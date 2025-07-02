Суд на Украине отказался отстранить от должности вице-премьера Чернышова

Алексей Чернышов (Фото: Michael Kappeler / DPA / ТАСС)

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) отказался отстранить подозреваемого в коррупции Алексея Чернышова с должности вице-премьера и министра национального единства, сообщил украинский телеканал Hromadske.

«Алексея Чернышова не отстранили от должности вице-премьера и министра национального единства. Такое решение принял ВАКС», — говорится в сообщении.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины 27 июня потребовали отстранить Чернышова от должности вице-премьера. Требование поступило в рамках дела о коррупционной сделке.

Кроме того, ведомства попросили суд возложить на него залог в размере 120 млн грн (226 млн руб.). Как пишет «Страна», Чернышов еще не внес назначенный ему залог и намерен оспорить его в апелляции. В НАБУ при этом говорят, что в случае неуплаты будут подавать ходатайство о помещении вице-премьера под стражу.

Ранее НАБУ и САП объявили о разоблачении коррупционной сделки в строительной сфере, которая могла нанести ущерб государству более чем на 1 млрд грн ($23,8 млн). Под подозрение тогда попали пять человек. Как писала «Украинская правда», в их числе были два фигуранта, связанные с Чернышовым, — бывший государственный секретарь Минрегиона Василий Володин и бывший советник министра Максим Горбатюк. Володина 18 июня арестовали на два месяца.

Чернышов находился за рубежом с плановой рабочей поездкой в страны ЕС. Он вернулся 22 июня. За несколько дней до этого НАБУ и САП направили секретариату кабмина приглашение чиновнику явиться для вручения подозрения 23 июня.

Собеседники издания «Украинская правда» в правоохранительных органах рассказали, что семья Чернышова выехала из страны: 19 июня — его сын, а 20 июня — жена.



Чернышов стал министром национального единства Украины в декабре 2024 года. С 2022 года он был председателем правления НАК «Нафтогаз Украины», а до этого возглавлял Министерство развития общин и территорий Украины, а также Киевскую областную государственную администрацию.