Украина объявила в розыск обвиненных в попытке захвата власти судей

Судьи собирались захватить государственную власть, взяв под контроль высшие судебные инстанции Украины, считают следователи

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск судей Окружного административного суда Киева (ОАСК), которых обвиняют в попытке захвата государственной власти. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице НАБУ в Facebook.

«Речь идет о главе Окружного административного суда Киева, заместителе главы ОАСК, трех судьях этого же суда и двух экс-членах ВККС. Прибегнуть к таким действиям следствие вынуждено из-за систематической неявки этих подозреваемых в НАБУ для допросов (нарушение обязанностей, предусмотренных ст. 42 УПК Украины) и отсутствия данных об их местонахождения», — говорится в сообщении.

Всего в розыск объявлены семь человек, их данные приведены на сайте ведомства.

О подозрении в отношении этих лиц НАБУ сообщило 17 июля.