний был согласован в 2020 году в размере €2 трлн и рассчитан на период 2021–2027 годы.

ЕК также выполняет дипломатическую функцию. Она от имени Евросоюза подписывает международные соглашения и представляет объединение в международных организациях.

Что такое нормы европейского права

Европейское право, за соблюдением норм которого следит Еврокомиссия, — это система на стыке международного и национального права, которая сложилась в ходе интеграционных процессов в Европе и регулирует эти процессы, обеспечивает работу институтов ЕС и описывает подход Брюсселя к правам человека.

Основным актом европейского права считается принятая в 1950 году Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Кроме того, к европейскому праву относится интеграционное право — комплекс актов в разных сферах (торговля, экология, таможня), которые распространяются на все страны Евросоюза и имеют приоритет над национальным правом отдельных государств. По предложению Комиссии ЕС принимаются:

  • директивы (должны быть внедрены в национальное законодательство стран ЕС);
  • регламенты (законы с прямым действием);
  • индивидуально определенные решения (касаются отдельных стран-членов и институтов);
  • международные договоры.

Как часто проходят заседания Еврокомиссии

Заседания Еврокомиссии, как правило, проходят каждую среду в брюссельской штаб-квартире. 12 раз в год, когда в Страсбурге проходят пленарные заседания Европарламента, еженедельные встречи Еврокомиссии переносятся на вторник.

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Фото:Johannes Simon / Getty Images

Повестка заседаний ЕК определяется годовым планом работы. Например, план на 2024 год посвящен таким проблемам, как маркировка органической продукции, снижение бюрократической нагрузки на бизнес и оценка недобросовестных торговых практик в сельскохозяйственном секторе.

Глава Еврокомиссии вправе созывать внеочередные заседания при необходимости, например, если происходит какое-то резонансное событие или нужно срочно принять решение по конкретному вопросу.

Структура и глава Еврокомиссии

Новый состав Еврокомиссии формируется каждые пять лет — после выборов в Европарламент. Сначала Евросовет предлагает кандидата в председатели Европейской комиссии, а Европарламент голосует за его утверждение. Одобрить кандидатуру необходимо абсолютным большинством голосов (половина общего числа членов Европарламента плюс один депутат) — если этого не получается достичь, то Евросовету дается месяц на выбор нового претендента. Чтобы не затягивать этот процесс, чаще всего кандидат в председатели ЕК сразу выдвигается от европартии, которая принадлежит к крупнейшей фракции в парламенте.

С декабря 2019 года Еврокомиссию возглавляет немецкий политик Урсула фон дер Ляйен — член крупнейшей в Европарламенте правоцентристской Европейской народной партии. Отец фон дер Ляйен, Эрнст Альбрехт, тоже работал в Еврокомиссии c ее основания в 1958 году, в 1967-1970 годы возглавлял там департамент по конкуренции.

Урсулу фон дер Ляйен переизбрали главой Еврокомиссии на второй срок
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Урсула фон дер Ляйн

Затем проходят выборы членов Еврокомиссии: Совет ЕС и председатель утверждают оставшихся 26 еврокомиссаров (по одному от каждой страны Евросоюза, кроме той, которую представляет председатель). Их кандидатуры выдвигают сами государства.

Почему затягивается формирование нового состава Еврокомиссии
Политика
Фото:Leon Neal / Getty Images

По структуре и задачам Еврокомиссия напоминает правительство, где роль министров играют еврокомиссары. Каждый из них отвечает за свою сферу: есть комиссар по вопросам торговли, по защите климата, по межинституциональным отношениям и так далее. Обязанности между комиссарами распределяет председатель, а семеро еврокомиссаров становятся его заместителями. Один еврокомиссар совмещает свою работу с должностью верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности (сейчас это Жозеп Боррель).

Решения в Еврокомиссии принимаются коллективно, и у отдельно взятого комиссара, как правило, нет полномочий что-то решать самостоятельно. Они вместе разрабатывают законодательные инициативы и другие предложения в соответствии с общим курсом, который определяет председатель. Обычно для того, чтобы утвердить какое-то решение, необходим всеобщий консенсус, но иногда проводятся и голосования простым большинством.

Постоянные участники Еврокомиссии

В Еврокомиссии всегда представлены все 27 стран Евросоюза: по одному еврокомиссару от каждой страны.

Кроме комиссаров, в ЕК есть рядовые сотрудники: эксперты, административный персонал, переводчики из разных стран Евросоюза. Они работают по контракту, который может быть бессрочным.

Еврокомиссия и Россия

Представительство Евросоюза в Москве действует с февраля 1991 года. Им, как и остальными дипучреждениями ЕС, руководит Еврокомиссия.

В 2014 года отношения России и Еврокомиссии осложнились из-за событий на востоке Украины и присоединения к России Крыма. Были заморожены ряд программ и механизмов сотрудничества, против России были разработаны и введены ряд санкций. После начала в 2022 году боевых действий на Украине Еврокомиссия приостановила практически все оставшиеся программы в России, разработала несколько пакетов санкций против Москвы и начала выделять Украине финансовую помощь.

В частности, ЕС заморозил собственность нескольких попавших под санкции российских бизнесменов, а также порядка $280 млрд (€260 млрд) активов Центробанка России. Российский Минфин в 2022 году оценивал объем этих средств примерно в $300 млрд (€276,7 млрд). В мае 2023 года послы ЕС согласовали использование доходов от этих активов на военные нужды Украины. Россия считает незаконными любые действия как с активами Центробанка, так и с доходами от них.

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Евгения Воропаева
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