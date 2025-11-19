В «деле Миндича» появились имена Зеленского и Умерова

На Украине продолжается скандал в связи с коррупцией в «Энергоатоме». Его главный фигурант — соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич. Президент уже ввел против него санкции и поддержал расследование. Подробнее — в статье РБК

Владимир Зеленский и Рустем Умеров (Фото: V_Zelenskiy_official / Telegram)

19 ноября Верховная рада освободила от должностей министра юстиции Германа Галущенко (с 2021 по 2025 год был министром энергетики) и министра энергетики Светлану Гринчук. За отставку проголосовали 323 и 315 депутатов соответственно; проголосовавших против и воздержавшихся не было.

Отставки Галущенко и Гринчук связаны с делом о коррупции в энергетической сфере, которое сейчас расследуют Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Заявления об уходе министры подали сами, при этом свою вину в каких-либо должностных злоупотреблениях они не признают. «В рамках моей профессиональной деятельности нарушений закона не было. Такие факты не могут существовать в принципе», — написала Гринчук в соцсетях.

Представление об освобождении Галущенко и Гринчук от должностей в Раду внесла премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Об этом она написала 12 ноября в своем телеграм-канале — через два часа после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил: министры юстиции и энергетики на своих должностях оставаться не могут.

Как развивается «дело Миндича»

Дело, из-за которого министров отправили в отставку, оказалось в публичном поле 10 ноября. Его главный фигурант — соратник Зеленского, совладелец студии «Квартал-95» Тимур Миндич. По версии НАБУ и САП, он возглавлял преступную группировку, которая выстроила масштабную коррупционную схему на государственном предприятии «Энергоатом» — операторе трех украинских АЭС. К хищению средств, по версии следствия, также были причастны советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по физической защите и безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов и другие должностные лица.

Согласно обнародованным материалам, участники группы получали от контрагентов госпредприятия откаты в размере 10–15% от стоимости заключаемых с ними контрактов. Эти средства легализовывал офис в центре Киева, через который шел весь поток наличности, который вел черную бухгалтерию и отмывал деньги через сеть компаний-нерезидентов. «В общей сложности через так называемую прачечную прошло около $100 млн», — сообщили 10 ноября НАБУ и САП. Наряду с этим спецпрокуратура обвинила Миндича в том, что он «осуществлял влияние» на Рустема Умерова, министра обороны Украины в 2023–2025 годах, который сейчас возглавляет Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) и курирует переговоры с Россией в Стамбуле.

Миндич успел покинуть Украину. Как сообщила Госпогранслужба страны, сделал он это законно: «Все документы, которые дают право на пересечение границы во время действия военного положения, были в наличии». Миндичу не был запрещен выезд из республики.

НАБУ и САП утверждают, что вели расследование 15 месяцев и за это время собрали более 1 тыс. аудиодоказательств. Прослушку установили в том числе в квартире Миндича. Операция получила название «Мидас» (по имени фригийского царя, который превращал все, к чему прикасался, в золото; вероятно, это намек на сделанную в золотых тонах туалетную комнату с золотым унитазом в квартире Миндича).

11 ноября НАБУ сообщило о задержании пяти фигурантов дела, еще семи были предъявлены обвинения (подозрения). 19 ноября был опубликован текст подозрения, которое НАБУ представило Тимуру Миндичу. Их выложили депутат Алексей Гончаренко и журналист Владимир Бойко. Подозрение предъявлено по пяти пунктам: о создании преступной организации, незаконном влиянии на высокопоставленных чиновников, контроле за финансовыми потоками в энергетике, отмывании средств, вербовке участников преступной организации.

В этом подозрении упоминаются Владимир Зеленский и Рустем Умеров — там, в частности, сказано, что Миндич, пользуясь в том числе «наличием дружеских отношений с президентом Украины», «решил незаконно обогатиться путем организации совершения преступлений в различных сферах экономики» страны. В тексте также сказано, что Миндич мог получать «как лично, так и подчиненными ему предприятиями значительные суммы денежных средств при содействии» в то время министра обороны (2023–2025) Умерова. Президент и глава СНБО сейчас находятся с рабочим визитом в Турции.

Умеров прокомментировал дело, как только в этом контексте впервые было упомянуто его имя. «Любая попытка связать мою работу в Минобороны с чьим-то «влиянием» безосновательна. Как министр регулярно встречался с производителями и поставщиками техники и оружия, лоббистами и т.д. В частности, состоялась встреча с Тимуром Миндичем, на которой поднимался вопрос о контрактах на бронежилеты. В итоге контракт был расторгнут из-за несоблюдения качества продукции, и товар не был поставлен», — написал глава СНБО 11 ноября в соцсетях.

С 10 ноября бюро стало публиковать «пленки Миндича». В частности, одна из опубликованных записей свидетельствовала о том, что члены группировки передавали деньги бывшему вице-премьеру Украины, которого между собой называли Че Геварой; речь идет о передаче $1,2 млн и почти €100 тыс. НАБУ не раскрывает имя чиновника, но, судя по фото и сообщениям украинских СМИ, это Алексей Чернышов, который ранее был вице-премьером и министром национального единства и которому инкриминируют коррупцию в строительной сфере. 18 ноября суд арестовал его на 60 суток, до 16 января, с возможностью внести залог в размере 51,6 млн грн ($1,2 млн). В целом опубликованные НАБУ записи отражают телефонные разговоры между людьми, которые обозначены как Карлсон, Министр энергетики, Профессор, Рокет и Тенор. Они, в частности, обсуждают, как давить на партнеров «Энергоатома» и получать откаты. Кто скрывается за этими прозвищами, бюро не сообщило, но, по данным украинских СМИ, голоса Карлсона и Профессора принадлежат Миндичу и Галущенко соответственно.

Что предпринимает офис президента и что говорят партнеры Киева

10 ноября оппозиционная партия «Европейская солидарность» Петра Порошенко, президента Украины в 2014–2019 годах, потребовала от правительства уйти в отставку. К 18 ноября к «Солидарности» присоединились партии «Батькивщина» экс-премьера (2007–2010) Юлии Тимошенко и «Голос» фронтмена группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука. Они настаивают на том, чтобы сформировать так называемое правительство национального единства.

Кабмин, в свою очередь, объявил о «перезапуске» «Энергоатома», досрочно прекратив работу его наблюдательного совета. Как сообщила 11 ноября премьер Свириденко, новый совет должен «перезапустить руководство, провести полный аудит компании и оказать всемерное содействие правоохранительным органам по расследованию фактов возможной коррупции».

Через несколько дней Зеленский уточнил, что речь идет о перезапуске не только «Энергоатома», но и всей энергетической системы Украины; реформы должны затронуть «Укргидроэнерго», госкомпанию «Оператор газотранспортной системы Украины», «Нафтогаз». «Также поручил правительственным чиновникам быть в постоянной и содержательной коммуникации с правоохранительными и антикоррупционными органами. На любую выявленную схему в компаниях должен быть и будет оперативный и справедливый ответ. Полная прозрачность и чистота процессов в энергетике — абсолютный приоритет», — заявил украинский президент 15 ноября. Через три дня НАБУ провело обыски у руководства «Нафтогаза» — в частности, у директора предприятия по безопасности Виталия Бровко.

Действия антикоррупционных органов Зеленский поддержал. Вскоре после того, как НАБУ и САП сообщили о выводах следствия по делу «Энергоатома», Зеленский записал видеообращение, в котором подчеркнул, что «неотвратимость наказания необходима», что «приговоры должны быть», а «чиновники должны работать вместе с НАБУ, вместе с правоохранительными органами». Позже, требуя отставки Галущенко и Гринчук, он также пообещал ввести санкции против двух фигурантов дела. 13 ноября Зеленский подписал указ о санкциях против Миндича и связанного с ним бизнесмена Александра Цукермана — они введены на три года и включают блокировку активов, прекращение торговых операций и запрет на транзит по территории Украины.

Европейские партнеры Украины публично «дело Миндича» не комментировали — разве что канцлер ФРГ Фридрих Мерц после разговора с Зеленским 13 ноября заявил: европейцы ожидают, что «Украина продолжит реализацию антикоррупционных мер и реформ». Однако издание Politico 14 ноября, ссылаясь на европейских чиновников и дипломатов, сообщило, что ЕС хотел бы получить от Киева гарантии того, что поступающая ему финансовая помощь расходуется прозрачно и ответственно. Один из собеседников издания назвал вскрывшуюся коррупцию возмутительной и сказал, что из-за этого Еврокомиссии «придется пересмотреть свои траты» на энергетический сектор Украины.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что после этого коррупционного скандала Киев на помощь Будапешта может больше не рассчитывать. «Это хаос, в который брюссельская элита хочет влить деньги европейских налогоплательщиков, где все, что не расстреляно на передовой, оседает в карманах военной мафии. Безумие. Спасибо, но мы не хотим в этом участвовать. Мы не будем отправлять деньги венгерского народа на Украину. Дома им можно найти гораздо лучшее применение», — написал он 13 ноября в соцсети X.

4 ноября 2025 года Еврокомиссия (ЕК) опубликовала серию докладов о странах, которые стремятся в Евросоюз, — в них она оценивает, насколько они готовы к вступлению. В документе по Украине в части, посвященной борьбе с коррупцией, говорится, что прогресс в этой сфере носит весьма ограниченный характер. ЕК напомнила, что в июле 2025 года с подачи Зеленского Рада приняла закон, который ограничивал независимость НАБУ и САП, ставя их в подчинение генеральному прокурору, которого назначает президент. Тогда представители Евросоюза потребовали от Киева объяснений и заявили, что Киеву предоставляют «значительную финансовую помощь при условии достижения прогресса в области прозрачности, судебной реформы и демократического управления». В итоге через два дня Рада приняла внесенный президентом закон, который восстановил независимость НАБУ и САП. «Эти события ставят под сомнение приверженность Украины своей антикоррупционной программе. Украине следует совершенствовать свою антикоррупционную систему и не допускать отступления от своих заметных достижений в реформах», — подчеркивается в ноябрьском докладе ЕК.