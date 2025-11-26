Умерова «конструктивно» допросили по делу Миндича
Секретаря Совета национальной безопасности и обороны, экс-главу Минобороны Украины Рустема Умерова допросили в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) в качестве свидетеля по делу о коррупционной схеме Тимура Миндича. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу СНБО.
Там пояснили, что допрос состоялся 25 ноября, он «был конструктивным». Умеров ответил на все вопросы следствия, заверили в СНБО.
«Умеров был вызван в НАБУ в статусе свидетеля для дачи показаний по уголовному производству, открытому по факту вмешательства в деятельность государственного деятеля», — пояснили в пресс-службе Совета нацбезопасности.
Ранее депутат Верховной рады и член партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщал, что НАБУ готовит обвинение Умерову. По его данным, имя Умерова фигурирует в деле о коррупции в «Энергоатоме». Депутат утверждает, что секретарю СНБО вменяют хищение госсредств.
НАБУ 10 ноября заявило о проведении масштабной операции «Мидас» по разоблачению коррупции в сфере энергетики, в рамках которой состоялось более 70 обысков. Главный фигурант — соратник Владимира Зеленского, совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич. По версии НАБУ и САП, он возглавлял преступную группировку, которая выстроила масштабную коррупционную схему на государственном предприятии «Энергоатом» — операторе трех украинских АЭС. Бизнесмен успел покинуть Украину.
Как считают в НАБУ, Миндич «осуществлял влияние» на Умерова, когда тот руководил Минобороны (2023–2025) и мог получать при его содействии «как лично, так и подчиненными ему предприятиями значительные суммы денежных средств».
Секретарь СНБО признал, что встречался с Миндичем, но контракт на оборонные поставки, связанный с ним, был разорван. «Любая попытка связать мою работу в Минобороны с чьим-то «влиянием» безосновательна», — подчеркнул Умеров.
В разгар скандала Умеров находился в командировке в Турции и работал над обменом военнопленными с Россией. После этого он отправился в США и провел переговоры со спецпредставителем президента Стивом Уиткоффом, а затем вернулся на Украину.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили