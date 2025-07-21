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«Страна» сообщила об обысках в НАБУ из-за подозрений в связях с Россией

Детективов подозревают в измене, коррупции и торговле с Россией, пишет «Страна». Издание связало обыски с внутренней борьбой, а также с противостоянием президентской администрации и связанных с США грантовых активистов
Фото: SBUkr / Telegram
Фото: SBUkr / Telegram

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и офиса генпрокурора страны проводят обыски у детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), сообщает «Страна». По данным издания, следственные мероприятия идут в разных украинских регионах.

Предположительно, детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции, пишет «Страна». Кроме того, силовики считают, что некоторые сотрудники ведомства подвергались влиянию российских спецслужб.

Один из детективов, по предварительной информации, передавал секретные данные через окружение бывшего президента Украины Виктора Януковича. Другого СБУ заподозрила в ведении бизнеса с Россией, он был задержан.

В СБУ подтвердили позднее, что высокопоставленному детективу НАБУ предъявлено подозрение по ведению бизнеса с Россией. Обыски связаны с российским паспортом у отца высокопоставленного детектива бюро. Детектив, по версии следствия, вел с отцом совместный бизнес.

Антикоррупционное бюро в ответ заявило, что обыски проходят без решения суда.

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«Страна» ранее сообщала, что на Украине сформировался направленный против президента страны Владимира Зеленского «альянс» его предшественника Петра Порошенко и грантовых структур, ранее близких к Демократической партии США. Об этом изданию говорили источники в политических кругах и в окружении Порошенко.

Грантовые активисты, политики и СМИ из этого круга были в значительной степени ориентированы на западные структуры, их влияние постепенно усиливалось с 2014 года, писало издание. Вашингтон через эту прослойку, по данным «Страны», пытался влиять на Зеленского, наблюдать за его действиями и ограничивать его власть.

После прихода к власти в США Дональда Трампа группа существенно ослабла, поскольку лишилась поддержки Госдепа, посольства США на Украине и Агентства США по международному развитию (USAID), пишет «Страна». Однако она сохранила влияние на НАБУ и попыталась создать помехи для Зеленского, утверждает издание.

К таковым «Страна» причисляет дело о коррупции против вице-премьера Алексея Чернышова. Работу над этим, по ее информации, вела часть НАБУ, де-факто неподконтрольная украинскому правительству, информационную поддержку при этом оказывали близкие к грантовым кругам СМИ, в том числе входящие в холдинг Томаша Фиалы. Последний, в частности, является собственником «Украинской правды».

Кроме того, «Страна» приписывает им включение доверенных лиц в руководящий состав НАБУ и активизацию кампании против экс-министра обороны Украины Рустема Умерова: он подвергался критике из-за ситуации в зоне боев, обвинялся в коррупции и провале оборонных закупок, также упоминалась его семья, живущая в США.

Украинская администрация также считала, что эти же активисты стоят за кампанией против главы офиса президента Андрея Ермака в западных СМИ. Всей этой деятельности, по данным «Страны», поддержку оказывал Порошенко.

После того как Трамп ужесточил свою риторику в адрес России и стал активнее контактировать с Зеленским, власти в Киеве решили активизировать разбирательство в отношении активистов: администрация президента решила, что от Белого дома больше не исходит прямая угроза, утверждает «Страна».

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Украина НАБУ обыски Владимир Зеленский Петр Порошенко коррупция Виктор Янукович
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