Погребенная конкуренция

ГБУ «Ритуал» может получить до половины рынка похоронных услуг Москвы

Московское управление ФАС не нашло нарушения законодательства в передаче больничных моргов в управление ГБУ «Ритуал». Как считают участники рынка, в результате «Ритуал» сможет получить до половины столичного рынка ритуальных услуг

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Дело не возбудили

Московское управление ФАС не нашло нарушения закона о защите конкуренции в том, что помещения в моргах столичных больниц были переданы в оперативное управление ГБУ «Ритуал». Об этом говорится в ответе на жалобу общественной организации «Верум», подписанном замруководителя управления Ириной Гудковой (копия есть в распоряжении РБК). Пресс-служба УФАС подтвердила отказ в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства.

«Жалобы от представителей специализированных служб по вопросам похоронного дела и иных хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг столицы, о нарушении требований статьи 17.1 закона о защите конкуренции с приложением пакета необходимых документов в московское УФАС России не поступали», — подчеркнули в пресс-службе.

Столичное управление ФАС направило свой ответ региональной организации по защите прав потребителей ритуальных услуг «Верум» 2 октября. В поданной «Верумом» в ФАС жалобе утверждалось, что ГБУ «Ритуал» получило в безвозмездное пользование помещения в больницах, которые раньше арендовали другие специализированные похоронные службы и прочие участники рынка ритуальных услуг. В Москве кроме «Ритуала» работает 18 городских специализированных служб похоронного дела, напоминает УФАС. «Ритуал» был создан правительством Москвы «для реализации полномочий города в сфере похоронного дела», в том числе по благоустройству кладбищ и регистрации захоронений. «Ритуал» может заниматься и другой деятельностью, в том числе приносящей доход. Мэрия как учредитель обязана предоставить ему помещения, поясняет УФАС.

В жалобе «Верума» говорилось, что передача помещений «Ритуалу» — результат антиконкурентного сговора должностных лиц в органах исполнительной власти. Однако документов, свидетельствующих об этом, представлено не было, пришло к выводу УФАС. Согласно закону о защите конкуренции договор на пользование государственным имуществом можно заключать без торгов с государственными и муниципальными учреждениями. УФАС сообщает, что не получало заявлений от участников рынка ритуальных услуг о нарушениях закона о защите конкуренции с приложением договоров по аренде помещений в московских больницах. Управление запросило у департамента торговли и услуг Москвы информацию о ранее заключенных договорах по аренде помещений в московских больницах «между хозяйствующими субъектами и учреждениями здравоохранения Москвы» до передачи этих помещений ГБУ «Ритуал». Выяснилось, что ни в департаменте торговли, ни в департаментах имущества и здравоохранения таких документов нет.

В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы не ответили на вопросы РБК.

Решение обжалуют

По данным сервиса 2ГИС, в Москве работает больше 200 коммерческих похоронных контор; ГБУ «Ритуал» — самый крупный игрок на этом рынке, сообщал ранее РБК. Объем рынка ритуальных услуг в Москве составляет 36 млрд руб., сказал РБК один из участников рынка на условиях анонимности. Эта цифра включает в себя легальные и нелегальные услуги, в том числе услуги моргов, судебных моргов, кладбищ, крематориев, продажу семейно-родовых захоронений, установку памятников, логистику и т.д. «Доля ГБУ «Ритуал» на рынке — 8 млрд руб. Часть структур на рынке оказывает агентские услуги совместно с ГБУ. Их общая доля составляет 28 млрд руб.», — утверждает участник рынка. Ранее глава «Ритуала» Артем Екимов утверждал, что учреждение занимает 20% на столичном рынке агентских услуг.

Если при больничных моргах​ будут работать только сотрудники ГБУ «Ритуал», то его доля на рынке похоронных услуг превысит 50%, говорит глава аппарата президента Союза похоронных организаций и крематориев Павел Уланов.

Решение УФАС будет обжаловано, заявил РБК президент Союза организаций ритуального и похоронного обслуживания столицы Андрей Стосков, который получил аналогичный ответ на свою жалобу из столичного управления антимонопольной службы. По его словам, раньше в моргах при московских больницах размещались шесть различных похоронных организаций. В федеральных клиниках они работают до сих пор, а из городских их «выставили», хотя они были «добросовестными арендаторами». Теперь при больничных моргах работают только сотрудники ГБУ «Ритуал», главврачам не разрешают расторгать с ними договоры, утверждает Стосков. «В УФАС не учли, что ГБУ «Ритуал» ведет коммерческую деятельность, как и другие специализированные службы: прием заказов на организацию похорон, предоставление похоронных принадлежностей, оформление похоронных документов. Мы конкуренты», — говорит Стосков.

Фото: Александр Кожохин / РИА Новости

Вопрос организации работы ритуальных контор при больничных моргах сложный, говорит представитель профсоюза работников ритуальных служб Антон Авдеев. «Если похоронная деятельность — это бизнес, то надо объявлять конкурс на аренду и сдавать помещение конторе, которая предложит наибольшую арендную ставку. Потом расходы арендатора будут переложены на клиентов», — заметил в разговоре с РБК Андреев.

В Союзе ритуальных организаций утверждают, что похоронные службы 15 лет арендовали помещения в больничных моргах и принимали заказы. На рынке была реальная конкуренция, поэтому цены оставались на низком уровне. Проблемы с продлением договоров начались в 2013 году, в начале 2015 года в мэрии заявили, что продлевать их нецелесообразно. Похоронные службы потеряли основные источники формирования клиентской базы и вынуждены покидать ритуальный рынок столицы, считают в союзе. Конкурировать с ГБУ «Ритуал» теперь могут только «черные» агенты, которые покупают информацию о смертях у недобросовестных сотрудников больниц и полиции.

Врачи «сливают» данные об умерших

В 2015 году департамент торговли и услуг провел проверку похоронных организаций, которые помимо «Ритуала» оказывали услуги при столичных больницах, сообщили РБК в пресс-службе ГБУ «Ритуал». Были выявлены такие нарушения, как повышение цен, нарушения потребительских норм, схемы манипуляций черных агентов, захват дополнительных площадей. Мэрия решила передать «ряд патологоанатомических помещений» в безвозмездное пользование ГБУ «Ритуал». По итогам 2016 года все 36 помещений, которые находились в безвозмездном пользовании, были переданы в безвозмездное оперативное пользование ГБУ «Ритуал», пояснили РБК в пресс-службе учреждения.

Похоронные конторы, за исключением ГБУ «Ритуал», сегодня официально не имеют помещений в больницах, однако агенты пытаются получать заказы сторонними путями, заявил РБК источник в мэрии. «Некоторые врачи, в том числе участковые и работники скорой помощи, сообщают им о смерти человека. Агенты перехватывают заказы еще до того, как тело привезут в морг», — утверждают в мэрии.

Средний чек в ГБУ «Ритуал» на похоронные услуги «от выдачи тела до погребения» составляет примерно 70 тыс. руб. «По рынку он начинается от 120 тыс. руб., а зимой были пойманы «черные» агенты, которые продавали кремацию до 300 тыс. руб.», — говорит источник.

Договор об оперативном пользовании позволит ГБУ «Ритуал» управлять помещениями, например принимать решение о ремонте без согласования с главврачом, поясняют в мэрии. «Если ГБУ «Ритуал» покажет хороший результат по оперативному пользованию, то им могут передать помещения и в других больницах», — добавил источник в мэрии. Руководитель департамента торговли и услуг правительства Москвы Алексей Немерюк сказал РБК, что выделять дополнительные помещения ГБУ «Ритуал» не планируется.