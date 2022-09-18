ZN.ua узнало об обыске у Коломойского по делу «Укрнафты»

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 сентября
EUR ЦБ: 59,87 (+0,25) Инвестиции, 16 сен, 16:03
Курс доллара на 17 сентября
USD ЦБ: 60,03 (+0,37) Инвестиции, 16 сен, 16:03
Боррель оставил за Украиной право определять условия мира Политика, 18:51
Почему штраф за отсутствие ОСАГО должен быть равен цене полиса Партнерский проект, 18:47
«Краснодар» продлил безвыигрышную серию «Химок» до шести матчей Спорт, 18:37
Оппозиция разбила в Кишиневе «Городок перемен» для «протестов нон-стоп» Политика, 18:37
«Факел» в меньшинстве сыграл вничью с «Сочи» Спорт, 18:33
Киргизия и Таджикистан сообщили более чем о 80 погибших в боях на границе Политика, 18:14
Гендиректор ЦСКА сообщил о завершении перехода клуба к новым акционерам Спорт, 18:08
Как сэкономить на деловых поездках, когда все постоянно меняется РБК и Smartway, 17:59
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Приграничный конфликт Киргизии и Таджикистана. Главное Политика, 17:59
Футболист «Арсенала» стал самым молодым игроком в истории АПЛ Спорт, 17:52
Глава Минобороны Германии отказалась поставлять Киеву танки «в одиночку» Политика, 17:44
ZN.ua узнало об обыске у Коломойского по делу «Укрнафты» Политика, 17:31
Клубный дом в Сочи: от патио до пентхауса с двухуровневой террасой РБК и Reef Residence, 17:10
Жена Грайнер заявила об эмоциональном кризисе у осужденной баскетболистки Спорт, 17:05
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

ZN.ua узнало об обыске у Коломойского по делу «Укрнафты»

Обыск провели сотрудники Национального антикоррупционного бюро, он связан с делом о завладении имуществом и средствами компании «Укрнафта» более чем на 13 млрд грн. Статус бизнесмена по этому делу пока неясен
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский (Фото: Ефрем Лукацкий / AP)

У бывшего владельца Приватбанка и бывшего губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыск, сообщает издание ZN.ua со ссылкой на свидетелей.

Обыск связан с уголовным делом о завладении имуществом и средствами нефте- и газодобывающей компании «Укрнафта» более чем на 13 млрд грн (более $350 млн по текущему курсу). По словам собеседников издания, к Коломойскому пришли в пять утра по месту жительства на горнолыжном курорте Буковель. Источники в НАБУ проведение обыска ZN.ua подтвердили. У предпринимателя изъяли документы и гаджет.

По данным издания, бизнесмен не проходит по делу обвиняемым, о подозрении его также не уведомляли. Однако, как пишет ZN.ua, сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и НАБУ сообщили о подозрении в отношении нескольких топ-менеджеров «Укрнафты», совладельцем которой является Коломойский, по делу о махинациях. Под подозрением находятся бывший председатель правления «Укрнафты», бывший заместитель руководителя управления по продаже нефти, газа и продуктов нефте- и газопереработки, бывшая руководительница отдела контроля за учетом и поставками нефти и нефтепродуктов, а также бывшие директора пяти коммерческих предприятий (одного из них задержали).

Дело было возбуждено по статье о «завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах».

Подозрения возникли еще в 2019 году, но возглавлявший тогда САП Назар Холодницкий не стал давать ход делу, сообщает ZN.ua.

Коломойский вместе с Геннадием Боголюбовым и Игорем Палицей владеет 40% «Укрнафты», 50% плюс одна акция принадлежат государственному «Нафтогазу».

В начале сентября САП уведомила о подозрении восьми лиц по делу «Укрнафты», сообщает «Суспільне» со ссылкой на прокуратуру. В ходе расследования выяснилось, что подозреваемые из пяти частных компаний по предварительному сговору с топ-менеджерами «Укрнафты», в том числе и.о. председателя правления и руководителями двух структурных подразделений компании, в марте—августе 2015 года «незаконно поставили в пользу коммерческих предприятий нефть общей стоимостью более 10 млрд грн» без оплаты в полном объеме.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Турция или ОАЭ: что выбрать для инвестиции в жилую недвижимость
Инструкции
Pro
Фото: Seth Wenig / AP Стартапер в 46 лет: как айтишник сделал $1 млрд на кредитах для студентов
Статьи
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images На китайских маркетплейсах можно торговать дистанционно. Что нужно знать
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Компании снижают бюджеты на обучение сотрудников. Чем его можно заменить
Инструкции
Pro
Фото: Jed Jacobsohn / Getty Images Четыре реакции на страх, которые только усилят его
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Если должник пенсионер. Можно ли взыскать с него долг
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock На рынке жилья КНР — пузырь. Может ли он спровоцировать мировой кризис
Статьи
Pro
Фото: Stephanie Keith / Getty Images Злые и жадные: что с людьми делает недосып
Исследования

Сырье было поставлено и переработано на Кременчугском НПЗ, а затем реализовано на АЗС по всей стране, рассказали в НАБУ. Кроме того, было установлено, что сотрудники «Укрнафты» в июле 2015 года заключили с коммерческим предприятием 52 договора на поставку нефтепродуктов на сумму свыше 2,5 млрд грн «Укрнафте», выплатив при этом аванс в полном объеме.

Впоследствии «Укрнафтой» были заключены дополнительные соглашения по отсрочке сроков поставок нефтепродуктов до конца 2018 года, в итоге коммерческое предприятие их так и не поставило, а выплаченным авансом должностные лица коммерческого предприятия завладели и перечислили средства на счета офшорных компаний.

УП узнала о намерении Зеленского отозвать гражданство у Коломойского
Политика
Игорь Коломойский

Дело возбуждено по ч. 5 ст. 191 УК Украины, по этой части статьи виновным грозит до 12 лет лишения свободы. В НАБУ уточнили, что общая сумма имущества и средств, которыми завладели подозреваемые, превышает 13,3 млрд грн.

Летом 2021 года источник «Коммерсанта» в центральном аппарате МВД, телеграм-канал Baza и Life сообщали, что в Татарстане возбуждено дело против украинского олигарха об организации преступного сообщества. По нему также проходили украинские бизнесмены Геннадий Боголюбов, Александр Ярославский и Павел Овчаренко. Их обвиняли в экономическом преступлении, однако для статьи о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) истек десятилетний срок давности. Потому следствие квалифицировало преступление по ч. 1 и 2 ст. 210 УК (создание преступного сообщества и участие в нем).

В 2014 году Коломойского заочно арестовал Басманный суд Москвы по ходатайству СК. Следствие называло его главным спонсором вооруженных формирований, атакующих позиции ополченцев в ЛНР и ДНР. Интерпол отказал России в розыске Коломойского, признав его уголовное преследование политически мотивированным.

В начале 1990-х российская «Татнефть» участвовала в создании «Укртатнафты» на базе Кременчугского НПЗ. «Татнефть» и правительство Татарстана получили в компании 55,7%, остальное принадлежало «Нафтогазу» и группе «Приват» Коломойского. По версии «Татнефти», в октябре 2007 года произошел вооруженный захват «Укртатнафты». После этого «Татнефть» лишилась доли в компании, ее акции перешли к группе Коломойского.

«Татнефть» с 2008 года пытается взыскать с Украины $2,4 млрд убытка. В 2014 году Международный коммерческий арбитражный суд в Париже обязал Украину выплатить «Татнефти» $144 млн компенсации за потерю доли в «Укртатнафте». После этого «Татнефть» подала три ходатайства об исполнении решения арбитража: в США, в Высокий суд Лондона и в Арбитражный суд Москвы. Лондонский суд удовлетворил ходатайство.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Игорь Коломойский обыск уголовное дело Укрнафта
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Минюст Украины внесет Коломойского и Порошенко в реестр олигархов
Политика
Козак заявил о финансировании ДНР на деньги Коломойского и Порошенко
Политика
В Киеве словом «посмотрим» ответили на вопрос о выдаче Коломойского
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter