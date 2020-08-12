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Украина объявила в розыск обвиненных в попытке захвата власти судей

Судьи собирались захватить государственную власть, взяв под контроль высшие судебные инстанции Украины, считают следователи

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск судей Окружного административного суда Киева (ОАСК), которых обвиняют в попытке захвата государственной власти. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице НАБУ в Facebook.

«Речь идет о главе Окружного административного суда Киева, заместителе главы ОАСК, трех судьях этого же суда и двух экс-членах ВККС. Прибегнуть к таким действиям следствие вынуждено из-за систематической неявки этих подозреваемых в НАБУ для допросов (нарушение обязанностей, предусмотренных ст. 42 УПК Украины) и отсутствия данных об их местонахождения», — говорится в сообщении.

Всего в розыск объявлены семь человек, их данные приведены на сайте ведомства.

О подозрении в отношении этих лиц НАБУ сообщило 17 июля.

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По версии следователей, в преступную группу входили 12 человек, ее возглавлял глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк. Целью группировки был «захват государственной власти путем взятия под контроль Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высший совет правосудия (ВСП) и создания искусственных препятствий в их работе».

По версии следствия, члены организации принимали «заказные» решения в интересах политических элит и бизнес-кругов. В частности, Вовк использовал схему по подаче искусственных, надуманных административных исков от подставных организаций или физических лиц в свой же суд с последующим «сверхбыстрым» их рассмотрением и с заранее определенным результатом, уточняет издание Liga.net.

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Окружной административный суд Киева является одной из ключевых судебных инстанций Украины. Он уполномочен рассматривать дела, в которых одной из действующих сторон является орган государственной власти, местного самоуправления, а также государственный служащий, в том числе высшие чиновники.

Этот суд принимал решения по делам против высших государственных чиновников Украины, а также решение об отмене национализации принадлежавшего олигарху Игорю Коломойскому Приватбанка.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: НАБУ, Украина, суд, госпереворот
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