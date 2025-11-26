 Перейти к основному контенту
Дело Тимура Миндича⁠,
Умерова «конструктивно» допросили по делу Миндича

Дело Тимура Миндича
Рустем Умеров
Рустем Умеров (Фото: SOPA Images / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Секретаря Совета национальной безопасности и обороны, экс-главу Минобороны Украины Рустема Умерова допросили в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) в качестве свидетеля по делу о коррупционной схеме Тимура Миндича. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Там пояснили, что допрос состоялся 25 ноября, он «был конструктивным». Умеров ответил на все вопросы следствия, заверили в СНБО.

«Умеров был вызван в НАБУ в статусе свидетеля для дачи показаний по уголовному производству, открытому по факту вмешательства в деятельность государственного деятеля», — пояснили в пресс-службе Совета нацбезопасности.

Ранее депутат Верховной рады и член партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщал, что НАБУ готовит обвинение Умерову. По его данным, имя Умерова фигурирует в деле о коррупции в «Энергоатоме». Депутат утверждает, что секретарю СНБО вменяют хищение госсредств.

НАБУ 10 ноября заявило о проведении масштабной операции «Мидас» по разоблачению коррупции в сфере энергетики, в рамках которой состоялось более 70 обысков. Главный фигурант — соратник Владимира Зеленского, совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич. По версии НАБУ и САП, он возглавлял преступную группировку, которая выстроила масштабную коррупционную схему на государственном предприятии «Энергоатом» — операторе трех украинских АЭС. Бизнесмен успел покинуть Украину.

Умеров вернулся на Украину на фоне коррупционного скандала
Политика
Рустем Умеров

Как считают в НАБУ, Миндич «осуществлял влияние» на Умерова, когда тот руководил Минобороны (2023–2025) и мог получать при его содействии «как лично, так и подчиненными ему предприятиями значительные суммы денежных средств».

Секретарь СНБО признал, что встречался с Миндичем, но контракт на оборонные поставки, связанный с ним, был разорван. «Любая попытка связать мою работу в Минобороны с чьим-то «влиянием» безосновательна», — подчеркнул Умеров.

В разгар скандала Умеров находился в командировке в Турции и работал над обменом военнопленными с Россией. После этого он отправился в США и провел переговоры со спецпредставителем президента Стивом Уиткоффом, а затем вернулся на Украину.

Материал дополняется

Минус 48%: почему рынок потребкредитования рухнул в 2025 году. ВидеоПодписка на РБК, 18:18