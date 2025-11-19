 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело Тимура Миндича⁠,
0

В «деле Миндича» появились имена Зеленского и Умерова

Из-за коррупционного скандала Верховная рада уволила двух министров
Сюжет
Дело Тимура Миндича
На Украине продолжается скандал в связи с коррупцией в «Энергоатоме». Его главный фигурант — соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич. Президент уже ввел против него санкции и поддержал расследование. Подробнее — в статье РБК
Владимир Зеленский и Рустем&nbsp;Умеров
Владимир Зеленский и Рустем Умеров (Фото: V_Zelenskiy_official / Telegram)

19 ноября Верховная рада освободила от должностей министра юстиции Германа Галущенко (с 2021 по 2025 год был министром энергетики) и министра энергетики Светлану Гринчук. За отставку проголосовали 323 и 315 депутатов соответственно; проголосовавших против и воздержавшихся не было.

Отставки Галущенко и Гринчук связаны с делом о коррупции в энергетической сфере, которое сейчас расследуют Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Заявления об уходе министры подали сами, при этом свою вину в каких-либо должностных злоупотреблениях они не признают. «В рамках моей профессиональной деятельности нарушений закона не было. Такие факты не могут существовать в принципе», — написала Гринчук в соцсетях.

Представление об освобождении Галущенко и Гринчук от должностей в Раду внесла премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Об этом она написала 12 ноября в своем телеграм-канале — через два часа после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил: министры юстиции и энергетики на своих должностях оставаться не могут.

Как развивается «дело Миндича»

Дело, из-за которого министров отправили в отставку, оказалось в публичном поле 10 ноября. Его главный фигурант — соратник Зеленского, совладелец студии «Квартал-95» Тимур Миндич. По версии НАБУ и САП, он возглавлял преступную группировку, которая выстроила масштабную коррупционную схему на государственном предприятии «Энергоатом» — операторе трех украинских АЭС. К хищению средств, по версии следствия, также были причастны советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по физической защите и безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов и другие должностные лица.

Согласно обнародованным материалам, участники группы получали от контрагентов госпредприятия откаты в размере 10–15% от стоимости заключаемых с ними контрактов. Эти средства легализовывал офис в центре Киева, через который шел весь поток наличности, который вел черную бухгалтерию и отмывал деньги через сеть компаний-нерезидентов. «В общей сложности через так называемую прачечную прошло около $100 млн», — сообщили 10 ноября НАБУ и САП. Наряду с этим спецпрокуратура обвинила Миндича в том, что он «осуществлял влияние» на Рустема Умерова, министра обороны Украины в 2023–2025 годах, который сейчас возглавляет Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) и курирует переговоры с Россией в Стамбуле.

Рада уволила министров юстиции и энергетики Украины из-за дела Миндича
Политика
Герман&nbsp;Галущенко

Миндич успел покинуть Украину. Как сообщила Госпогранслужба страны, сделал он это законно: «Все документы, которые дают право на пересечение границы во время действия военного положения, были в наличии». Миндичу не был запрещен выезд из республики.

НАБУ и САП утверждают, что вели расследование 15 месяцев и за это время собрали более 1 тыс. аудиодоказательств. Прослушку установили в том числе в квартире Миндича. Операция получила название «Мидас» (по имени фригийского царя, который превращал все, к чему прикасался, в золото; вероятно, это намек на сделанную в золотых тонах туалетную комнату с золотым унитазом в квартире Миндича).

11 ноября НАБУ сообщило о задержании пяти фигурантов дела, еще семи были предъявлены обвинения (подозрения). 19 ноября был опубликован текст подозрения, которое НАБУ представило Тимуру Миндичу. Их выложили депутат Алексей Гончаренко и журналист Владимир Бойко. Подозрение предъявлено по пяти пунктам: о создании преступной организации, незаконном влиянии на высокопоставленных чиновников, контроле за финансовыми потоками в энергетике, отмывании средств, вербовке участников преступной организации.

FT рассказала о влиянии скандала с золотым унитазом на Зеленского
Политика
Фото:yzheleznyak / Telegram

В этом подозрении упоминаются Владимир Зеленский и Рустем Умеров — там, в частности, сказано, что Миндич, пользуясь в том числе «наличием дружеских отношений с президентом Украины», «решил незаконно обогатиться путем организации совершения преступлений в различных сферах экономики» страны. В тексте также сказано, что Миндич мог получать «как лично, так и подчиненными ему предприятиями значительные суммы денежных средств при содействии» в то время министра обороны (2023–2025) Умерова. Президент и глава СНБО сейчас находятся с рабочим визитом в Турции.

Умеров прокомментировал дело, как только в этом контексте впервые было упомянуто его имя. «Любая попытка связать мою работу в Минобороны с чьим-то «влиянием» безосновательна. Как министр регулярно встречался с производителями и поставщиками техники и оружия, лоббистами и т.д. В частности, состоялась встреча с Тимуром Миндичем, на которой поднимался вопрос о контрактах на бронежилеты. В итоге контракт был расторгнут из-за несоблюдения качества продукции, и товар не был поставлен», — написал глава СНБО 11 ноября в соцсетях.

С 10 ноября бюро стало публиковать «пленки Миндича». В частности, одна из опубликованных записей свидетельствовала о том, что члены группировки передавали деньги бывшему вице-премьеру Украины, которого между собой называли Че Геварой; речь идет о передаче $1,2 млн и почти €100 тыс. НАБУ не раскрывает имя чиновника, но, судя по фото и сообщениям украинских СМИ, это Алексей Чернышов, который ранее был вице-премьером и министром национального единства и которому инкриминируют коррупцию в строительной сфере. 18 ноября суд арестовал его на 60 суток, до 16 января, с возможностью внести залог в размере 51,6 млн грн ($1,2 млн).

В целом опубликованные НАБУ записи отражают телефонные разговоры между людьми, которые обозначены как Карлсон, Министр энергетики, Профессор, Рокет и Тенор. Они, в частности, обсуждают, как давить на партнеров «Энергоатома» и получать откаты. Кто скрывается за этими прозвищами, бюро не сообщило, но, по данным украинских СМИ, голоса Карлсона и Профессора принадлежат Миндичу и Галущенко соответственно.

Что предпринимает офис президента и что говорят партнеры Киева

10 ноября оппозиционная партия «Европейская солидарность» Петра Порошенко, президента Украины в 2014–2019 годах, потребовала от правительства уйти в отставку. К 18 ноября к «Солидарности» присоединились партии «Батькивщина» экс-премьера (2007–2010) Юлии Тимошенко и «Голос» фронтмена группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука. Они настаивают на том, чтобы сформировать так называемое правительство национального единства.

Кабмин, в свою очередь, объявил о «перезапуске» «Энергоатома», досрочно прекратив работу его наблюдательного совета. Как сообщила 11 ноября премьер Свириденко, новый совет должен «перезапустить руководство, провести полный аудит компании и оказать всемерное содействие правоохранительным органам по расследованию фактов возможной коррупции».

Через несколько дней Зеленский уточнил, что речь идет о перезапуске не только «Энергоатома», но и всей энергетической системы Украины; реформы должны затронуть «Укргидроэнерго», госкомпанию «Оператор газотранспортной системы Украины», «Нафтогаз». «Также поручил правительственным чиновникам быть в постоянной и содержательной коммуникации с правоохранительными и антикоррупционными органами. На любую выявленную схему в компаниях должен быть и будет оперативный и справедливый ответ. Полная прозрачность и чистота процессов в энергетике — абсолютный приоритет», — заявил украинский президент 15 ноября. Через три дня НАБУ провело обыски у руководства «Нафтогаза» — в частности, у директора предприятия по безопасности Виталия Бровко.

Действия антикоррупционных органов Зеленский поддержал. Вскоре после того, как НАБУ и САП сообщили о выводах следствия по делу «Энергоатома», Зеленский записал видеообращение, в котором подчеркнул, что «неотвратимость наказания необходима», что «приговоры должны быть», а «чиновники должны работать вместе с НАБУ, вместе с правоохранительными органами». Позже, требуя отставки Галущенко и Гринчук, он также пообещал ввести санкции против двух фигурантов дела. 13 ноября Зеленский подписал указ о санкциях против Миндича и связанного с ним бизнесмена Александра Цукермана — они введены на три года и включают блокировку активов, прекращение торговых операций и запрет на транзит по территории Украины.

Европейские партнеры Украины публично «дело Миндича» не комментировали — разве что канцлер ФРГ Фридрих Мерц после разговора с Зеленским 13 ноября заявил: европейцы ожидают, что «Украина продолжит реализацию антикоррупционных мер и реформ». Однако издание Politico 14 ноября, ссылаясь на европейских чиновников и дипломатов, сообщило, что ЕС хотел бы получить от Киева гарантии того, что поступающая ему финансовая помощь расходуется прозрачно и ответственно. Один из собеседников издания назвал вскрывшуюся коррупцию возмутительной и сказал, что из-за этого Еврокомиссии «придется пересмотреть свои траты» на энергетический сектор Украины.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что после этого коррупционного скандала Киев на помощь Будапешта может больше не рассчитывать. «Это хаос, в который брюссельская элита хочет влить деньги европейских налогоплательщиков, где все, что не расстреляно на передовой, оседает в карманах военной мафии. Безумие. Спасибо, но мы не хотим в этом участвовать. Мы не будем отправлять деньги венгерского народа на Украину. Дома им можно найти гораздо лучшее применение», — написал он 13 ноября в соцсети X.

4 ноября 2025 года Еврокомиссия (ЕК) опубликовала серию докладов о странах, которые стремятся в Евросоюз, — в них она оценивает, насколько они готовы к вступлению. В документе по Украине в части, посвященной борьбе с коррупцией, говорится, что прогресс в этой сфере носит весьма ограниченный характер.

ЕК напомнила, что в июле 2025 года с подачи Зеленского Рада приняла закон, который ограничивал независимость НАБУ и САП, ставя их в подчинение генеральному прокурору, которого назначает президент. Тогда представители Евросоюза потребовали от Киева объяснений и заявили, что Киеву предоставляют «значительную финансовую помощь при условии достижения прогресса в области прозрачности, судебной реформы и демократического управления». В итоге через два дня Рада приняла внесенный президентом закон, который восстановил независимость НАБУ и САП.

«Эти события ставят под сомнение приверженность Украины своей антикоррупционной программе. Украине следует совершенствовать свою антикоррупционную систему и не допускать отступления от своих заметных достижений в реформах», — подчеркивается в ноябрьском докладе ЕК.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Парасоциальный» стало словом 2025 года. Что оно значит

Axios: США работают над новым мирным планом по Украине вместе с Россией

Economist узнал о возможном переводе в Москву денег из дела Миндича

Трамп отправит на переговоры с Россией и Украиной министра армии США

Волгоград на день стал Сталинградом в честь годовщины контрнаступления

Рестораторы пожаловались Володину на неравную конкуренцию с готовой едой в сетях
Авторы
Теги
Персоны
Екатерина Постникова Екатерина Постникова
коррупция Украина Киев Владимир Зеленский
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Тимур Миндич фото
Тимур Миндич
бизнесмен
19 сентября 1979 года
Материалы по теме
НАБУ заявило о коррупционной схеме группы Миндича в оборонной сфере
Политика
Нардеп назвал никнейм Ермака на «пленках Миндича»
Политика
«УП» узнала о планах Миндича и Цукермана не возвращаться на Украину
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (-0,49) Инвестиции, 10:03 Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 81,05 (-0,08) Инвестиции, 10:03
Россиянам напомнили размер индексации страховых пенсий с января Экономика, 18:26
Эрдоган заявил, что Турция «не чувствует зависти» к чужим территориям Политика, 18:23
Бизнесмену Бойко-Великому дали 15,5 лет по делу о преступном сообществе Бизнес, 18:22
Secure by Design: как меняется подход к созданию защищенного ПО Тренды, 18:22
Власти Германии урезали социальные пособия беженцам с Украины Политика, 18:21
Совет директоров «ЕвроТранса» рекомендовал дивиденды с доходностью 7% Инвестиции, 18:17
Тренды HoReCa: как прошла новая встреча бизнес-клуба «Дело в тебе» Отрасли, 18:15
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
НАБУ приостановило обнародование материалов по делу Миндича Политика, 18:14
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
CNN узнал, кто руководит переговорами США и России по миру на Украине Политика, 18:08
В центре Москвы загорелась квартира в многоэтажке Общество, 18:04
ЦБ опустил курс доллара на 20 ноября ниже ₽81 Инвестиции, 18:02
Кудашов фразой «очень скверно и неприятно» описал увольнение из «Динамо» Спорт, 18:02
Великобритания решила построить сеть заводов по производству боеприпасов Политика, 18:00