Ермак подал в отставку
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак написал заявление об отставке, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в своем видеообращении.
«Состоится перезагрузка офиса президента Украины. Руководитель офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке <...> Я хочу, чтобы не было слухов и спекуляций. Что касается нового руководителя Офиса, завтра я проведу консультации с теми, кто может возглавить эту институцию», — сказал он.
Утром у Ермака прошли обыски. Они были связаны с расследованием «Мидас», писала Financial Times со ссылкой на источники. Нардепы Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк сообщали, что главе офиса президента Украины готовятся предъявить подозрение. Поводом стала его заинтересованность одним из домов в жилом комплексе «Династия» в поселке Козин под Киевом, строительство которого связывают с бывшим вице-премьером Алексеем Чернышовым, отправленным под арест 18 ноября, считают источники «Зеркала недели».
Материал дополняется
