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Порошенко поручил образовать Высший антикоррупционный суд
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Порошенко поручил образовать Высший антикоррупционный суд
Политика, 15:01
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Порошенко поручил образовать Высший антикоррупционный суд

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании Высшего антикоррупционного суда, сообщается на сайте главы государства.

Подписание прошло во время торжественных мероприятий в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, где проходили торжественные мероприятия в связи с выпуском магистров Института международных отношений. «Я принял решение, что сегодня именно здесь мы должны подписать закон о запуске антикоррупционного суда», — сказал Порошенко.

Он отметил, что закон состоит из двух статей — об образовании суда и о его местонахождении и территориальной юрисдикции.

При этом Порошенко подчеркнул, что важно создать суд до конца года, чтобы создать прорыв в инвестиционном климате Украины. «Мы будем защищать бизнес и экономику от коррупции, от давления правоохранительных органов, обеспечивать доступность финансирования», — заметил он.

Законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда на Украине был принят Верховной радой 7 июня. Порошенко подписал закон «О Верховном антикоррупционном суде» 11 июня.

В апреле Госдепартамент США призвал Киев создать независимый антикоррупционный суд, следуя советам Международного валютного фонда (МВФ).

Теги: Украина , Петр Порошенко , Коррупция , антикоррупционная деятельность
Главное
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