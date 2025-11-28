 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело Тимура Миндича⁠,
0

Ермак подал в отставку

Сюжет
Дело Тимура Миндича
Андрей Ермак
Андрей Ермак (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак написал заявление об отставке, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в своем видеообращении.

«Состоится перезагрузка офиса президента Украины. Руководитель офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке <...> Я хочу, чтобы не было слухов и спекуляций. Что касается нового руководителя Офиса, завтра я проведу консультации с теми, кто может возглавить эту институцию», — сказал он.

Что известно об обысках у Ермака
Политика
Андрей Ермак

Утром у Ермака прошли обыски. Они были связаны с расследованием «Мидас», писала Financial Times со ссылкой на источники. Нардепы Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк сообщали, что главе офиса президента Украины готовятся предъявить подозрение. Поводом стала его заинтересованность одним из домов в жилом комплексе «Династия» в поселке Козин под Киевом, строительство которого связывают с бывшим вице-премьером Алексеем Чернышовым, отправленным под арест 18 ноября, считают источники «Зеркала недели».

Материал дополняется

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Украина Владимир Зеленский Андрей Ермак отставка Тимур Миндич
Андрей Ермак фото
Андрей Ермак
бывший глава офиса президента Украины
21 ноября 1971 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Тимур Миндич фото
Тимур Миндич
бизнесмен
19 сентября 1979 года
Материалы по теме
Кремль заявил о «шатающейся» системе на Украине из-за обысков у Ермака
Политика
Ермаку не сообщили о подозрении после обыска
Политика
FT узнал, что к Ермаку пришли с обысками «незадолго до рассвета»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 18:22 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 18:22
Зеленский уволил Ермака Политика, 18:52
Мэра Енисейска в его кабинете избил посетитель Общество, 18:49
К Ермаку пришли с обыском, он ушел в отставку. Спецэфир телеканала РБК Политика, 18:45
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Ozon назвал непродуманной идею банков об отмене скидок на маркетплейсах Экономика, 18:43
За два года доля «плохой» ипотеки на ИЖС подскочила более чем в 20 раз Недвижимость, 18:42
Зеленский сообщил, кто будет на переговорах с США после отставки Ермака Политика, 18:38
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
ПСБ стал победителем премии в области развития корпоративного спорта Пресс-релиз, 18:37
Экстрадиция: что это и какие страны не выдают преступников России База знаний, 18:34
Как технологии развивают российские косметическую промышленность Национальные проекты, 18:34
Жилье в новостройках Москвы в ноябре подешевело на 2% Недвижимость, 18:31
Чем известен Андрей Ермак, уволенный глава офиса Зеленского 18:29
Песков заявил, что Россия сейчас ведет переговоры по Украине только с США Политика, 18:29
Портал судов Москвы закрыли на выходные для технических работ Общество, 18:28