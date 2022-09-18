ZN.ua узнало об обыске у Коломойского по делу «Укрнафты»
У бывшего владельца Приватбанка и бывшего губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыск, сообщает издание ZN.ua со ссылкой на свидетелей.
Обыск связан с уголовным делом о завладении имуществом и средствами нефте- и газодобывающей компании «Укрнафта» более чем на 13 млрд грн (более $350 млн по текущему курсу). По словам собеседников издания, к Коломойскому пришли в пять утра по месту жительства на горнолыжном курорте Буковель. Источники в НАБУ проведение обыска ZN.ua подтвердили. У предпринимателя изъяли документы и гаджет.
По данным издания, бизнесмен не проходит по делу обвиняемым, о подозрении его также не уведомляли. Однако, как пишет ZN.ua, сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и НАБУ сообщили о подозрении в отношении нескольких топ-менеджеров «Укрнафты», совладельцем которой является Коломойский, по делу о махинациях. Под подозрением находятся бывший председатель правления «Укрнафты», бывший заместитель руководителя управления по продаже нефти, газа и продуктов нефте- и газопереработки, бывшая руководительница отдела контроля за учетом и поставками нефти и нефтепродуктов, а также бывшие директора пяти коммерческих предприятий (одного из них задержали).
Дело было возбуждено по статье о «завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах».
Подозрения возникли еще в 2019 году, но возглавлявший тогда САП Назар Холодницкий не стал давать ход делу, сообщает ZN.ua.
Коломойский вместе с Геннадием Боголюбовым и Игорем Палицей владеет 40% «Укрнафты», 50% плюс одна акция принадлежат государственному «Нафтогазу».
В начале сентября САП уведомила о подозрении восьми лиц по делу «Укрнафты», сообщает «Суспільне» со ссылкой на прокуратуру. В ходе расследования выяснилось, что подозреваемые из пяти частных компаний по предварительному сговору с топ-менеджерами «Укрнафты», в том числе и.о. председателя правления и руководителями двух структурных подразделений компании, в марте—августе 2015 года «незаконно поставили в пользу коммерческих предприятий нефть общей стоимостью более 10 млрд грн» без оплаты в полном объеме.
Сырье было поставлено и переработано на Кременчугском НПЗ, а затем реализовано на АЗС по всей стране, рассказали в НАБУ. Кроме того, было установлено, что сотрудники «Укрнафты» в июле 2015 года заключили с коммерческим предприятием 52 договора на поставку нефтепродуктов на сумму свыше 2,5 млрд грн «Укрнафте», выплатив при этом аванс в полном объеме.
Впоследствии «Укрнафтой» были заключены дополнительные соглашения по отсрочке сроков поставок нефтепродуктов до конца 2018 года, в итоге коммерческое предприятие их так и не поставило, а выплаченным авансом должностные лица коммерческого предприятия завладели и перечислили средства на счета офшорных компаний.
Дело возбуждено по ч. 5 ст. 191 УК Украины, по этой части статьи виновным грозит до 12 лет лишения свободы. В НАБУ уточнили, что общая сумма имущества и средств, которыми завладели подозреваемые, превышает 13,3 млрд грн.
Летом 2021 года источник «Коммерсанта» в центральном аппарате МВД, телеграм-канал Baza и Life сообщали, что в Татарстане возбуждено дело против украинского олигарха об организации преступного сообщества. По нему также проходили украинские бизнесмены Геннадий Боголюбов, Александр Ярославский и Павел Овчаренко. Их обвиняли в экономическом преступлении, однако для статьи о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) истек десятилетний срок давности. Потому следствие квалифицировало преступление по ч. 1 и 2 ст. 210 УК (создание преступного сообщества и участие в нем).
В начале 1990-х российская «Татнефть» участвовала в создании «Укртатнафты» на базе Кременчугского НПЗ. «Татнефть» и правительство Татарстана получили в компании 55,7%, остальное принадлежало «Нафтогазу» и группе «Приват» Коломойского. По версии «Татнефти», в октябре 2007 года произошел вооруженный захват «Укртатнафты». После этого «Татнефть» лишилась доли в компании, ее акции перешли к группе Коломойского.