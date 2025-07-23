Может ли реформа Зеленского привести к прекращению помощи ЕС Киеву

Украинские антикоррупционные ведомства переподчинены Генпрокуратуре. Их создание и независимость были условиями сближения Украины с ЕС. Подробнее о том, почему Киев решился на такой шаг и к чему он приведет, — в материале РБК

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

23 июля на Украине вступил в силу закон, который переформатирует работу созданных по требованию Запада национальных антикоррупционных структур — Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Накануне, 22 июля, его в окончательном чтении приняла Верховная рада («за» — 263 депутата, «против» — 13, воздержались — 13, не голосовали — 35) и подписал президент Владимир Зеленский.

Закон, опубликованный в официальной газете украинского парламента «Голос Украины», вносит поправки в Уголовный процессуальный кодекс, которые ликвидируют автономию антикоррупционных структур, фактически ставя их в подчинение Генпрокуратуры. В результате генеральный прокурор:

получает доступ ко всем делам НАБУ и может передать их любому прокурору;

может давать детективам НАБУ письменные указания, а если они их не выполнят, передавать дела другим органам;

по требованию защиты может закрыть расследование;

сам решает споры о подследственности и подписывает подозрения (официальные обвинения) высокопоставленным чиновникам.

Кроме того, теперь НАБУ может требовать материалы уголовных дел у других органов только по согласованию с генпрокурором. «Таким образом генпрокурор, кандидатуру которого на соответствующую должность подает президент, получит единоличную власть над делами о коррупции», — поясняет украинское издание «Зеркало недели». В НАБУ, комментируя законопроект еще до его окончательно принятия, заявили, что в случае прохождения закона глава САП станет номинальной фигурой, а бюро потеряет независимость и превратится в подразделение Генпрокуратуры. «Антикоррупционная инфраструктура Украины, построенная с 2015 года, будет разрушена», — подчеркнули в ведомстве, призывая депутатов Рады воздержаться от голосования по законопроекту.

Поправки, касающиеся деятельности НАБУ и САП, были внесены в законопроект, изначально посвященный поиску пропавших без вести лиц в условиях военного времени и уже принятый в первом чтении, буквально в последний момент. Это было сделано по инициативе депутатов президентской фракции «Слуга народа».

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) — орган исполнительной власти с особым статусом, который расследует коррупционные и другие преступления. Подследственные НАБУ лица — высокопоставленные чиновники, от президента Украины, премьер-министра и депутатов Рады до генпрокурора, судей и депутатов областных советов. Закон об учреждении НАБУ был принят в 2014 году. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) — независимое подразделение Генеральной прокуратуры Украины. Ее задача — надзор за соблюдением закона при оперативно-розыскных мероприятиях, которые проводит НАБУ. Функционал САП описан в законе о прокуратуре. Создание обоих органов было одним из условий для смягчения визового режима Евросоюза для Украины.

Почему Зеленский ограничил полномочия НАБУ и САП

21 июля сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Генпрокуратуры провели массовые обыски у детективов НАБУ. По данным «Украинской правды», всего их было около 80, они прошли в разных областях страны и без соответствующих постановлений суда. Более чем десятку детективов бюро инкриминируют госизмену, незаконную торговлю с Россией, коррупцию в интересах олигархов; одного из них подозревают в том, что через окружение экс-президента Виктора Януковича он передавал России секретные данные.

Зеленский после принятия закона опубликовал видеообращение, в котором заявил: «Антикоррупционная инфраструктура будет работать. Только без российского влияния — от этого надо все очистить». «И важно, что генеральный прокурор настроен на то, чтобы в Украине реально обеспечивалась неотвратимость наказания для тех, кто идет против закона», — уточнил он.

В день финального обсуждения законопроекта в Раде в ряде украинских городов прошли протестные акции — они не были масштабными, однако стали первыми заметными с 2022 года. В Киеве к протестующим присоединился мэр украинской столицы Виталий Кличко. В своем Telegram-канале он написал, что принятый закон «точно не приближает Украину к Европейскому союзу». «Похоже, авторы и исполнители таких «новшеств» уверовали в безнаказанность своего произвола, — считает Кличко. — И все быстрее тянут Украину в авторитаризм. Прикрываясь войной, уничтожая антикоррупционные органы, местное самоуправление, закрывая рот активистам и журналистам». В НАБУ поблагодарили протестующих граждан за поддержку.

На следующий день Зеленский встретился с руководителями всех антикоррупционных и правоохранительных органов — в том числе с главами НАБУ и САП Семеном Кривоносом и Александром Клименко соответственно. На встрече был и генпрокурор Руслан Кравченко. По ее итогам НАБУ и САП выступили со сдержанным заявлением: они повторили тезис о том, что принятый закон «существенно ограничивает» их независимость и что теперь они лишены гарантий, ранее позволявших им эффективно реализовывать свои задачи и функции в противодействии коррупции на высшем уровне. «Верховенство права и соблюдение закона остаются неизменными ценностями для НАБУ и САП. Ожидаем того же подхода и от других органов правопорядка», — заявили ведомства и призвали партнеров Украины и дальше поддерживать Киев в борьбе с Москвой.

Украинское издание «Страна» приводит несколько версий того, почему произошло изменение порядка работы НАБУ и САП. Первая и главная — такова реакция Зеленского на то, что НАБУ начала расследования в отношении близкого к нему бывшего вице-премьера Алексея Чернышова (занимал пост с декабря 2024-го по июль 2025-го, подозревается в коррупционной сделке в строительной сфере) и совладельца студии «Квартал 95» бизнесмена Тимура Миндича, которого украинские СМИ называют «кошельком президента». Издание также приводит версию украинского журналиста Юрия Николова, специализирующегося на теме коррупции, — по его мнению, ограничение полномочий НАБУ и САП связано с тем, что бюро расследовало хищения при производстве дронов, «а там по секретным контрактам десятки миллиардов гривен отдали фирмам партнеров» Зеленского, главы офиса президента Андрея Ермака и главы фракции «Слуга народа» в Раде Давида Арахамии.

Как на это отреагировали партнеры Киева

Западные союзники Киева на ситуацию вокруг НАБУ и САП отреагировали с обеспокоенностью. Послы стран G7 21 июля заявили, что хотели бы обсудить вопрос с руководством Украины. «Сегодня мы встречались с представителями НАБУ, у нас есть серьезная обеспокоенность, и мы намерены обсудить эти события с руководством страны. Мы все привержены поддержке прозрачности, независимости институтов и надлежащего управления, и мы ценим наше партнерство в Украине в совместной борьбе с коррупцией», — говорится в заявлении послов «семерки».

Серьезную озабоченность украинским законом выразила еврокомиссар по расширению ЕС и восстановлению Украины Марта Кос. «Демонтаж механизмов, защищающих независимость НАБУ и САП, — это серьезный шаг назад. Независимые органы, такие, как НАБУ и САП, имеют ключевое значение на пути в ЕС. Верховенство права является стержнем переговоров о приеме в ЕС», — написала она в соцсети X 22 июля. На следующий день Кос сообщила, что обсудила ситуацию с новым премьер-министром Украины Юлией Свириденко, и заверила, что Брюссель продолжит работать с Киевом над реформами по части верховенства закона и на пути его членства в ЕС. (В интервью Bloomberg Свириденко заявила, что проблема коррупции на Украине стоит не так уж остро. «Если быть откровенной, внутри украинского общества и отдельных социальных групп эта проблема преувеличивается и излишне раздувается», — сказала она, отметив, что внешние наблюдатели «оценивают Украину по другим критериям».)

В Брюсселе отметили, что НАБУ и САП играют ключевую роль в программе реформ Украины и должны действовать независимо; работа этих ведомств напрямую увязана с европейской перспективой страны. «ЕС предоставляет Украине значительную финансовую помощь при условии достижения прогресса в области прозрачности, судебной реформы и демократического управления. Вступление Украины в ЕС потребует от Украины значительных мощностей по борьбе с коррупцией и обеспечению институциональной устойчивости», — заявил 22 июля представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье, уточнив, что пока Брюссель не планирует поднимать вопрос о прекращении финансовой поддержки Киева.

23 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала объяснений от Зеленского в связи с ограничением независимости двух главных антикоррупционных ведомств Украины.

По оценке «Страны», Зеленский рассчитывает на то, что жесткой реакции вроде прекращения поставок оружия или финансовой помощи со стороны ЕС не последует. «Украинские власти, вероятно, будут объяснять европейцам, что принятые против НАБУ и САП меры «временные» — на период военного положения, необходимые для «консолидации власти в тяжелый период отражения агрессии», — прогнозирует издание, допуская при этом, что Брюссель в итоге может принять довольно чувствительные меры — от санкций в отношении руководства Украины и отмены безвизового режима вплоть до отмены финансовой и военной помощи.