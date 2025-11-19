Рада уволила министров юстиции и энергетики Украины из-за дела Миндича

Рада уволила министров юстиции и энергетики Украины Галущенко и Гринчук. Этого требовал сам Зеленский. Чиновников подозревают в причастности к коррупционному скандалу в «Энергоатоме», в котором замешан бизнесмен Миндич

Герман Галущенко (Фото: Руслан Канюка / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Верховная рада проголосовала за отставку министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светлану Гринчук, их подозревают в причастности к коррупционному делу в «Энергоатоме». Прямая трансляция заседания идет на сайте украинского парламента.

Решение по Галущенко поддержали 323 депутата, никто не воздержался и не голосовал против. Отказались от голосования — 15 парламентариев.

Следом Рада уволила Гринчук. За это проголосовали 315 депутатов, никто не воздержался и не голосовал против. Не участвовал в голосовании 21 нардеп.

Премьер-министр Юлия Свириденко внесла на рассмотрение Рады представление об увольнении Галущенко и Гринчук еще 12 ноября. Оба министра подали заявления об отставке после соответствующего требования президента Владимира Зеленского на фоне коррупционного дела в «Энергоатоме».

Галущенко в 2020–2021 годах был вице-президентом «Энергоатома», затем занимал пост министра энергетики Украины. В ходе перестановок в украинском правительстве этим летом Галущенко стал министром юстиции, а на посту министра энергетики его сменила Гринчук, до этого занимавшая должность министра окружающей среды и природных ресурсов.

Гринчук получила портфель министра энергетики также летом 2025-го. В 2022-м она была заместителем министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, ответственной за европейскую интеграцию министерства. В сентябре 2023 года она перешла на работу заместителем министра энергетики Украины.