На Украине заочно арестовали экс-главу фонда госимущества Сенниченко

Дмитрий Сенниченко (Фото: Юлия Овсянникова / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Высший антикоррупционный суд Украины заочно арестовал экс-главу Фонда госимущества страны, объявленного в международный розыск. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) в Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).

Соответствующее решение суд принял накануне, 7 мая, уточнили в прокуратуре.

Имя фигуранта в сообщении не названо прямо, однако в нем сказано, что его подозревают в завладении средствами госпредприятий примерно на 500 млн грн ($12,7 млн). Среди пострадавших компаний — «самое мощное химическое предприятие Украины АО «Одесский припортовой завод» (ОПЗ) и один из самых больших в мире производителей титанового сырья АО «Объединенная горно-химическая компания» (ОГХК), отметили в прокуратуре.

Кроме того, фигуранта подозревают в легализации доходов, полученных преступным путем, на общую сумму более 10 млрд грн ($254 млн).

Обвинение по этим эпизодам, имевшим место в 2019–2021 годах, ранее предъявили экс-главе Фонда госимущества Украины Дмитрию Сенниченко. В апреле 2023 года его объявили в международный розыск.

Прокуратура считает, что Сенниченко возглавлял «преступную группировку», куда также входили его приближенный, один из сотрудников фонда, исполняющие обязанности директоров предприятий и другие представители руководства и еще четыре человека.

Участникам группы вменяют несколько преступных эпизодов, сообщило украинское издание Forbes со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и САП.

Один из них касается коррупции на ОПЗ и срыва аукциона с целью хищения средств. Другой затрагивает ОГХК и касается перепродажи титансодержащего сырья (ильменитового концентрата) в Россию, в том числе в Крым, которая принесла ущерб государству более чем на 118 млн грн (около $3 млн).

Сенниченко возглавлял Фонд госимущества Украины в 2019–2021 годах. В феврале 2022 года Верховная рада Украины со второй попытки приняла решение о его отставке.