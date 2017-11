Mail.Ru повезет

Интернет-холдинг планирует выйти на рынок такси

Mail.Ru Group готова выйти в новый сегмент: интернет-холдинг начал переговоры об инвестициях в группу «Везёт», одного из крупнейших в России такси-сервисов. У «Яндекса», конкурента Mail.Ru, такси — самый растущий источник доходов

Группа компаний «Везёт», созданная в результате объединения сервисов заказа такси Fasten Russia (работает под брендами «Сатурн» и RedTaxi) и «Везёт» (бренды RuTaxi, «Лидер», «Везёт»), ведет переговоры о привлечении инвестиций, рассказал РБК собеседник, знакомый с деталями переговоров, а также подтвердили источники, близкие к акционерам группы. Партнер UFG Private Equity (владеет долей в «Везёт») Артур Акопьян подтвердил РБК, что фонд ведет переговоры о привлечении инвестиций в группу компаний «Везёт» с разными структурами, однако имена потенциальных инвесторов назвать отказался.

Основной претендент на покупку доли в «Везёт» — интернет-холдинг Mail.Ru Group, утверждает один из источников РБК, знакомый с деталями переговоров. Эту информацию также подтвердили инвестбанкир, осведомленный о готовящейся сделке, и топ-менеджер одной из интернет-компаний. По словам последнего, сумма сделки может составить «несколько десятков миллионов долларов за неконтрольную долю в компании». При этом Mail.Ru Group в дальнейшем заинтересована в доведении доли в группе компаний «Везёт» до контрольной, то есть более 50%, утверждает собеседник РБК, знакомый с деталями переговоров.

Гендиректор Mail.Ru Group Борис Добродеев от комментариев отказался, перенаправив вопросы РБК в пресс-службу холдинга. «Нам в целом интересны любые рынки, имеющие потенциал применения новых подходов и идей. В том числе, возможно, таким рынком может стать и рынок такси. Конкретные планы в отношении сделок не комментируем», — сообщили РБК в пресс-службе Mail.Ru Group. Директор по коммуникациям компании «Везёт» Александр Костиков отказался комментировать тему инвестиций.

При этом Mail.Ru Group, по словам источника РБК из числа инвестбанкиров, не единственный потенциальный инвестор. Так, компания «Везёт» вела переговоры с автопроизводителями (АвтоВАЗ и Renault-Nissan), а также «ВымпелКомом» — в первую очередь для интеграции сервиса такси в коммуникационную платформу Veon.

«Потенциально мы готовы рассмотреть возможность сотрудничества с компаниями, которые заинтересованы в приобретении автомобилей Renault для своего корпоративного парка», — сообщил представитель Renault, однако факт переговоров с «Везёт» не подтвердил. Представитель АвтоВАЗа также не подтвердил эту информацию. «В рамках развития Veon мы постоянно расширяем число партнерств, сейчас их уже более 50. Как показывает наш опыт, предложения, связанные со скидками на такси, равно как и на еду, — одни из самых популярных в приложении», — говорит представитель «ВымпелКома» Анна Айбашева. Однако переговоры с «Везёт» она комментировать отказалась. «Предложения поступали многим потенциальным инвесторам, но переговоры с Mail.Ru Group на данный момент продвинулись дальше всего», — объясняет собеседник РБК, близкий к акционерам «Везёт».

Для Mail.Ru Group эта сделка может стать первой инвестицией в сервисы такси, хотя бенефициары компании уже есть в числе акционеров подобных проектов. Летом 2015 года бенефициар Mail.Ru Group миллиардер Алишер Усманов вместе с партнерами по USM Holdings инвестировали в акции американского Uber «несколько десятков миллионов долларов».

По итогам 2017 года объем всего российского рынка такси составит 731 млрд руб., из которых 65% придется на традиционный рынок офлайн-заказа, еще 20% — на онлайн-заказы, а 15% — на серый рынок, прогнозировали аналитики UBS. К 2022 году, по их подсчетам, объем всего рынка вырастет до 1,231 трлн руб., доля онлайн-заказов должна возрасти до 85%, а серого рынка — сократиться до 4%.

Компании «Везёт» и Fasten объединились в начале мая и привлекли финансирование от UFG Private Equity в размере «менее $100 млн». В то время как компании «Яндекс.Такси», Uber и Gett в первую очередь ориентированы на заказ поездки через приложение, сервисы такси из группы компаний «Везёт» позволяют заказывать поездку как через мобильное приложение, так и по телефону. Компания работает в 120 городах России, Казахстане и Чехии.

Как ранее писал РБК со ссылкой на одного из участников рынка, через RuТaxi в 2016 году осуществлялось около 1 млн поездок в день, через Fasten — 200–300 тыс. В «Яндекс.Такси» в конце прошлого года в среднем совершалось 500 тыс. поездок в сутки, в Uber 150–170 тыс., в Gett — 150 тыс., оценивал собеседник РБК. Представитель группы компаний «Везёт» Александр Костиков подтвердил, что на данный момент компания ежедневно осуществляет более 1 млн поездок. Следовательно, по числу поездок группа компаний «Везёт» является крупнейшим игроком на рынке.

Согласно ранее представленному отчету Credit Suisse, доля «Везёт» к концу 2017 года составит 12% всего рынка такси и 7–10% в сегменте онлайн-такси. Основным конкурентом «Везёт» являются компании «Яндекс.Такси» и Uber, которые в июле 2017 года заявили о слиянии своих бизнесов в России и СНГ. На данный момент сделка еще не закрыта, стороны ждут решения Федеральной антимонопольной службы, которое должно быть вынесено до 19 ноября. Объединенные «Яндекс.Такси» и Uber, по прогнозу Credit Suisse, займут 9% всего рынка такси, однако будут лидером в сегменте онлайн-заказа с долей рынка 69%.

Для «Яндекса» доля такси-сервиса в структуре ее выручки хоть и не сопоставима с основным источником дохода (на продажу контекстной и медийной рекламы приходится 93% выручки холдинга), но в последние годы стабильно растет. Так, по итогам третьего квартала 2017 года оборот «Яндекс.Такси» впервые превысил выручку направления электронной коммерции (в него входит агрегатор «Яндекс.Маркет») — 1,15 млрд против 1,06 млрд руб. При этом такси-агрегатор был запущен только в 2011 году, на 11 лет позже «Яндекс.Маркет». В третьем квартале оборот такси-сервиса увеличился на 96% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. ​У направления электронной коммерции за третий квартал выручка снизилась на 12%.



Кому «Везёт»

У группы компаний «Везёт» зарегистрировано множество юридических лиц в регионах, однако денежные потоки заведены на два ключевых юрлица — ООО «Фастен Рус» и ООО «Столица ДС», основным акционером которых является кипрский офшор Deanfirn Limited. Он, в свою очередь, зарегистрирован на компании Fasten Cy Limited (84,3%) и Fabmec Limited (15,7%). В итоге основными бенефициарами Fasten Cy Limited являются структуры UFG — им суммарно принадлежит 40% этого офшора, крупными акционерами также указаны зарегистрированные на Британских Виргинских островах компании Rocket One Inc (35,9%) и Potr Investments Inc. (20%), кроме того, миноритарные доли находятся у структуры фонда Almaz Capital (3,16%), американской компании Mayhew Lane и резидента США — Georgy Grigoriyants.