Глава антикоррупционного бюро Украины не явился на допрос об утечке

Глава антикоррупционного бюро Украины не явился в Раду на допрос об утечке

Депутаты хотели допросить Кривоноса по делу об утечке информации из НАБУ в рамках расследования дела «большой стройки». Как пишет «Страна», нынешняя «атака» на НАБУ связана с противостоянием бюро с прозападными активистами

Фото: Ирина Яковлева / ТАСС

Глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос не явился на заседание антикоррупционного комитета Верховной Рады, где его должны были допросить в рамках расследования дела о возможных утечках в НАБУ, передает «Зеркало Недели».

По итогам проведенного заседания депутаты и члены комитета решили провести выездное заседание в стенах НАБУ. Как отмечает «Зеркало Недели», на это они имеют полное право в рамках действующего закона.

Член антикоррупционного комитета Анастасия Радина в рамках заседания и в присутствии журналистов все же задала вопросы непришедшему Кривоносу, которые интересуют депутатов. Среди них:

Когда ждать результатов служебных расследований?

Отстранили ли фигурантов служебных расследований от исполнения обязанностей, полностью или нет?

Прошли ли они полиграф?

Что сделал директор НАБУ относительно вероятных утечек информации о служебных расследованиях из подразделения, которое должно осуществлять эти расследования?

Чем Кривонос объяснит изменения в структуре НАБУ, при которых его первый заместитель одновременно координировал следствие, кадровые и дисциплинарные комиссии?

Почему директор НАБУ решил реорганизовывать в первую очередь Главное подразделение детективов, а не «подразделение Д2» (сотрудник которого фигурирует в скандале)?

Как дела с резонансными расследованиями в секторе обороны и безопасности?

Что сделано, чтобы уменьшить вред для репутации НАБУ и всей страны в то время, когда весь мир убеждают поддерживать Украину?

Сам Кривонос, комментируя в Facebook (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской организацией и запрещена) свое отсутствие на заседании, отметил, что усилия в рамках расследования «необходимо сосредоточить не на политическом процессе, а на проведении эффективной детективной работы».

Дело, в рамках которого хотят допросить Кривоноса, касается утечки информации из НАБУ по коррупционному делу о «большой стройке». В конце мая выяснилось, что высокопоставленные сотрудники агентства передавали информацию подозреваемым в громком коррупционном расследовании и предупреждали их о предстоящих обысках. Предполагаемые утечки были обнаружены после того, как следователи изъяли телефон, принадлежащий бизнесмену Юрию Холику, который находился под следствием.

Помимо этого, издание «Украинские новости» на этой неделе опубликовало расследование о трех бывших детективах НАБУ — Тарасе Ликунове, Богдане Бровко и Александре Рыковцеве, — которые годами расследовали коррупцию в «Укрзализныце», а после увольнения сразу же устроились работать в эту госкомпанию. По данным издания, руководитель отдела детективов Ликунов лично способствовал, чтобы бывшему заместителю директора УЗ по безопасности Александру Шевченко вручили подозрение. После увольнения Шевченко Ликунов занял его должность. Кроме этого, журналисты обнаружили у него в собственности акции крупнейших компаний, таких как «Феррекспо» и «Мироновский хлебопродукт» (МХП), в отношении которых НАБУ также расследовало уголовные дела.

«Страна.ua» отмечает что нынешняя «атака» на НАБУ связана с противостоянием двух главных антикоррупционых структур Украины — НАБУ и САП. Нынешнее руководство НАБУ, по данным издания, уволило ряд «западных ставленников», что вызвало возмущение у руководства САП и прозападных активистов.